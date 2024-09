Eva Železná z Mondelēz: S partnery si musíme vonět

Výrobce cukrovinek, společnost Mondelēz, spolupracuje s Armádou spásy již mnoho let. „Před Vánoci chodí kolegové z továrny pomáhat do Armády spásy se sváteční večeří. Pomáháme i s údržbou azylového domu,“ popisuje Eva Železná, Corporate and Government Affairs Specialist Mondelēz. Její firma podpořila projekty „Poslední schod ke dveřím“ a „Já pracuji,“ které pomáhají klientům najít si bydlení a práci.

Reklama

Co jsou základní předpoklady úspěchu při navazování spolupráce s neziskovou organizací?

Těžko říct, zda existuje univerzální model úspěchu. U nás se vše, co děláme, odvíjí od základního motta firmy, které je „Do what is right - Dělat to správné“. Pro nás to znamená nabídnout ten správný snack pro správnou chvíli, vyrobený tím správným způsobem, a to nejen s ohledem na kvalitu a původ ingrediencí, ale také na to, jaký odkaz po nás zůstane.

Jsme společnost, která v Česku vyrábí sušenky a oplatky – malá, sladká a voňavá potěšení pro každý den. Naše práce nám voní a stejně tak si musíme vonět i se svými partnery. Spolupráce musí dávat smysl, být odrazem toho, v co věříme, a musí nás bavit.

Vydali jsme se směrem podpory menšího množství projektů. Zaměřujeme se na ty, které jsou nám blízké, abychom se jim mohli opravdu věnovat. Naši partneři z neziskových organizací se stávají našimi přáteli. Do projektů jsou zapojeni i kolegové, jejichž běžná pracovní náplň tento typ činnosti nezahrnuje. Tím dostává spolupráce další rozměr.

Reklama

I přes velkou míru automatizace ve výrobě jsou naši lidé to nejdůležitější, co máme. Chceme, aby se u nás kolegové cítili jako lidé a aby mohli být sami sebou.

Projekty Armády spásy „Poslední krok ke dveřím“ a „Já pracuji“ nám do této filozofie přesně zapadají. Dávají lidem z ulice druhou šanci. Šanci na nový domov, novou práci, nový život. Šanci být zase lidmi.

Popište nám více projekt s Armádou Spásy. Jak vznikl a s jakými výzvami se nyní potýká?

Spolupráce s Armádou spásy má naše továrna již mnoho let. Před Vánoci chodí kolegové z továrny pomáhat do Armády spásy se sváteční večeří. Pravidelně v rámci našich dobrovolnických a teambuildingových aktivit pomáháme i s údržbou azylového domu. Proto, když za námi pan Karhan přišel s projektem „Poslední schod ke dveřím“ a později i s projektem „Já pracuji“, neváhali jsme.

Projekt „Poslední schod ke dveřím“ má umožnit klientům Armády spásy získat vlastní bydlení a naše opavská továrna jej podporuje finančně. Projekt „Já pracuji“ na něj navazuje. Díky němu by měli lidé bez domova vedle získání bydlení rovněž nalézt pracovní místo. Jde o komplexní problematiku, která vyžaduje spolupráci sociálních pracovníků Armády spásy, řídících pracovníků závodu a především motivovaného klienta.

Projekt má přípravnou fázi, kdy se klient učí postupy, jak získat odpovídající práci. Druhým krokem je samotné získání zaměstnání, kde musí klient obstát v konkurenci s ostatními žadateli. Třetí fází je zapracování klienta a jeho setrvání v pracovním poměru, kde je důležité vedle práce s klientem i odborně proškolit vedoucí pracovníky jednotlivých směn.

Hlavní výzvou projektu je jeho komplexita a fakt, že návrat z ulice není snadný. I motivované klienty někdy tak trochu doběhne jejich minulost. Nejedná se o snadné projekty, které jsou hned od začátku plné úspěchu. Je to dlouhodobá práce, kdy se každý krok, který dostane lidi z ulice o schod dál, počítá. Neděláme to proto, abychom se chlubili tím, co všechno se nám povedlo, děláme to proto, že v tom vidíme smysl a považujeme to za správné.

Armáda spásy + Mondelez Mondelez/užito se svolením

Jaké kroky projekt čekají v nejbližším období?

Projekt aktivně hledá další partnery, kteří by se do něj zamilovali stejně jako my a nabídli finance nebo dobrou vůli zaměstnat lidi, kteří byli delší dobu na ulici. Čím více možností zaměstnání budou tito lidé mít, tím větší je šance někomu pomoci. Lidi bez domova najdeme všude, nejen v Opavě.

Pokud jde o další kroky pro nás, budeme dál pokračovat v započaté práci a budeme i nadále projekt podporovat. Těšíme se, až u nás přivítáme první klienty Armády spásy, kteří se stanou členy naší velké pekařské rodiny.

Jaké jsou podle vás výzvy sociální udržitelnosti v rámci ESG přístupu nyní a v nejbližší budoucnosti?

V současné společnosti vidíme poměrně silný důraz na výkon a výsledky. Firmy si vybírají ESG projekty s doložitelnými úspěchy. Například 12 zaměstnaných hendikepovaných kolegů nebo stovky dětí, které prošly školením o digitálním bezpečí. Soustředíme se na „sexy“ projekty a občas zapomínáme, že ne vše můžeme hodnotit kvantitativně, nebo že mohou být roky, kdy jen vytváříme prostředí proto, abychom za 3–5 let viděli první vlaštovky naznačující úspěch.

My v Mondelēz bychom si přáli, aby ESG nebylo něco, co firmy dělají, aby si odškrtly kolonku, vyplnily tabulku nebo report a splnily požadavky kladené institucemi. Přáli bychom si, aby se ESG stalo součástí naší DNA.

Good Company Circle se blíží

Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl vyvolávat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Konference se uskuteční 10. října za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a řady řečníků z byznysové i neziskové sféry. Mediálním partnerem je byznysový a lifestylový portál newstream.cz. Hlasovat pro jednotlivé projekty můžete zde.