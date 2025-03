Veletrh Sběratel nabídne unikátní známky i Chucka Norrise. Chceme lákat mladé, říká jeho šéf

Tradiční setkání tuzemských i zahraničních sběratelů se uskuteční v pátek 21. března a v sobotu 22. března v pražském hotelu Olympik, kde proběhne další ročník jarního veletrhu Sběratel. „Jde o největší jarní setkání sběratelů poštovních známek, mincí, bankovek, pohlednic, ale také historických cenných papírů a drobných starožitností,“ říká šéf veletrhu Jindřich Jirásek. Do Prahy se tak sjede přes osm desítek dealerů z celé Evropy, dodává.

Jarní veletrh Sběratel je pro mnohé vystavovatele i návštěvníky první akcí svého druhu v Evropě. Díky tomu zástupci jednotlivých sběratelských komunit mohou sehnat zcela nové kousky do svých sbírek. S novinkami tak do Prahy míří například Německá pošta, na jejímž stánku bude možné vedle německých známek koupit také příležitostnou dopisnici vydanou k jarnímu Sběrateli.

Podívejte se na lákadla jarního veletrhu Sběratel

Premiéru tu bude mít také tuzemská známka. Konkrétně známkový devítiblok s přítiskem s motivem motocyklu Jawa 350 OHV. Připomene 90 let od zahájení výroby legendárního modelu, který továrna z Týnce nad Sázavou produkovala v letech 1935 – 1946. Vyobrazený typ pochází z roku 1939. Jeho autorem je výtvarník Petr Ptáček, který bude mít na veletrhu autogramiádu.

A zajímavostí bude také sbírka starožitných kabelek. „Přiveze ji Antik Kureš, přičemž jedna z nich patřila například herečce Lídě Baarové. Všechny kabelky přitom budou na prodej,“ upozorňuje šéf veletrhu Sběratel a provozovatel portálu Sběratel.info Jindřich Jirásek.

Nulové eurobankovky

K již tradičním artiklům patří sběratelské eurobankovky s nominální hodnotou nula eur. Od prvního dne veletrhu bude zahájen prodej nové 0 euro suvenýrové bankovky s motivem autobusu Karosa ŠM11. Vychází ve spolupráci s pražským dopravním podnikem, který letos slaví 100 let trvalého provozu autobusů v Praze.

0 eurosuvenýr vyšel v nákladu 5 000 kusů z toho 400 kusů je umístěno do dárkového folderu. Do prodeje jde ale jen 2 000 kusů (včetně folderů), zbylé bankovky si ponechá dopravní podnik pro vlastní potřebu.

Přilákat mladé

Čeští sběratelé podle Jindřicha Jiráska patří v Evropě k uznávaným členům komunity. „Češi jsou v zahraničí považováni za zběhlé sběratele, kteří mají svůj obor dobře nastudovaný. A neberou nákup sběratelských předmětů primárně jako investici, ale jako opravdovou sběratelskou vášeň,“ říká Jirásek. Zároveň připomíná, že veletrh není určen výhradně pro aktivní sběratele, ale i pro všechny ostatní. „Pokud mají návštěvníci v rodině staré známky, mince, pohlednice, starožitnosti nebo třeba autogramy, mohou si nechat posoudit jejich pravost a cenu od nezávislých znalců z profesních organizací,“ říká šéf veletrhu Sběratel.

Podle něj v současnosti k jedné z velkých výzev patří přilákat k tomuto koníčku mladší generace.

„Letos jsme tak připravili zajímavou výstavku ‚Legendy na sběratelských artefaktech‘. K vidění bude stříbrná mince s akčním hrdinou Chuckem Norrisem, medaile s Terminátorem, sběratelská bankovka Rocky oficiálně vydaná Sylvesterem Stallonem nebo nový známkový arch britské Královské pošty věnovaný skupině AC/DC. Většinu artefaktů, jež budou na výstavce k vidění, bude možné v limitovaném množství na veletrhu také koupit,“ uzavírá šéf veletrhu Sběratel.

