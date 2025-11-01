REPORTÁŽ: Ochutnali jsme Brownovo Tajemství všech tajemství. Po doušcích
Dan Brown zasadil děj svého nového románu Tajemství všech tajemství do Prahy – a hotel Four Seasons se stal jedním z klíčových dějišť. V reakci na to bar CottoCrudo uvedl limitované menu Secrets in a Glass, které propojuje literaturu a mixologii.
Praha hraje hlavní roli v novém románu Dana Browna Tajemství všech tajemství, který vyšel letos v září a znovu přivádí na scénu profesora Roberta Langdona. Část děje se odehrává právě v hotelu Four Seasons, jen pár kroků od Karlova mostu, kde autor rozehrává příběh plný symbolů, konspirací a pražské mystiky.
Podle Kláry Janderové z Prague City Tourism má kniha potenciál přivést do metropole novou vlnu čtenářů a cestovatelů: „Zapojení Prahy do děje Brownovy nové knihy může přitáhnout kulturně motivované návštěvníky, kteří přijíždějí kvůli historii a atmosféře města, nejen za zábavou.“ Fenomén takzvaného literárního turismu už dříve ukázal, že knihy dokážou měnit i cestovní trendy – po vydání Šifry mistra Leonarda například prudce vzrostla návštěvnost Louvru i skotské Rosslyn Chapel.
Na vydání knihy zareagoval pražský Four Seasons po svém – exkluzivní spoluprací, která propojuje Brownův svět s mixologií. Bar CottoCrudo uvedl limitované menu Secrets in a Glass: A Cocktail Journey, inspirované postavami a motivy z románu. Každý z pěti koktejlů vypráví vlastní příběh a společně tvoří cestu Prahou, jak ji vidí Brown: tajemnou, intelektuální i lehce dekadentní.
Literární zápletka ve skle
Večer začínáme koktejlem Katherine’s Spark – jiskřivou kombinací likéru z bílého kakaa, mandarinky, bílé čokolády a prosecca, která ztělesňuje eleganci a zvídavost Langdonovy vědecké partnerky. Následuje Golem Negroni, temnější a hlubší, s OMG ginem, Campari infuzovaným kávou a speciálním vermutem z CottoCrudo. Chutná po Praze – po historii, po kameni i po lehkém kouři.
Třetí zastávkou je Vesper Martini, klasika spojená s Langdonem samotným. Čistý a přesný drink, který je možné vychutnávat stejně pomalu, jako se rozplétají symboly v Brownových příbězích. Poté přichází Luce Cocktail, míchající bourbon, javorový sirup a různé druhy bitters – s lehkým varováním „na vlastní nebezpečí“.
Závěr večera patří absintu, bez nějž by Praha nebyla kompletní. V nabídce jsou dva – Staroplzenecký a Žufánkův absint. Říká se, že kvalitní absint by se měl po vložení kostky ledu zakalit; právě ten od Žufánka se zlatavě zamlžil a chuťově jednoznačně zvítězil.
A protože dobrý koktejl si žádá i něco malého k zakousnutí, přidali jsme k degustaci několik pokrmů z baru– florentinský toast s humrem, mini burgery Little Italy se sýrem Taleggio a rajčatovo-cibulovým kompotem, lanýžové hranolky a výběr sýrů, šunek a salámů.
Ceny koktejlů se pohybují od 315 do 480 korun. Secrets in a Glass není jen tematické menu, ale způsob, jak se do světa Dana Browna doslova napít – po doušcích, po kapkách, po tajemstvích.
