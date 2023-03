Soumrak japonské hi-tech tradice? Kvůli „sushi terorismu“ mizí z restaurací pohyblivé pásy s jídlem, vrací se číšníci

Po Japonsku se začala šířit virální videa, která ukazují, jak se někteří zákazníci oblíbených restaurací, v nichž si lidé vybírají sushi přímo z pohyblivých pásů bez čekání na číšníky, chovají k jídlu decentně řečeno nehygienicky. Velké japonské řetězce těchto restaurací zvaných kaitenzushi proto kvůli těmto „sushi teroristům“ začaly od používání hi-tech vymoženosti upouštět a vracet se k tradiční osobní obsluze, napsal deník The Guardian.

Zdá se, že bezstarostné dny japonského zvyku hi-tech sushi stolování – kdy si zákazníci berou v restauracích talíře přímo z pohyblivého pásu – jsou u konce, protože řetězce se potýkají s masovou odmítavou reakcí zákazníků na záplavu hygienických incidentů způsobených špatně vychovanou klientelou.

Od doby, kdy se před několika týdny objevilo virální video ukazující teenagera, jak olizuje otevřený vršek společné láhve od sojové omáčky a jídlo kolující v kaitenzushi restauraci, řetězce se snaží obnovit svou dobrou až „čistou“ pověst. I když to znamená odstranit důvod jejich hlavní atraktivity, napsal The Guardian.

Lídrovi trhu se propadla cena akcií

Incidenty způsobily propad akcií společnosti Sushiro, lídra v tomto odvětví, a přiměly restauratéry přehodnotit, jak servírují pokrmy. Společnost Choshimaru, která provozuje restaurace v oblasti širšího Tokia, v té souvislosti uvedla, že pohyblivé jídelní pásy zastaví.

Zaměstnanci jsou tak nyní povinni doručovat objednávky osobně poté, co jedno z videí ukázalo, jak strávník vkládá nedopalek cigarety do nádoby s nakládaným zázvorem. V reakci na to zaměstnanci řetězce začali nosit koření a příbory na stoly pokaždé, když na volná místa usedla nová skupina hostů.

Pak ale Choshimaru šla ještě o krok dál a oznámila, že prozatím budou do konce dubna ve všech 63 jeho restauracích pásy vypnuty a zákazníci budou nuceni čekat, až jim personál přinese jejich objednávky přímo ke stolu.

Průmysl kaitenzushi, jehož hodnota se v roce 2021 odhadovala na 740 miliard jenů (asi 120 miliard korun), byl těžce zasažen záplavou virálních videí. Záběry mimo jiné ukázaly, jak zákazníci olizují lahve od omáček a natírají wasabi na jídlo, které projíždí kolem, stříkají na sushi dezinfekcí na ruce a kradou talíře s jídlem určeným pro jiné stoly.

Společnost Sushiro již dříve uvedla, že sushi bude zákazníkům, kteří si objednávají prostřednictvím zařízení s dotykovou obrazovkou, doručováno pouze prostřednictvím „vyhrazeného pásu“. To ostatním hostům ztíží manipulaci s jídlem. Změna nastala poté, co Sushiro utrpělo propadem počtu zákazníků, protože lidé se po rozsáhlém mediálním zpravodajství o „sushi terorismu“ začali vyhýbat pohodlí a hi-tech pověsti kaitenzushi.

Ke slovu přijdou i kamery s umělou inteligencí

A řetězec Kura Sushi minulý týden uvedl, že brzy zavede kamery vybavené umělou inteligencí (AI) pro sledování stolů ve svých restauracích ve snaze odradit zlomyslné strávníky. Systém údajně dokáže detekovat „neobvyklé“ chování zákazníků, jako je odstranění talíře z pohyblivého pásu a jeho rychlé navrácení zpět.

„Naše společnost slyšela od velkého počtu zákazníků, že už nedůvěřují nebo nechtějí chodit do sushi restaurací s jezdícím pásem," řekl Hiroyuki Okamoto, šéf oddělení public relations Kura Sushi. „Je to krize nejen pro naše obchody, ale pro celý průmysl sushi s dopravníky,“ řekl Okamoto a dodal, že použití umělé inteligence by strávníky mělo uklidnit – i když to znamená, že budou pod dohledem.