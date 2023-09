FOTOGALERIE: Vrchol luxusu. Největší zaoceánský parník Queen Mary 2 slaví 20 let

Co byl před sto lety co se týče luxusu – tedy do svého ztroskotání – Titanic, to je již 20 let největší zaoceánská loď pro osobní dopravu Queen Mary 2. Od její první, zkušební plavby z francouzského přístavu Saint-Nazaire je to dnes 25. září přesně 20 let. Podívejte se ve fotogalerii, jak se na přepychové lodi bydlí a co vše nabízí – a v neposlední řadě, kolik takový zážitek stojí.

Queen Mary 2 má celkem 14 palub, které nabízí pět bazénů, 15 barů a restaurací, planetárium, divadlo, lázně, knihovnu s více než osmi tisíci svazky, 3D kino a kasino. Součástí je mimo jiné 37 výtahů, 1310 kajut pro cestující, 955 balkonů, 80 tisíc svítidel či osm tisíc hasicích přístrojů.

Jak vypadá přepychová největší osobní zaoceánská loď a její kajuty? Podívejte se:

Plány na vznik již druhé zaoceánské lodi se jménem Queen Mary vznikly na konci 90. let. Stavba plavidla, jejíž cena se vyšplhala na 460 milionů liber (podle aktuálního kurzu asi 12,9 miliardy korun), trvala od začátku do zahájení ostrého provozu v lednu 2004 rok a půl. Pojme podle aktuálních dat mateřské společnosti Cunard Line 2691 cestujících a 1173 členů posádky. Tradiční trasu ze Southamptonu do New Yorku zvládne za osm dnů.

Queen Mary 2 je v současnosti jediná plavící se zaoceánská loď vyhrazená pro osobní dopravu, takzvaný ocean liner. Všechny ostatní – nyní i větší – jsou řazeny do kategorie výletních a zábavních lodí.

Základní údaje:

výtlak : 76 tisíc tun

: 76 tisíc tun délka : 345 metrů

: 345 metrů šířka : 41 metrů

: 41 metrů ponor : 10,1 metru

: 10,1 metru pohon : čtyři dieselelektrické motory (CODAG-elektrický systém) 4× 21,5 MW

: čtyři dieselelektrické motory (CODAG-elektrický systém) 4× 21,5 MW palivo : nafta

: nafta rychlost : 29,62 uzlu (55 km/h)

: 29,62 uzlu (55 km/h) kapacita : 2691 cestujících, 1173 členů posádky

: 2691 cestujících, 1173 členů posádky domovský přístav : Southampton (V. Británie)

: Southampton (V. Británie) zahájení stavby : 4. července 2002 v přístavu Saint-Nazaire ve Francii

: 4. července 2002 v přístavu Saint-Nazaire ve Francii spuštěna na vodu : 21. března 2003

: 21. března 2003 první zkušební plavba : 25. září 2003

: 25. září 2003 uvedena do provozu a pokřtěna : 8. ledna 2004

: 8. ledna 2004 cena: 460 mil. liber (podle aktuálního kurzu 12,9 mld. Kč)

Pokud byste se chtěli přepychovou lodí svézt, tak k nejlevnějším aktuálně nabízeným výletům společnosti Cunard Line na palubě Queen Mary 2 patří osmidenní cesta z New Yorku do domovského Southamptonu v prosinci letošního roku. Nejlevnější lístek vás vyjde na 849 liber (asi 23 800 korun) za osobu v kajutě bez oken či balkonu, za výhled z kajuty na moře si připlatíte 100 liber a víc.

Je libo cestu kolem světa?

A pokud by někomu nestačila v uvozovkách jen cesta ze Southapmtonu do New Yorku či zpět, na příští rok nabízí Cunard Line i cestu kolem světa za 123 dnů z New Yorku přes Británii, Španělsko, Namibii, Jihoafrickou republiku, Mauricius, Austrálii, Indonésii, Čínu, Vietnam, Singapur, Thajsko, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Egpyt či Řecko a zpět do New Yorku.

Nejlevnější lístky stojí od 13 tisíc liber (asi 365 tisíc korun) ve standardní kajutě, ty nejdražší v nejluxusnějším apartmá Queens Grill Suite pak 51 tisíc liber (asi 1,45 milionu korun).

