Investor Mička dluží miliardu. Pomoct mu má aukce obrazů Kupky a Dokoupila z jeho majetku

Na internetovém portále verejnedrazby.cz začala aukce 25 obrazů a uměleckých fotografií z majetku investora Michala Mičky, bývalého majitele firem Kara Trutnov a Pietro Filipi. Mička je v insolvenci a soud mu povolil oddlužení. Obrazy a fotografie, jejichž vyvolávací cena se pohybuje od 16 050 korun do 563 tisíc korun, draží brněnská společnost Gaute. Dražit se bude například obraz Františka Kupky.

Mezi draženými díly jsou většinou obrazy a fotografie současných umělců, mimo jiné Kryštofa Kintery, Andreje Dúbravského, Lubomíra Typlta, Daniela Pitína nebo Pasty Onera. Aukce začala v pondělí a bude pokračovat do 22. května. Z výtěžku z aukcí bude splacena část Mičkových dluhů.

„Hlavní hvězdou aukce bude zřejmě František Kupka, respektive jeho obraz s názvem Composition Lyrique, akvarel a tužka na papíře,” uvedla Lenka Kunstová z Gaute. Připomněla, že o Kupkova díla je obecně velký zájem, například v roce 2021 se jeho obraz Tryskání II na dražbě v Londýně vydražil za 7,5 milionu liber, tedy v přepočtu za více než 230 milionů korun. Vyvolávací cena Lyrické kompozice, jak zní překlad aktuálně draženého díla, je 239 tisíc korun.

„Další hvězdou aukčního portfolia je obraz Untitled, mýdlové bubliny a pigmenty na plátně rozměru 160 krát 100 centimetrů od Jiřího Georga Dokoupila, který je výraznou postavou postmoderní umělecké vlny v západní Evropě a zároveň je jedním z mála umělců českého původu, kterým se podařilo získat si celosvětové renomé,” dodala Kunstová.

Na snímku je jeden z dražených obrazů, dílo Untitled od Jiřího George Dokoupila. Foto: ČTK

Mičkova skupina C2H, zahrnující módní řetězce Pietro Filipi a Kara Trutnov, se dostala do insolvence počátkem roku 2021. Jako hlavní důvod potíží tehdy Mička uvedl dopady uzavírek obchodů kvůli covidové pandemii.

Jako fyzická osoba Mička dluží 120 milionů korun. Další požadavky věřitelů vůči němu plynou z toho, že ručil za závazky firem ze své skupiny. Celková výše pohledávek vyčíslená insolvenčním správcem činí 1,2 miliardy korun. Oddlužení Mičkovi povolil soud loni v listopadu.