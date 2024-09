Podcast dobré společnosti: Legislativa je brutální a žene nás do finanční nejistoty, říká šéf neziskovky Život 90

Další ze série rozhovorů, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle (GCC), přivítala projektová šéfka Newstreamu Katarína Krajčovičová šéfa organizace Život 90 Jaroslava Reichl Lormana. Kongres Good Company Circle, který proběhne 10. října, je největší akcí na téma sociální udržitelnosti a filantropie v České republice.

„Klíčové pro spolupráci neziskových organizací, korporátních společností a státní správa je důvěra a vzájemný respekt. Ve fungování nezisku a zisku je obrovský rozdíl a proto je zásadní, že se můžeme spolehnout na to, že nás, jako neziskovou organizaci, druhá strana slyší a respektuje,” popisuje Jaroslav spolupráci s velkým byznysem.

Všestranná pomoc seniorům

Sdružení Život 90 se věnuje sociální problematice seniorů a ze sedmdesáti procent je závislé na státní podpoře. „Na veřejném sektoru jsme závislí hodně. Proto nás někdy brutální legislativa dostává do finanční nejistoty. Tím, že řešíme problematiku stáří a stárnutí, tak jsme s úřady spojení hodně a na naší práci jsou závislé tisíce seniorů,” dodává.

Podcast dobré společnosti nabízí sérii rozhovorů, jež poskytnou pohled neziskových organizací na spolupráci s byznysovým sektorem a státní správou. Byznysový portál Newstream je hlavním mediálním partnerem konference Good Company Circle i stejnojmenné výstavy, která se uskutečnila letos v únoru ve Štrasburku v Evropském parlamentu pod záštitou bývalé europoslankyně Radky Maxové. V současné době probíhá i hlasování o nejlepší projekt spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem.

Konference Good Company Circle, která je největší akcí na téma sociální udržitelnosti a filantropie v České republice, se uskuteční 10. října. Jejím záměrem je tvorba prostoru k setkání zástupců neziskového sektoru, byznysu a státní správy, kde se rodí nové spolupráce.