Toyen, Kupka i Karel Černý. To jsou lákadla aukce v Galerii Kodl

Hned několik obrazů, které mohou pokořit hranici 20 milionů korun, se bude již tuto neděli dražit v Galerii Kodl. Prestižní galerii se v posledních letech podařilo hned několikrát vyprodat celý katalog. Povede se to i tentokrát?

Loňská jarní aukce Galerie Kodl přinesla mimořádný rekord. Za více než 123,6 milionu korun se podařilo prodat obraz Bohumila Kubišty Staropražský motiv, čímž padl absolutní rekord českých aukcí. A vůbec poprvé byla na české půdě pokořena hranice 100 milionů korun za jedno umělecké dílo během veřejné aukce.

Aktuální aukce Galerie Kodl podobný rekord nejspíš nepřinese, nicméně přesto nabízí hned několik děl, která by měla cenou pokořit hranici 20 milionů korun. Ta je přitom v Česku považována za zlomovou pro kategorii nejdražších děl tuzemských aukcí.

Téměř jistě ji pokoří obraz Marie Černínové alias Toyen nazvaný Puis, Plus Tard. Do aukce vstupuje s vyvolávací cenou 15 milionů korun, odhad činí 20 až 40 milionů korun. Jedná se o dílo z roku 1950, což v tvobě Toyen představuje zvláštní období.

„Toyen se podařilo krátce po vycestování do Paříže rozvinout vlastní představivost, která propojovala dvě oblasti: na jedné straně se zajímala o ptáky a ryby a zlomky lidských těl, na druhé o hermetismus, jímž se po válce soustavně zabýval André Breton a několik dalších členů jeho surrealistické skupiny. Pod tímto vlivem vznikla v letech 1950–1951 skupina jedinečných jakoby do sebe uzavřených hermetických obrazů, které si však uchovávají svou emotivnost a poezii,“ popisuje v aukčním katalogu kurátor Karel Srp.

Do aukce jde však i další obraz Toyen Un vide, un silence, který pochází z roku 1960. „Obraz je skvělou ukázkou propojení vnitřní vize, vycházející z úzkosti, a technických prostředků, které pro Toyen stále zůstávaly velkou výzvou. Ukazuje, že její práce byla založena především na této syntéze, jejíž obě polarity, vizionářská a materiální, se úzce propojovaly. Obraz je skvělým obohacením našeho poznání Toyen,“ dodává Srp.

Vyvolávací cena je 12 milionů, odhadovaná cena je 20 milionů korun.

Kupka i Filla

Do aukce míří velmi kvalitní díla většiny proslulých autorů zejména meziválečné avantgardy, o něž je stále mimořádný zájem. Zájemci tak budou moci usilovat například o obraz Čtenářka od Františka Kupky (vyvolávací cena 7 milionů korun), o Zátiší s mandolínou a sklenicí od Emila Filly (vyvolávací cena 4,5 milionu korun), na 3 milionech korun pak začne dražba obrazu Ženy s květinami od Josefa Čapka.

Samotná Galerie Kodl je pyšná také na možnost prodeje obrazu Tanec v zahradě od Karla Černého, který je také hlavním motivem obálky předaukčního katalogu. Ten jde do dražby s vyvolávací cenou 4 miliony korun, ale cena tohoto mimořádného díla je odhadována až na 12 milionů.

Současné umění za statisíce

Galerie Kodl pak tradičně do svých aukcí zařazuje také díla současných tvůrců, a to jak do první části aukce, jejíž výtěžek je věnován Centru Paraple, tak i do hlavní části aukce.

Zájemci tak mohou získat kvalitní díla většiny slavných žijících tvůrců. V nabídce je tvorba mimo jiné Josefa Bolfa, Jaroslava Róny, Karla Štědrého či Pasty Onera.

