Nejlepší pas na světě mají poprvé Spojené arabské emiráty. Jak je na tom ten český?

Srovnání nejlepších cestovních pasů na světě co se týče možností cestování letos ovládl doklad vydávaný obyvatelům Spojených arabských emirátů. Jde zároveň o „skokana roku“, neboť loni skončil až 32., k čemuž mu pomohlo i otevírání se převážně muslimské země světu a jeho pravidlům. Český cestovní doklad si i letos vedl velmi dobře, neboť patří ke světě ke špičce, vyplývá z indexu daňové a imigrační poradenské společnosti Nomad Capitalist, který zveřejnil server CNBC.

Reklama

Spojené arabské emiráty mají podle nového indexu pro letošní rok „nejsilnější“ cestovaní pas na světě. Země vyskočila z děleného 32. místa v loňském žebříčku na první místo. Pas Emirátů se dostal do čela žebříčku, protože umožňuje bezvízové ​​cestování do většiny zemí světa (celkem 181), nemá žádné daně z příjmu a je stále více vidět na světové scéně, díky čemuž je atraktivní pro občany aspirující na globální digitální nomády, tedy lidi, kteří mohou a jsou ochotni pracovat z jiné země než své rodné, uvedl CNBC.

VIDEO: Dubaj jako z kultovního sci-fi Blade Runner. Chystá elektrické létající taxíky Enjoy Dubaj láká návštěvníky především svou progresivní architekturou. Nyní se ale bohatý městský stát ve Spojených arabských emirátech rozhodl oprášit další futuristický plán a obnovil plán na komerční spuštění létajících taxi, a to již v roce 2026, uvedla agentura Bloomberg. Podívejte se i na video, jak takzvané létající taxi fungují. duk Přečíst článek

Česká republika se umístila společně s Německem na šestém až sedmém místě. Loni obsadila ještě s Portugalském šesté až osmé místo.

SAE rozšířily počet bezvízových zemí o více než sto

„SAE jsou vítězem desetiletí. Za posledních deset let přidaly možnost cestovat do 106 nových zemí bez víz, což je úžasné číslo,“ uvedla ředitelka provozu a obchodu Nomad Capitalist Jovana Vojinovičová. Roli v bodování indexu hrálo i to, že má nulovou daň z příjmu, podotkla.

Dubaj už láká turisty i na dostupnější a levnější alkohol Enjoy Dubaj zrušila třicetiprocentní daň z alkoholu a vyžadovat přestala i poplatek za licenci nutnou k nákupu alkoholu v nákupních a turistických centrech. Na sociálních sítích to oznámily firmy African+Eastern a MMI, což jsou v Dubaji dva největší dodavatelé alkoholických nápojů. Krok má podle nich podpořit odvětví turistiky. Změny ve zdanění začaly platit v neděli, zkušebně zatím na rok, informují místní média. ČTK Přečíst článek

Reklama

„Vnímání země se za poslední rok zlepšilo díky přílivu bohatých a slavných lidí, kteří se tam přestěhovali,“ řekla. Ještě před několika lety by její klienti podle ní říkali: „Nejsem si jistý, jak je země bezpečná“ nebo „Slyšeli jsme něco o jejich zákonech“, narážející na přísná pravidla převážně muslimské země, například zákaz alkoholu.

Top 20 nejsilnějších pasů na světě

země (pořadí v roce 2022) body země (pořadí v roce 2022) body 1. Spojené arabské emiráty (32.-35.) 111 9.-11. Nizozemsko 106 2.-3. Lucembursko (2.) 108 12.-15. Norsko (18.-22.) 106 2.-3. Švýcarsko (4.-5.) 108 12.-15. Island (18.-22.) 106 4.-5. Irsko (3.) 108 12.-15. Belgie (4.-5.) 106 4.-5. Portugalsko (6.-8.) 108 12.-15. Malta (17.) 106 6.-7. Česko (6.-8.) 107 16.-18. Litva (25.) 105 6.-7. Německo (12.-15.) 107 16.-18. Itálie (11.) 105 8. Nový Zéland (18.-22.) 107 16.-18. Lotyšsko (23.-24.) 105 9.-11. Švédsko (2.) 106 19.-20. Dánsko (12.-15.) 105 9.-11. Finsko (6.-8.) 106 19.-20. Slovensko (18.-22.) 105

zdroj: CNBC, Nomad Capitalist

„Lidé si ale pomalu začali uvědomovat, že SAE mají velmi liberální vízovou politiku a cizinci a investice jsou velmi vítáni. Do značné míry jsou SAE cílovou destinací pro většinu lidí, kteří mají své firmy založené na kryptoměnách,“ dodala.

Migrace po světě stoupá

Ve světě se podle Vojinovičové stěhuje stále více lidí, a nejsou to jen digitální nomádi, kterým technologie umožňují pracovat prakticky odkudkoli. Stále více se i důchodci snaží přestěhovat do zemí, které mají lepší zdravotní péči a větší osobní svobodu.„Svoboda bude v příštích několika letech stále více zdůrazňována, zejména u seniorů. Pozorujeme masivní imigrační vlny z určitých zemí a celý tento pohyb vede Kanada,” dodala.

Praha co do velikostí bytů zaostává za většinou světa. Ale pořád je lepší než Paříž, Moskva či Bangkok Reality Jestli toužíte po opravdu velkém domově, měli byste se přestěhovat do Canberry, Káhiry či Ottavy. Podle analýzy britské firmy Buildworld mají byty a domy v těchto hlavních městech největší průměrnou obytnou plochu na světě. Praha se nachází ve spodní části žebříčku, daleko za metropolemi Indie, Filipín a dokonce i Papuy Nové Guineje. A která hlavní města jsou na tom nejhůře? Dušan Kütner Přečíst článek

Kanada pravidelně vedla žebříček pasů, ale její hodnocení letos kleslo kvůli ztrátě bodů ve dvou kategoriích: vnímání Kanady ve světě a pocitu osobní svobody. To bylo způsobeno incidenty, jako bylo věznění demonstrantů zapojených do protestů zvaných Konvoj svobody, řekla Vojinovičová. Protesty loni na začátku roku vyvolalo vládní nařízení, že proti COVID-19 mají být očkováni nezbytní pracovníci v dopravě, jako jsou řidiči kamionů. Prudký nesouhlas lidí na několik týdnů zablokoval centrum metropole Ottawy a na čas komplikoval situaci i v jiných městech.

Nejhorší pasy v roce 2023:

země body země body 190. Etiopie 35 195.-196. Eritrea 32 191. Libye 34 195.-196. Pákistán 32 192. Sýrie 33 197. Irák 30 193.-194. Somálsko 33 198. Jemen 30 193.-194. Severní Korea 33 199. Afghánistán 27

zdroj: CNBC, Nomad Capitalist

Jak funguje žebříček?

Na rozdíl od jiných žebříčků, které se zaměřují výhradně na bezvízové ​​cestování, Nomad Passport Index 2023 posuzuje pět faktorů, z nichž každý má jinou váhu:

počet zemí pro bezvízové cestování (50 procent)

výše daní (20 procent)

vnímání země v zahraničí (10 procent)

možnost získání dvojího občanství (10 procent)

svoboda projevu, vyznání a pohybu, míra proticovidových opatření (10 procent)