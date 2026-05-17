Španělé se chystají na manévry kvůli turistům lačnícím po zatmění Slunce
Miliony domácích i zahraničních turistů očekávají španělské úřady letos 12. srpna, kdy bude v pevninském Španělsku poprvé za víc než 100 let viditelné úplné zatmění Slunce. Radnice i vedení autonomních regionů vybraly přes 130 vyhlídkových míst, kde bude tento astronomický jev možné nejlépe sledovat. Deník El País sestavil jejich interaktivní mapu.
Úplné zatmění Slunce bude ve Španělsku viditelné v pásu od Galicie na severozápadě Pyrenejského poloostrova až po Baleárské ostrovy ve Středozemním moři, a to kolem 20:30. Potrvá asi dvě minuty.
Deník El País vytvořil mapu zatím 130 lokalit, které k tomuto účelu vybraly místní úřady, a postupně k nim bude doplňovat další místa. Přidal k tomu i tabulku s údaji o přesném začátku zatmění, době jeho trvání či informace, zda je na daném místě možno parkovat a jaká je kapacita lokality.
13 ministerstev v akci
Španělská vláda už loni v srpnu vytvořila komisi, v níž jsou zástupci 13 ministerstev a která má na starost přípravy na tuto událost. Zajistit je potřeba zejména bezpečnost kvůli masivnímu přílivu turistů a pohybu lidí. "Vyzýváme obyvatele, kteří žijí v oblastech, kde bude viditelné úplné zatmění Slunce, aby ho pozorovali ve své obci a také s ochrannými brýlemi," apeloval na Španěly šéf této komise Juan Cruz Cigudosa.
Místní úřady a policie se budou muset připravit i na velké přesuny aut a lidí. Jelikož zatmění nastane těsně před soumrakem, kdy je Slunce velmi blízko horizontu, budou výhledu mnohde bránit budovy či stromy nebo také zhoršené počasí. Očekává se, že lidé se proto budou na poslední chvíli přesouvat jinam, aby zatmění viděli.
Češi uvidí až 90 procent zakrytého Slunce
Letošní úplné zatmění Slunce bude podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) viditelné kromě Španělska také v Grónsku, na Islandu, v Rusku a v malé části Portugalska, částečné zatmění bude ten den vidět i jinde v Evropě, v Africe či v Severní Americe. Také pro pozorovatele v České republice půjde o mimořádný úkaz, protože Slunce bude zakryto asi z 90 procent a navíc maximální fáze zatmění připadá na dobu kolem západu Slunce, uvedl server astro.cz.
Ve Španělsku bylo naposledy viditelné úplně zatmění Slunce v roce 1959, ale jen na Kanárských ostrovech. Na pevnině ho mohli lidé ve Španělsku vidět naposled v roce 1912.
