HBO dělá radost fanouškům Last of Us a Boje o moc. Nové série se blíží

Streamovací služba HBO Max prožívá velmi dobré časy. Seriál Last of Us se stal jedním z největších hitů posledních let, ačkoli má za sebou teprve dvě odvysílané epizody. HBO již dalo zelenou natáčení druhé sezony seriálu natočeného podle kultovní počítačové hry. A novinky hlásí také mimořádný seriál Boj o moc, neboli Succession.

The Last of Us vytvořili Craig Mazin (držitel ceny Emmy za seriál Černobyl) a Neil Druckmann. Podívejte se na fotogalerii:

„První řada seriálu se po prvním týdnu uvedení stala druhým největším debutem HBO, hned za seriálem Rod draka. Druhá epizoda seriálu The Last of Us si v neděli večer na základě údajů společnosti Nielsen připsala 5,7 milionu diváků v rámci HBO ax a lineárního vysílání v USA, což představuje více než milion nových diváků oproti premiéře seriálu. Tento 22procentní skok představuje největší nárůst sledovanosti ve druhém týdnu pro jakýkoli původní dramatický seriál HBO v historii stanice,“ uvedla Pavla Brožková z HBO Europe.

„Craig a Neil spolu s producentkou Carolyn Straussovou a dalšími členy hereckého obsazení a štábu definovali žánr touto mistrovskou první sezonou. Už se nemohu dočkat, až tento tým znovu zazáří v sezoně druhé,“ uvedla šéfka divize dramatických seriálů a filmů HBO Francesca Orsiová.

A nadšení neskrýval ani Neil Druckmann. „Jsem poctěn a upřímně řečeno ohromen tím, že se tolik lidí naladilo a spojilo s naším vyprávěním o cestě Joela a Ellie. Spolupráce s Craigem Mazinem, naším neuvěřitelným hereckým obsazením a štábem a hlavně HBO předčila má už tak vysoká očekávání. Jménem všech ve společnosti Naughty Dog a PlayStation vám děkuji!“ prohlásil producent.

Další Boj o moc už v březnu

A dobré zprávy má HBO také pro příznivce dnes již kultovního seriálu Boj o moc, který je i u českých diváků známý pod původním názvem Succession. Desetidílná čtvrtá řada seriálu oceněného cenou Emmy se na obrazovkách objeví již v pondělí 27. března a bude k dispozici ke sledování i na HBO Max.

Boj o moc zkoumá témata moci a rodinné dynamiky očima patriarchy Logana Roye (Brian Cox) a jeho čtyř dospělých dětí: Kendalla (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Romana (Kieran Culkin) a Connora (Alan Ruck).

A oč půjde ve čtvrté řadě? Prodej mediálního konglomerátu Waystar Royco technologickému vizionáři Lukasi Matssonovi (Alexander Skarsgård) se blíží. Vyhlídka na prodej vyvolává mezi Royovými rodinné rozpory, protože očekávají, jak budou jejich životy vypadat, až bude obchod dokončen. Rodina zvažuje budoucnost, v níž bude její kulturní a politická váha značně omezena, a dochází k boji o moc.

