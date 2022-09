Justin Mortimer portrétoval královnu Alžbětu II. i Bowieho. Jeho dílo je nyní v Praze

DSC Gallery představuje výstavu britského autora Justina Mortimera, který je znám pro svojí malířskou tvorbu, která reflektuje figurativní svět v aktuálním neklidném stavu. Výstava startuje 14. září a v galerii sídlící v Dlouhé ulici ji můžete navštívit do 12. října.

Do povědomí veřejnosti se dostal, když v roce 1991 vyhrál Cenu National Gallery BP Portrait Award. Následně dostal řadu důležitých portrétních zakázek, aby maloval známé osobnosti veřejného života včetně královny Alžběty II. nebo Davida Bowieho.

„Ve svých olejomalbách Mortimer často posouvá hranice figurace a krajiny, které noří do temnoty existencionálních témat,“ přibližuje unikátní tvorbu britského malíře kurátorka a partnerka DSC Gallery Karolína Juřicová. „Jeho díla jsme v českém prostředí mohli vidět již na skupinových výstavách v galerii Rudolfinum (Nightfall) a v Alšově Jihočeské Galerii (Člověk člověku člověkem). V DSC však uvádí poprvé samostatnou prezentaci, pod vedením britské kurátorky Jane Neal, na které prezentuje sérii nových, hluboce enigmatických maleb,“ dodává Juřicová.

Paralelní vesmíry

Mortimerovy explicitní odkazy na nemocniční témata připomínají scénář psychologického thrilleru, přičemž on sám se staví do role režiséra, Jeho protagonisti jsou uvězněni ve svém vlastním časoprostoru.

„Umělec se již dlouhou dobu zajímá o témata typu multiversum, kvantová fyzika a možné portály mezi světy. Jestli opravdu v paralelních vesmírech existuje verze nás samých, nezatížena našimi přítomnými problémy, kdo z nás by takovou paralelu nechtěl prozkoumat?“ ptá se britská kurátorka Jane Neal.

Temnota v Mortimerových malbách obsahuje skryté výrazy lidských figur. Klíč k odhalení jejich fyzických stavů však není zcela jasný.

„Detailní pohled na Mortimerovy malby odhaluje opakování tématu nezřetelné ležící postavy, kde nalézáme opakující se fragment lidské nohy. Umělcova fixace na dolní končetinu je záležitostí zcela osobní. Mortimer se totiž narodil se zkřivenou holenní kostí, což vedlo k častým a zdlouhavým pobytům v nemocnicích,“ vysvětluje Karolína Juřicová.

Portrét královny

Justin Mortimer se narodil v roce 1970 v Cosfordu. Studium na Slade School of Art dokončil v roce 1992 a v současnosti žije a tvoří v Londýně.

Mortimer získal řadu prestižních uměleckých ocenění a jeho díla jsou součástí řady významných veřejných i soukromých sbírek.

„Justin Mortimer je z mého pohledu jedním z nejzajímavějších realistických malířů ve Velké Británii. Fascinuje mě například jeho pojetí portrétu britské královny Alžběty II. z roku 1998, kdy ji vyobrazil velmi kontroverzním způsobem, přičemž oddělil její hlavu od zbytku těla,“ uvádí ředitel galerie Edmund Čučka. „Justin zapadá do dlouhodobě pečlivě vybrané koncepce zahraničních autorů, kteří po něm budou následovat v galerijním programu,“ dodal Čučka.

