REPORTÁŽ: Newyorské delikatesy No.1. Nejslavnější americká jídelna čepuje i české pivo

New York je proslulý skvělým jídlem a pro řadu gurmánů je Mekkou, kam je nutné vyrazit alespoň jednou v životě. Neznamená to ale vůbec, že musíte chodit jen do nejluxusnějších restaurací. I jeho nejkoncentrovanější část Manhattan, má spoustu bister, kde se dobře najíte za přijatelné peníze. Jednou z nejproslulejších jídelen je tu už více jak 135 let Katz´s Delicatessen v Lower East Side. Pojďte se podívat, jak to tam vypadá a co si tam dát k jídlu. Rozhodně to stojí za to. Z těch nejstarších sendvičových jídelen už totiž zůstala po období covidové pandemie prý jen tato jediná.

Božský sendvič s masem vyskládaným do více než deseticentimetrové výšky kdysi neopakovatelně zpopularizovala slavná scéna z amerického filmu „Když Harry potkal Sally“ z roku 1989. Meg Ryan v ní při debužírování nad jedním ze sendvičů legendární manhattanské jídelny Katz´s Delicatessen předstírá orgasmus natolik dokonale, že si okolní dámy hned chtějí objednat to samé, co má ona. A stejné objednávky se prý dožadují zákazníci i po více jak třiceti letech od uvedení filmu. Katz's Delicatessen má proto i přímo ve své jídelně zavěšenou ceduli, která označuje, kde tehdy Meg Ryan ve filmu seděla.

Božský sendvič uprostřed davů

Vcházíte-li ke Katzovi v době oběda či večeře, je třeba se připravit na pořádné davy, fronty tělo na tělo a překřikování se s řezníky přes pult. Proslulá jídelna je už prý poslední z těch tradičních, která po covidové pandemii v New Yorku ještě zůstala. A vzhledem k tomu, že ji uvádí snad všechny turistické bedekry, strávníků tam chodí ještě větší skupiny než před deseti lety. Také proto má Katz hned u dveří u speciálního pultíku usměrňovače davů, který vám dá lístek na zapisování útraty, co nesmíte pod pohrůžkou pokuty ztratit, a současně vás má nasměrovat tam, kde je kratší fronta. Při delším pozorování, je ale zřejmé, že má tento přísně vyhlížející zaměstnanec Katze jen nepatrný vliv na to, jak se hordy sendvičů-chtivých turistů organicky přeskupují ve frontách na masové delikatesy.

Prohlédněte si v naší fotogalerii, jak to v tradiční newyorské jídelně Katz´s Delicatessen vypadá:

Objednávka s adrenalinem

Vystát si frontu v davu, který působí jako fanoušci čekající na zápas New York Yankees, nejslavnějšího basebalového týmu světa, ale rozhodně stojí za to. Požitkem je i samotné pozorování toho, jak brilantně muži za pultem ovládají obří nože a během minuty nakrájí na tenké plátky velké flákoty naložených mas. Je to souhra dokonalých pohybů, při kterých si krátkými výkřiky upřesňují objednávku a podle odpovědí skládají váš vysněný sendvič.

I pro zkušené newyorčany je ale objednávka u Katze adrenalinovou zábavou. Klasické jídelní cedule jsou docela vysoko a vyznat se v nich v rychlosti umí jen ti, kdo už tam párkrát byli. Rozhodně se tak vyplatí projít si webové stránky Katze předem a naplánovat si svoji objednávku, abyste opravdu dostali to, kvůli čemu tam jdete. Tedy ten vysoký božský sendvič plný opravdu skvělého masa.

Reuben sendvič od Katze s kysaným zelím, Reuben dressingem a slavným pastrami. Věra Tůmová, newstream.cz

Vedle volby chleba, máte z mas na výběr slavné pastrami, corned beef, delikatesní bůček (brisket), roast beef, krůtí maso a uzený jazyk, který jinak běžně mimo koscher restaurace v USA neseženete. Pokud si chcete dát sendvič ve stylu opravdových newyorčanů, nezapomeňte si k tomu objednat i originální místní hořčici a nakládané okurky. Ty mají dva typy, déle a krátce naložené, a servírují je obvykle oba. V nabídce je i o jeden až dva dolary dražší varianta sendviče s kysaným zelím zvaná Reuben. Osobně ale dávám přednost klasice.

Na útratu počítejte minimálně s 50 dolary

Cenově se Katzovy obrovské sendviče s vysoko vyskládaným masem ve dvou půlkách chleba tedy pohybují kolem 27 až 29 dolarů. Pokud chcete vyzkoušet více typů mas, můžete si dát Combo sendvič a v každé půlce mít jiný typ masa. Variantou jsou i zvýhodněné sady více sendvičů, které už ale překračují stodolarovou sumu a mají cenu nejspíš pro organizované skupiny. Velikost jednoho zdejšího sendviče totiž běžně stačí dvěma našincům. Odnášet si tak příliš velký sendvič na hotel a jíst ho druhý den, nedoporučuji, protože to už pak není jaksi „ono“.

Pokud se ale děsíte velkých sendvičů, Katz má na menu i poloviční verze nebo samostatně servírovaná masa. Za 46 dolarů má velký talíř, kam vám řezník tři vybraná masa vyskládá a jíte si je samostatně nebo s chlebem podle sebe. Na jídelníčku jsou i polévky a hotdogy nebo majonézové saláty, které se ale blíží naší kuchyni natolik, že pro našince až tak moc zajímavé nejsou.

Katz pro vegetariány a ty, kdo se chtějí vyhnout frontám

Ačkoliv je Katz jídelna vysloveně zaměřená na konzumaci masa, najde se v menu i pár položek pro vegetariány. Ti si mohou dát kupříkladu velký sendvič s vaječným salátem, specializované zeleninové koláčky „Round Knish“ za necelých osm dolarů či klasické americké fazole v červené omáčce anebo některý z místních zákusků. Ten, který rozhodně stojí za to, je Rugelach, což jsou delikatesní židovské rohlíčky s čokoládou nebo skořicí prodávané po tuctech za zhruba 14 dolarů.

Kdo u Katze netouží po adrenalinu ve frontě má možnost projít jídelnou až na konec, kde je zvlášť vyhrazená část s obsluhou. Pokud bude mít štěstí, najde tu i místo. Slavná jídelna má ale i e-shop a své delikatesy v rámci USA a Kanady posílá i na objednávku. Při odchodu z jídelny nezapomeňte ukázat pokladníkovi na rohu v kukani svůj lístek s útratou a počítejte s tím, že k uvedeným sumám za delikatesy musíte připočítat i daň, jak je v USA zvykem. Zdejší novinkou je možnost platit i kartou, což dlouhá léta nešlo.

Trocha historie na závěr

Původně to byla malá jídelna, kterou v roce 1888 založili Iceland Brothers. O patnáct let později dorazil z další velkou přistěhovatelskou vlnou také Willi Katz, který se k nim přidal a roku 1910 spolu se svým bratrancem Bennym koupili celé bistro, které se od té doby až dosud jmenuje Katz´s Delicatessen. Jednou z velkých změn, kterou toto bistro za 135 let své existence zažilo, bylo stěhování přes ulici kvůli výstavbě další z mnoha tras newyorského metra. Od té doby ho najdete stále na jednom místě, totiž na rohu ulic East Houston a Ludlow. Za druhé světové války se jídelna Katz´s Delicatessen proslavila i sloganem „Pošli salám svému klukovi na frontu“.

Jídelnu provozovala rodina Katzů sto let a při stoletém výročí ji oficiálně prodala rodinnému příteli Martinu Dellovi a jeho synovi Allanovi, protože nebyl v rodině nikdo, kdo by mohl pokračovat v rodinném podniku. V současnosti vede jídelnu Allanův syn.

