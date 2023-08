Big Mac nelže. Dolar výrazně posiluje, euro ztrácí

Americká měna výrazně posiluje. A není to dáno jen poklesem eura a dalších měn. Dolaru se daří, což dokazuje také nejspravedlivější index světa – cena oblíbené pochoutky Big Mac. Ten sice v USA zdražil meziročně téměř o desetinu. To je však výrazně méně než v dalších zemích. Takzvaná „Mcflace“ je zvlášť vysoká například v Kanadě.

Pokud jste fanoušci rychlého občerstvení, jistě vám není neznámý Big Mac. Pravděpodobně nejslavnější produkt fast food kultury seženete všude na světě, chutná všude stejně, je prakticky identický, ať už jej koupíte v Brně, Londýně, New Yorku nebo v Dillí. A díky tomu se stal mimořádně vhodnou pomůckou pro ekonomy, kteří na něm mohou pozorovat řadu globálních jevů, zejména cen.

Magazín The Economist tak v roce 1986 vytvořil Big Mac index, na němž sleduje zejména paritu kupní síly různých zemí a také skutečnou hodnotu jednotlivých měn, nikoli jen jejich pohyb vůči sobě navzájem.

„Za první pololetí Big Mac v USA zdražil o zhruba čtyři procenta na aktuálních 5,58 dolaru. Oproti loňskému roku pak Big Macy podražily o 8,3 procenta. To je nejvyšší nárůst této komodity od roku 2012,“ uvádí The Economist.

Dolar posiluje vůči všem

Magazín však zároveň připomíná, že letošní zdražení „Maců“ v USA není zdaleka tak razantní jako v jiných zemích. „Srovnáme-li letošní zdražování Big Macu v Británii či eurozóně, bylo více než dvojnásobné. V Kanadě jde dokonce o čtyřnásobný nárůst,“ připomíná magazín.

Co to vypovídá o jednotlivých měnách? „Podle jednoduché teorie klesá kupní síla v těchto zemích daleko rychleji než v USA, kde platí dolar,“ vysvětluje Economist.

Tomu přitom neodpovídá aktuální kurz například mezi eurem a dolarem. „Férový kurz daný možnostmi nakoupit Big Maca, by měl být 1 euro za 1,06 dolaru. Skutečný tržní kurz je přitom 1,10 dolaru,“ připomíná magazín.

Zároveň však z dat vyplývá, že kromě japonského jenu se většina důležitých měn na trhu prodává za cenu do 5 procent odchýlenou proti Big Mac indexu. Autoři indexu přiznávají, že právě na japonském jenu se index nejvíce mýlil v uplynulých měsících. Podle předpovědí by totiž za 1 dolar mělo být možné koupit 82 jenů, ve skutečnosti to je 142 jenů.

Dolar v současnosti těží z výrazného zvyšování úrokových sazeb, k němuž americká centrální banka přikročila hned několikrát v uplynulém roce.