Horolezec postavil miliardový byznys s outdoorovým vybavením. Teď veškerý zisk věnuje na záchranu přírody

Třiaosmdesátiletý Yvon Chouinard, americký horolezec a podnikatel s outdoorovým oblečením, se vzdal své oděvní značky Patagonia ve prospěch organizací, které se podílejí na záchraně životního prostředí.

Americký miliardář Yvon Chouinard se rozhodl převést svou maloobchodní společnost Patagonia na organizace, které budou využívat její zisky k ochraně životního prostředí. Chouinard to uvedl v otevřeném dopise na webových stránkách podniku. „Země je teď naším jediným akcionářem,” píše se v záhlaví dopisu.

Chouinard se proslavil svými horolezeckými výstupy v Yosemitském národním parku. Hodnota jeho majetku v současnosti dosahuje zhruba 1,2 miliardy dolarů (téměř 30 miliard korun), informovala agentura Reuters.

Třiaosmdesátiletý Chouinard se rozhodl převést všechny akcie podniku s hlasovacími právy na fond Patagonia Purpose Trust, který má chránit hodnoty firmy. Všechny akcie bez hlasovacích práv pak převede na organizaci Holdfast Collective, která se zabývá ochranou životního prostředí.

„Vydělané peníze po reinvesticích do podnikání budou rozděleny jako dividendy na pomoc v boji s (ekologickou) krizí,” uvedl podnikatel. Chouinard podle serveru BBC předpokládá, že částka směřující na ekologické aktivity se bude pohybovat kolem 100 milionů dolarů (zhruba 2,5 miliardy korun) ročně.

Společnost Patagonia je maloobchodním prodejcem outdoorového oblečení. Značka získala kultovní status díky svému důrazu na udržitelnost, například v podobě celoživotní záruky na oblečení či nabídky cenově dostupných oprav.

Podnik je známý reklamním sloganem „Don't buy this jacket (Nekupujte si tuto bundu)”. Jeho cílem je přimět spotřebitele k tomu, aby se zamysleli nad dopady konzumního způsobu života na životní prostředí a kupovali jen takové zboží, které opravdu potřebují.

