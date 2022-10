William Rudolf Lobkowicz: Kryptoměny máme na záchranu uměleckých děl. Teď přijde na řadu Dvořákův rodný dům

Hvězdy kryptoměn a umělecké scény se po roce opět sejdou v Praze. V Lobkowiczkém paláci se uskuteční druhý ročník konference NFCastle, za kterou stojí zástupce nejmladší generace šlechtického rodu Lobkowiczů William Rudolf. Ten patří k velkým popularizátorům krypta a NFT v Evropě a snaží se jich využívat pro podporu bohaté umělecké sbírky svého rodu. „Letošní ročník bude věnován mimo jiné Antonínu Dvořákovi. Chceme ukázat, že jeho osobnost a dílo může inspirovat i digitální umělce a prodej jejich děl zase může pomoci rekonstruovat jeho rodný dům v Nelahozevsi,“ vysvětluje William Rudolf Lobkowicz v rozhovoru pro newstream.cz.

Na konci října se do Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě po více než roce vrací jedinečná akce Non-Fungible Castle zahrnující výstavu NFTs a mezinárodní konferenci. Fenomén digitálních tokenů, takzvaných NFT, se za tu dobu značně proměnil. Jak jej nyní vnímáte?

Myslím, ale v dobrém slova smyslu, že to přestal být pouhý fenomén. NFT začínají nacházet konkrétní praktické využití a nejde „jen“ o nějaké sběratelské edice pro investory. NFT či obecně blockchainovou technologii lze využít v dopravě jako třeba jízdenky nebo vstupenky na akce. Velké využití tato technologie může být také v retailu jako součást zákaznických programů.

Firmy to bedlivě sledují a často i testují, ačkoli to zákazníci zatím tolik nevnímají. Například Starbucks spolupracuje s Polygonem na svém věrnostním programu. Shell také využívá blockchainovou technologii. Jak banky testují blockchain, to je kapitola sama pro sebe. A na NFCastle 2022 se budeme snažit ukázat nejširší možnosti těchto technologií. Důležité je, že půjde o dlouhodobé využití té technologie.

Hlavním trendem je asi využívání blockchainu jako nového, téměř nezpochybnitelného identifikátoru.

Ano, to je jeden z klíčových směrů. Takže například i vstupenky na NFCastle jsou všechny vlastně NFT. A můžeme jít ještě dál. Současné možnosti technologií, jako je třeba deep fake, umožňují zfalšovat už téměř všechno.

Problém pro historiky

Což bude jednou v budoucnu představovat ohromný problém pro historiky. Jak budou vědět, co je pravda a co lež? Jak budou vědět, jestli někdo skutečně byl účastníkem nějaké historické události, a tedy jeho svědectví je relevantní, nebo ne? Právě blockchainové řešení navázané na kryptopeněženku tento problém eliminuje. Ta možnost skutečného ověření identity změní svět.

Přeci jen, lobkowiczké sbírky jsou především kulturní instituce. Jak tedy propojujete své aktivity právě s kryptosvětem?

Zrovna jsem se vrátil z Paříže, kam mě pozvala jedna kulturní instituce na sympózium o využití NFT v kulturní a filantropické oblasti. Velký úspěch tu slaví náš koncept „proof of patronage“, tedy využití blockchainu v mecenášské činnosti. A o tom bude také NFCastle 2022, o sdílení zkušeností v této oblasti.

I proto stejně jako loni budeme celou konferenci streamovat zdarma a záznam bude dostupný všem. Zásadním zážitkem však bude jednodenní výlet vlakem z Masarykova nádraží do Nelahozevsi. Jeho účastníci dostanou takzvané Ether-karty, díky nimž budou moci hrát vlastně takovou zážitkovou hru a sbírat různé tokeny. To je také jedna z vizí budoucnosti, které NFT nabízejí.

Dvořákova fascinující kariéra

Tím jsme plynule přešli k jednomu z letošních témat, kterým bude Antonín Dvořák. Můžete přiblížit, proč právě Dvořák, a hlavně jak s osobností a tvorbou tohoto velikána chcete pracovat v rámci blockchainu a NFT?

Samozřejmé pojítkem je Nelahozeves, odkud Dvořák pocházel, ale pro nás je neméně zásadní skutečnost, kolik svou tvorbou inspiroval a ovlivnil lidí. Fascinující byl jeho vzestup, kdy se vypracoval ze syna řezníka ve světoznámého skladatele. Jeho Novosvětská symfonie se hrála na Měsíci, když tam poprvé vstoupil člověk. Ale zajímavé je i to, co a jak inspirovalo zase jeho. Nelahozeves, česká příroda, kostely, ale také americká lidová hudba, černošská hudba, hudba původních obyvatel amerického kontinentu. těchto zajímavých témat se bude letošní ročník do hloubky věnovat.

A jak to využijete v NFT?

Oslovili jsme 35 různých umělců z celého světa a dali jim společný úkol: vytvořte původní NFT inspirované právě Antonínem Dvořákem. Jsou to kreativní tvůrci z celého světa a z různých kultur. Chtěli jsme ukázat, že Dvořákovo dílo může inspirovat i dnes, a to i kultury, které jej třeba dříve neznaly. Výtěžek chceme věnovat na obnovu rodného domu Antonína Dvořáka. Není to fantastická myšlenka, že krypto bude financovat obnovu této kulturní památky?

Na které umělce byste upozornil?

Například na Zhang Huana, což je jeden z nejznámějších současných umělců v Číně. Ten představí své první NFT. Dalším je Harm van den Dorpel, který se loni představil na Art Basel a jedno dílo u nás ukáže ve světové premiéře.

Z českých umělců bych upozornil například na fotografku Bet Orten. Zajímavostí možná bude propojení NFT a tance. Ukážeme také některá další díla, například od Banksyho nebo Josefa Lady, protože opět chceme ukázat silná díla v netradičním kontextu a ve vzájemné komunikaci. To vše uvidí návštěvníci výstavy v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě zcela zdarma.

Během první akce NFCastle jste dražili i několik NFT a výtěžek jste plánovali využít na restauraci děl ze své rozsáhlé sbírky. Kolik děl jste takto zachránili?

Už jsme díky tomu nechali zrestaurovat 52 uměleckých děl. Je důležité říct, že my všechny krypta ve chvíli, kdy je obdržíme, okamžitě měníme v klasické peníze a investujeme do restaurátorských prací. Restaurátoři zatím krypto přijímat nechtějí. Výhodou ale je, že na rozdíl od jiných filantropických aktivit naši donátoři okamžitě vidí, co se díky jejich darům povedlo zachránit pro další generace. Ostatně právě tomu se budou věnovat také speakeři letošního ročníku NFCastle. Z dalších témat bych chtěl ještě upozornit na možnosti metaversu, nebo na stále důležitější panel věnovaný právním otázkám spojeným s kryptem.