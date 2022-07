Situace s čipy se lepší, výroba aut postupně ožívá

Automobilky v Česku vyrobily v prvním pololetí téměř 607 tisíc osobních aut, což je meziročně o 8,5 procenta méně. Díky silnému květnu a červnu ale umazaly dvojciferný pokles ze začátku roku. V samotném červnu produkce stoupla o 21,6 procenta na 125 374 vozů, uvedlo Sdružení automobilového průmyslu.

Škoda Auto vyrobila v prvním pololetí ve svých tuzemských závodech 351 006 osobních automobilů, tedy o 16,6 procenta meziročně méně. Hyundai zvýšila produkci o 17,1 procenta na 166 800 vozů a výroba Toyoty v Kolíně klesla o 10,7 procenta na 89 103 aut. U Škody tvořily hybridy a elektromobily 9,7 procenta produkce, u Hyundai 18 procent a u Toyoty polovinu vyrobených vozů.

„Na celkové produkci se projevilo zlepšení situace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, především na trhu s polovodičovými čipy, i flexibilní reakce většiny výrobců při zajišťování dodávek surovin a dílů přerušených po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu,” uvedl prezident sdružení Martin Jahn.

Covid a plyn: (staro)nové hrozby autoprůmyslu

„Stále ale musíme brzdit přehnaný optimismus. Především v souvislosti s covidovými opatřeními v Číně panuje na trzích nejistota z dalšího vývoje a z toho, že by se tamní uzávěry v okolí Šanghaje mohly v dalším průběhu roku projevit i do tuzemské produkce. Další otázkou pak je samozřejmě zajištění dodávek plynu a další faktory spojené s napjatou geopolitickou situací,“ dodal.

V prvním pololetí bylo v Česku vyrobeno 2625 autobusů, tedy o 12,8 procenta více. Iveco CR zvýšilo produkci o desetinu na 2326 vozidel a SOR zvedl výrobu o třetinu na 274 autobusů. Škoda Electric vyrobila 14 elektrobusů a výrobce KHMC 11 autobusů.

Společnost Tatra Trucks, která je mezi členy sdružení jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila v prvním pololetí 653 aut, tedy o 115 meziročně více.

Jediný tuzemský výrobce motocyklů Jawa Moto zvýšil meziročně produkci o 102,5 procenta na 1130 strojů.

