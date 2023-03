Japonci ztrácejí zájem, ale saké letí ve světě, kde má nové fanoušky

Spotřeba saké v Japonsku výrazně klesá, a to z mnoha důvodů. Patří k nim rostoucí rozmanitost výběru alkoholu a kopírování západní spotřebitelské kultury, říká japonský emigrant Genki Itó žijící ve Spojených státech. Zaměřuje se tam na dovoz a prodej tohoto alkoholického nápoje, který se vyrábí z fermentované rýže namočené ve vodě.

Pověsti saké na japonském trhu podle Ita uškodily i levnější nekvalitní verze s řadou přísad, které způsobovaly kocovinu. Více než 1100 výrobcům saké v Japonsku ale svitla naděje, kterou je vytrvalý zájem o saké v zahraničí. Tam se prodej v roce 2021 zvýšil už dvanáctým rokem za sebou a dostal se na nový rekord, uvedla BBC.

Saké má obvykle 15 až 17 procent alkoholu a je označováno za japonský národní nápoj. Přesto je dnes nejprodávanějším alkoholickým nápojem v zemi pivo. Prodej saké také snižuje rostoucí obliba pálenky šóčú, ale i whisky, vína a míchaných alkoholických a nealkoholických nápojů nazývaných highball.

Domácí pokles je značný

Čísla ukazují, že pokles zájmu o saké je celkem značný. V období let 1973 až 2020 domácí prodej podle jedné zprávy klesl o 75 procent. Svaz japonských pivovarů v roce 2021 uvedl, že poptávka na domácím trhu se za posledních deset let snížila o 30 procent. Nicméně podle asociace výrobců saké a šóčú se v roce 2021 vyvezlo saké za rekordních 40,2 miliardy jenů (6,5 miliardy korun).

A co stojí za růstem v zahraničí? Výkonný ředitel společnosti Tatenokawa na výrobu saké Džumpei Sató říká, že tomu napomáhá rostoucí obliba japonských jídel a kultury. Výrobci také pokračují v úspěšné politice zaměřené na vývoz některých svých nejlepších lahví.

Kromě toho, že se výrobci při vývozu nápoje zaměřují na kvalitu, upravují také receptury, aby zvýšili hladinu přirozených kyselin v saké a mírně snížili obsah alkoholu tak, aby saké chutnalo více jako víno, říká Itó. Cílem je, aby si nápoj více oblíbili milovníci vína, ale také aby se lépe kombinoval s bohatšími, tučnějšími a často mléčnými západními jídly.

Generální ředitel Heavensake Laurent Cutier dodává, že prodeji kvalitního saké v zahraničí pomohla i pandemie covidu-19. „Spotřebitelé v době, kdy zůstávali doma, zkoumali nové produkty a kategorie,” uvedl Cutier. Odborníkem na saké je také Brit Jamie Goode, který píše o víně. „Lehčí a ovocnější saké je to, co teď na mezinárodním trhu opravdu letí,” říká.