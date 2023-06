Jeden z nejúspěšnějších českých umělců Daniel Pitín vystavuje v New Yorku. Ukazuje stroj času

Dílo Daniela Pitína touží mít ve své sbírce většina českých sběratelů. Poptávka je taková, že ji Pitín většinou ani nestíhá nasytit a odmítá prodej přímo z ateliéru. Zájemci tak pro jeho dílo musejí vždy do galerie. Nyní se budou muset vypravit až do newyorské Nicodim Gallery, kde má Pitín svou první newyorskou samostatnou výstavu. Jmenuje se Time Machine podle díla z loňského roku.

Ve čtvrtek 22. června odstartovala v newyorské pobočce Nicodim Gallery ve čtvrti Soho výstava českého umělce Daniela Pitína, který patří k nejvyhledávanějším umělcům mezi českými sběrateli. Pitín zde představuje nejnovější díla zejména z loňského a letošního roku, výstava se jmenuje po jednom z nich The Time Machine.

„Je to moje první samostatná výstava v New Yorku, dříve jsem se tam účastnil několika kolektivních expozicí,“ uvedl pro newstream.cz Pitín. Ten je známý tím, že svá díla téměř vůbec neprodává napřímo, ale zejména přes galerie. Pro jeho aktuální tvorbu tak sběratelé budou muset vyrazit za Atlantik.

A co uvidí? „Ve východní a střední Evropě se minulost stává předmětem historických sporů a reinterpretací. Některé části minulosti se dostávají do popředí, jiné se stanou oběťmi kolektivní amnézie. Obrazy Daniela Pitína se zaměřují na tuto erozi vzpomínek,“ popisuje Pitínův tvůrčí přístup Jana Beránková v katalogu výstavy. „Proto ve své tvorbě využívá archivní fotografie, filmové scény, interiéry budov včetně slavné Vily Tugendhat,“ dodává Beránková.

Jednotlivá díla nesou názvy jako Stroj času, Poutník, Červená karkulka. Podle Beránkové se tu prolínají dva světy a dva různé časoprostory. Dystopická budoucnost plná dronů a podivných létajících předmětů a rozbitý svět vzpomínek na minulost.

Mimořádný autor

Daniel Pitín patří k nejvýraznějším a nejúspěšnějším českým umělcům současnosti. Vystudoval Akademii výtvarných umění (ateliéry Zdeňka Berana a Miloše Šejna). Formálně ho lze zařadit k silné generaci autorů, kteří pracují s kvazi figurativními kompozicemi a architekturou.

Na jeho kontě je celá řada tuzemských i mezinárodních ocenění, vystavuje v prestižních galeriích doma i ve světě. V Česku jej zastupuje galerie hunt kastner, v USA Nicodim Gallery, ve Vídni Charim Gallery.

O jeho významu vypovídá i aktuální 20. příčka v žebříčku J&T Banka Art Index, který každoročně sestavují odborníci na trh s uměním.

Aktuální výstava v Nicodim Gallery New York končí 12. srpna.

