Musk stáhne nabídku na převzetí OpenAI. Má však podmínku

Miliardář a spolupracovník amerického prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk stáhne nabídku na převzetí společnosti OpenAI za 97,4 miliardy dolarů (téměř 2,4 bilionu korun), pokud firma stojící za modelem ChatGPT upustí od plánů stát se ziskovým subjektem. Podle agentury Reuters to v soudním podání uvedli Muskovi právní zástupci.

„Pokud je (správní) rada OpenAI připravena zachovat poslání neziskové organizace a stanovit, že z majetku odstraní nápis 'na prodej' tím, že zastaví její transformaci, Musk nabídku stáhne,“ stojí v podání.

V opačném případě potom „nezisková organizace musí být odškodněna tím, co za její aktiva zaplatí nezávislý kupec“. Cílem Muskovy „seriózní nabídky“ byla podpora poslání OpenAI, píše se dále v dokumentu.

Musk, jeho společnost xAI zabývající se umělou inteligencí (AI) a skupina investičních firem v úterý podali nabídku na převzetí OpenAI za 97,4 miliardy dolarů. Šéf OpenAI Sam Altman ale nabídku na platformě X odmítl a následně na summitu v Paříži dodal, že ji nebere příliš vážně a považuje ji za Muskovu snahu zpomalit konkurenci. Muskova xAI je přímým konkurentem OpenAI, připomněl už dříve deník Financial Times.

Altman a Musk se v roce 2015 spolupodíleli na založení OpenAI, v roce 2018 ale Musk na svůj post v radě společnosti rezignoval. OpenAI vznikla jako nezisková výzkumná laboratoř s cílem vytvořit AI, která by byla bezpečná a prospěšná lidstvu. O čtyři roky později vytvořila ziskovou divizi, aby zajistila financování vysokých nákladů na vývoj AI.

Neobvyklá struktura přenechala kontrolu nad ziskovou divizí neziskové organizaci. V posledních měsících ale usiluje o přeměnu právní formy z neziskové výzkumné organizace na obchodní společnost, a to v příštích dvou letech. Konkrétně OpenAI usiluje o změnu právní formy na obecně prospěšnou společnost, která je specifická pro Spojené státy. Tato právní forma kombinuje cíl vytvářet zisk jako u komerčních firem a zároveň pomáhat společnosti jako u neziskových organizací.

Musk proti Altmanovi a OpenAI už podal žalobu, kterou se snaží transformaci zablokovat. Musk tvrdí, že společnost, kterou v roce 2015 spoluzaložil, se odchýlila od dohodnuté cesty neziskové organizace, jejíž výzkum AI má být prospěšný lidstvu. Altman od tohoto poslání podle něj upustil, když uzavřel partnerství se společností Microsoft. OpenAI už dříve oponovala, že žádná taková dohoda při založení podniku neexistovala.

