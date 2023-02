VIDEO: Jak vypadal Titanic tři čtvrtě století po zkáze? Vědci zveřejnili unikátní video

Americký oceánografický institut zveřejnil vzácné video potopeného Titaniku na dně Atlantského oceánu. Veřejnosti dosud nezpřístupněné záběry byly pořízeny v roce 1986, krátce po nalezení vraku. Zveřejněny byly u příležitosti pětadvacetiletého výročí premiéry filmu Titanic. Informuje o tom zpravodajský web BBC.

Reklama

Potopení britského parníku Titanic při jeho první plavbě je nejznámější lodní katastrofou. Luxusní a ve své době nejmodernější plavidlo, postavené v Belfastu, ztroskotalo po srážce s ledovcem v severním Atlantiku v dubnu 1912. O život tehdy přišlo přes 1500 lidí.

Oceánografický institut ve Woods Hole (WHOI) v americkém státě Massachusetts nyní zveřejnil unikátní záběry vraku, z nichž většinu veřejnost dosud neviděla. Pořízeny byly při průzkumu tříčlenného týmu v červenci 1986 v ponorce Alvin.

Podívejte se na celý záznam průzkumu Titaniku:

zdroj: Youtube.com, Oceánografický institut ve Woods Hole (USA)

Vrak lodi, která byla před svou osudnou plavbou označována za nepotopitelnou, objevil v září 1985 oceánograf Robert Ballard z WHOI spolu s francouzským týmem. Nacházela se v hloubce zhruba čtyř kilometrů přibližně 595 kilometrů od břehů východokanadské provincie Nový Foundland.

Strašidelné setkání s vrakem

Ballard poznamenal, že čtyři kilometry pod hladinou spatřil „obrovskou ocelovou stěnu posetou nýty, která se tyčila 100 metrů nad námi". „Nic nebylo malé... bylo to strašidelné," uvedl. Na místě již nebyly žádné lidské kosti, Ballard však viděl boty, včetně obuvi, která patrně patřila matce a dítěti. „Po potopení Titaniku ti bez záchranných vest ve vodě zemřeli na podchlazení," řekl oceánograf.

Reklama

Nejstarší džíny na světě se prodaly za miliony. Ležely na dně moře Enjoy Nejsou to nejmodernější a rozhodně ne nejkrásnější džíny na světě, ale zato nejdražší. Nejstarší objevené džíny na světě z roku 1857 se prodaly v aukci za 114 tisíc dolarů (asi 2,6 milionu korun) a podle expertů zřejmě byly jedním z prvních modelů s pětiknoflíkovým zapínáním, kterým se později pod označením 501 proslavil Levi Strauss, jenž vznikl až o šestnáct let později, uvedl server BBC. Dušan Kütner Přečíst článek

Průzkum byl podle Ballarda původně zástěrkou pro pátrání, které nařídil tehdejší americký prezident Ronald Reagan s cílem najít dvě ztracené ponorky z dob studené války, mezi nimiž se Titanic nacházel. V červenci 1986 se k Titaniku vrátil tým WHOI a právě z této expedice byly nyní zveřejněny více než hodinové záběry. Ballard byl tehdy také členem expedičního týmu.

Výročí premiéry slavného filmu

Akce se účastnilo i druhé dálkově ovládané plavidlo Jason Jr, které pořídilo některé ze zveřejněných záběrů. Mohlo se dostat dovnitř vraku, zatímco tým v ponorce Alvin zkoumal vnější část lodi. Záběry pořízené přístrojem Jason Jr zahrnují kajuty posádky. Podle videa, které WHOI sdílela na svém kanálu na youtube, bylo v roce 1986 provedeno dohromady 11 ponorů k Titaniku.

Zveřejnění záběrů bylo koordinováno se znovuuvedením kasovního trháku Titanic do kin u příležitosti 25letého výročí premiéry. Film režiséra Jamese Camerona, v němž hlavní roli ztvárnili Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová, získal 11 Oscarů včetně vítězství v kategorii nejlepší film. „Lidské příběhy ztělesněné v této velké lodi stále rezonují," uvedl Cameron v prohlášení a poděkoval WHOI za to, že pomáhá „vyprávět důležitou část příběhu" Titaniku.