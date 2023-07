Titanik se nikdy nepotopil, hlásají lidé na TikToku. A sledují je miliony lidí

Detaily příběhu o potopení výletní lodi RMS Titanic se mohou napříč různými zdroji lišit, o jeho hrubých obrysech ale není pochyb. Odborníci se shodují, že 15. dubna 1912, méně než týden po zahájení premiérové plavby, skončil Titanic na dně severního Atlantiku. Na sociální síti TikTok se uživatelé o více než 100 let později dozvídají něco úplně jiného, napsal deník The New York Times.

Reklama

„Titanic se nikdy nepotopil!!!" hlásil jeden účet, jehož příspěvek letos nasbíral 11 milionů zhlédnutí, než byl smazán. Na platformě pro sdílení krátkých videí jsou fakta o neštěstí znovu zpochybňována, přičemž se staré zvěsti mísí s novými dezinformacemi a upraveným obsahem. Fenomén ukazuje silnou schopnost TikToku zasévat historický revizionismus i v případě těch nejpečlivěji zmapovaných událostí.

Pojistný podvod, tvrdí „experti“

Popírání havárie Titaniku zahrnuje i jistý 32vteřinový klip, v němž muž v mikině s kapucí a s kšiltovkou promlouvá k divákům za strašidelného hudebního podkresu, zatímco v pozadí je dramatický černobílý obrázek lodi. Opakuje přitom vyčerpávajícím způsobem vyvrácenou teorii o „výměně", podle níž je vrak na dně oceánu sesterské plavidlo Olympic potopené v pokuse o pojistný podvod.

VIDEO: Jak vypadal Titanic tři čtvrtě století po zkáze? Vědci zveřejnili unikátní video Enjoy Americký oceánografický institut zveřejnil vzácné video potopeného Titaniku na dně Atlantského oceánu. Veřejnosti dosud nezpřístupněné záběry byly pořízeny v roce 1986, krátce po nalezení vraku. Zveřejněny byly u příležitosti pětadvacetiletého výročí premiéry filmu Titanic. Informuje o tom zpravodajský web BBC. ČTK Přečíst článek

Další video prezentuje konspirační teorii, že ztroskotání bylo „atentátem" nařízeným finančníkem J. P. Morganem s cílem eliminovat oponenty vytvoření americké centrální banky.

Podobné spekulace se objevují prakticky od chvíle, kdy se Titanic po nárazu do ledovce potopil. „Začíná to být dost demoralizující, sledovat, jak spousta těch nesmyslů vyplouvá na povrch," komentuje vývoj Charles Haas, který založil sdružení Titanic International Society.

Co spojuje oběti ponorky u Titaniku a Petra Kellnera? Láska miliardářů k riziku a extrémním zážitkům Leaders Záchranáři objevili trosky ponorky, která se vydala na výlet k potopenému Titaniku, podle majitele ponorky nikdo nepřežil. Vzhledem k tomu, že na palubě se nacházeli i dva miliardáři, nabízí se otázka, zda výlety za extrémními zážitky u Titaniku, ve vesmíru, na Mount Everestu či v Antarktidě stojí movitým lidem za riskování se životem, napsal deník The Guardian. Vždyť i život dříve nejbohatšího Čecha Petra Kellnera vyhasl v ledové pustině Aljašky na výletě za hranice všedních dnů. Dušan Kütner Přečíst článek

Osud Titaniku studuje posledních 60 let, během nichž napsal na toto téma pět knih, dvakrát se vydal k vraku lodi a vyvrátil nespočet konspiračních teorií. „Cítím se jako jeden z mála hlasů, které se snaží překřičet hluk hurikánu," řekl.

Za potopení prý může Churchill

Tiktok je jen nejnovějším mechanismem recyklace nepravdivých příběhů o Titaniku. Již měsíc po tragédii tehdy deník The Washington Post psal o možnosti, že v ní hrála roli „prastará zlá vůle" mumifikované egyptské duchovní, která proklela jednoho z cestujících poté, co se odvážil vylíčit její příběh spolupasažérům. Jiní se pokusili stovky mrtvých připsat bývalému britskému premiérovi Winstonu Churchillovi, německé ponorce či sabotáži v podání katolických stavitelů lodi.

Průmysl extrémní turistiky živí superboháči. Kdo ale platí mise za jejich záchranu? Money Dějiny ukazují, že lidé neumí odolat kouzlu pozemských extrémů - nejvyšších hor, nejhlubších oceánů, a dokonce i nejzazších okrajů atmosféry. S rozvojem technologií vznikl rozsáhlý průmysl extrémní turistiky, který lidem - většinou těm bohatým - nabízí možnost podívat se smrti do očí, ovšem s ochranou pořádné bezpečnostní sítě. ČTK Přečíst článek

Pro Haase jsou takovéto konspirační teorie zdrojem hlubokého a dobře známého rozčarování. Roky s údivem sleduje, jak báchorky o podrobně zdokumentovaném neštěstí dál rezonují prostřednictvím knih, takzvaných dokumentárních filmů a nyní na aplikaci pro videa.

Důležitý je pro TikTok ohlas, ne fakta

TikTok, který tvrdí, že má ve Spojených státech 150 milionů uživatelů, a je velmi oblíbený u mládeže, se stal obzvláště silným nástrojem šíření dezinformací o minulosti i současnosti. Nedávno zde například bylo růžově vykreslováno období násilné diktatury na Filipínách. Odborníci mapující tyto jevy mají za to, že jim na TikToku napomáhá způsob, kterým jsou příspěvky servírovány uživatelům.

V Česku začalo tažení proti TikToku. Úřady i firmy jej zaměstnancům zakazují, ruší své účty Politika Státní úřady a podniky i soukromé firmy v ČR zakazují svým pracovníkům z bezpečnostních důvodů používání čínské aplikace TikTok na služebních počítačích a telefonech. Zákaz často platí i pro osobní zařízení, pokud je zaměstnanci používají k práci. Vyplývá to z ankety mezi úřady a společnostmi. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal minulý týden varování před používáním TikToku na zařízeních s přístupem do významných informačních systémů. Aplikace podle NÚKIB představuje bezpečnostní hrozbu. ČTK Přečíst článek

Při seřazování obsahu systém TikToku nespoléhá tolik na sociální vazby a sledování konkrétních účtů jako Twitter a Facebook a více se řídí ohlasem na příspěvky, řekla Megan Brownová z centra pro sociální média a politiku na Newyorské univerzitě.

„Když někdo tráví čas u videa, nezáleží na tom, jestli skutečně věří, že J. P. Morgan potopil Titanic, nebo jestli si říká: 'Hele, to je vtipné video, někdo mluví o tom, že J. P. Morgan potopil Titanic,'" uvedla.

Režisér Titanicu Cameron k implozi ponorky Titan: Při obou nehodách byla ignorována bezpečnostní varování. Je to šokující Leaders Režisér kultovního snímku Titanic (1997) James Cameron uvedl, že jej zpráva o implozi ponorky Titan „rozhodně nepřekvapila“. Mezi tragickým koncem ponorky a zaoceánského parníku Titanic spatřuje podobnost v tom, že v obou případech nebyla dodržena bezpečnostní doporučení. Americký časopis The New Republic odhalil soudní dokumenty, jež dokládají, že bývalý zaměstnanec firmy OceanGate, která ponorku provozovala, podal několik stížností na bezpečnostní nedostatky stroje, načež dostal výpověď. Sám šéf firmy Stockton Rush, jenž při nehodě také zahynul, se dříve chlubil, že v rámci inovací pravidla porušuje. ČTK Přečíst článek

Dějiny pochopitelně nejsou vytesané do kamene a mezi experty často bývají neshody. Bývalý voják Parks Stephenson, který několikrát navštívil vrak Titaniku a radil hollywoodskému režisérovi Jamesi Cameronovi při tvorbě dokumentu o lodi, se například rozchází s mnohými badateli, když se domnívá, že ledovec poškodil spodek plavidla, spíše než jeho bok. Konsenzus je nicméně takový, že potopení Titaniku bylo strašlivým neštěstím, při němž zemřel velký počet lidí.

Kdo věří jedné dezinformaci, uvěří i další

Konspirační teorie o Titanicu se mohou zdát jako poměrně neškodné, obzvláště v době, kdy lži z internetu přispívají ke skutečným újmám, jako při předloňském útoku na Kapitol nebo střelbě ve washingtonské pizzerii.

Tažení proti TikToku. Evropský parlament se ho chystá zakázat zaměstnancům Enjoy Evropský parlament zakáže svým zaměstnancům používat na služebních telefonech čínskou sociální síť TikTok s odkazem na možné bezpečnostní hrozby. Agentuře Reuters to prozdradil nejmenovaný unijní činitel. Zaměstnanci nebudou smět TikTok používat ani na soukromých zařízeních, na nichž mají zároveň nainstalované pracovní aplikace. ČTK Přečíst článek

Nepravdivé zvěsti o námořní nehodě staré 111 let nejsou prioritou pro technologické společnosti, které mají dost problémů s aktuálními dezinformacemi.

Brownová vidí nebezpečí v dlouhodobější erozi pravdy a v konceptu, že „lidé, kteří věří alespoň jedné konspirační teorii, mají tendenci věřit více než jedné". Když se někdo chytí na jeden falešný narativ, je podle ní snazší zatáhnout jej do dalšího.