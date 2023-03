Do aukce jde vzácné první vydání Harryho Pottera. Padne rekord?

Vzácné první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců bude k dispozici za 225 tisíc dolarů na New York International Antiquarian Book Fair, který se bude konat od 27. do 30. dubna. Pouze 500 vázaných kopií knihy – první ze série J. K. Rowlingové – vytisklo v roce 1997 vydavatelství Bloomsbury Publishing. Z drobného tisku šlo 300 výtisků do knihoven a jen dvě stovky do prodeje, uvedl deník The Wall Street Journal.

Harry Potter a Kámen mudrců zaznamenal okamžitý úspěch a během prvních několika let po vydání prošel desítkami vydání. Rowlingová se později stala první miliardářkou na světě, zejména díky následné sérii filmů, uvedl The Wall Street Journal.

Horké téma v popkultuře

„Co dělá něco vzácným ​​je, že existuje v malém nákladu. Toto téma je stále velmi populární v popkultuře a lidé to prostě vždy chtějí a potřebují,“ říká Sunday Steinkirchnerová ze společnosti B&B Rare Books zaměřené na nákup a prodej raritních knih. „A to se stalo i s touto knihou," dodala.

Antikvariát se sídlem v Brooklynu nabízí knihu jménem soukromého sběratele, který ji získal v roce 2017 na aukci Sotheby's v Londýně za 85 tisíc liber (podle aktuálního kurzu asi 2,3 milionu korun). Sběrateli se podařilo získat další výtisk a rozhodl se nabídnout knihu k prodeji, „protože ceny těchto knih v posledních letech raketově vzrostly,“ uvedla Steinkirchnerová.

Nárůst cen je částečně způsoben tím, že „Harry Potter je velmi silně zakořeněný v dětství lidí a v celém jejich životě,“ míní. Také stále více lidí objevovalo aukce během protipandemických opatření a „nyní jsou aukce součástí toho, co skutečně hýbe trhem s moderními knihami,“ podotkla.

Padne rok a půl starý rekord?

V prosinci 2021 se první vydání prvního dílu ságy o brýlatém kouzelníkovi prodalo na Heritage Auctions za 471 tisíc dolarů (podle aktuálního kurzu 10,6 milionu korun) a stalo se dosud nejdráže prodaným komerčně vydaným dílem beletrie 20. století.

Letošní New York International Antiquarian Book Fair, 63. ročník akce pořádané Americkou asociací antikvariátů, se bude konat v Park Avenue Armory od 27. do 30. dubna. Přibližně 200 vystavovatelů ze 16 zemí představí své vzácné knihy, mapy, rukopisy a historické dokumenty.

