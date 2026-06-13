Pojišťováci i klimatologové se shodují, že dosud přehlížená krupobití budou dražší. Je dobré se připravit
Ve vědeckých publikacích i v komerčních analýzách se v posledních týdnech objevily nové údaje o tom, že dosud relativně přehlížené krupobití má ve světě stále nepříjemnější dopady. V souhrnu dokonce způsobuje větší materiální škody než hurikány.
Matematici na straně přírodních věd stejně jako matematici z oblasti hodnocení ekonomických rizik se shodli, že padající kroupy začínají být pro lidi stále dražší, protože způsobují větší škody nebo vyžadují platit za nová bezpečnostní opatření. Proč se tak děje?
Škod v zemědělství v loňském roce ubylo, neznamená to ale obrat trendu extrémních výkyvu počasí. Vyplývá to z vyjádření pojišťoven. Zatímco největší škody způsobily v roce 2024 zemědělcům jarní mrazy, loni představovaly největší problém srážky a krupobití, uvedly pojišťovny. Více než v předchozích letech se loni pojišťovny zabývaly také nákazami hospodářských zvířat, což zvýšilo zájem o jejich pojišťování.
Klidnější rok jen na první pohled. Počasí dál tlačí zemědělce ke zdi
Zprávy z firem
Škod v zemědělství v loňském roce ubylo, neznamená to ale obrat trendu extrémních výkyvu počasí. Vyplývá to z vyjádření pojišťoven. Zatímco největší škody způsobily v roce 2024 zemědělcům jarní mrazy, loni představovaly největší problém srážky a krupobití, uvedly pojišťovny. Více než v předchozích letech se loni pojišťovny zabývaly také nákazami hospodářských zvířat, což zvýšilo zájem o jejich pojišťování.
Změna klimatu mění srážky
Začněme u vědců, kteří zkoumají příčiny. Konstatují, že změna klimatu, a tedy celkově teplejší atmosféra, vytváří silnější vzestupné proudy vzduchu, které současně obsahují víc vodní páry. To je potenciál pro vznik většího množství krup. Ale to není všechno.
Propočty mezinárodního vědeckého týmu publikované na konci května ve špičkovém vědeckém časopisu Nature k tomu dodávají, že kroupy držené silným vzestupným proudem vzduchu mají šanci v mracích déle vydržet a narůst do větších rozměrů. Při pádu na zem pak nadělají větší škodu.
Minulý týden členové jiného mezinárodního týmu informovali v odborném periodiku Nature Climate Change, že podle jejich propočtů se vhodné podmínky pro vznik krupobití mohou posunout směrem k pólům. To by mohlo vést k častějším krupobitím v oblastech, jako je severní Evropa, Kanada, jihovýchodní Austrálie a Jižní ostrov Nového Zélandu.
Kvůli klimatickým změnám a stále častějším výkyvům počasí zemědělci oproti minulosti více pojišťují plodiny i hospodářská zvířata. Vyplývá to z dat pojišťoven. Například Agra pojišťovně, která zajišťuje pojištění na přibližně půl milionu hektarů zemědělské půdy, vzrostl počet pojištěných zemědělců a podniků mezi roky 2020 a 2024 z 1675 na 1725. ČSOB Pojišťovna uvedla, že za stejné období zemědělského pojištění narostlo o 50 procent. Někteří farmáři se ale podle pojišťoven z důvodu nepříznivé ekonomické situaci v sektoru snaží na pojištění šetřit.
Zemědělci přestali podceňovat klimatickou změnu a začali se proti ní více pojišťovat
Zprávy z firem
Kvůli klimatickým změnám a stále častějším výkyvům počasí zemědělci oproti minulosti více pojišťují plodiny i hospodářská zvířata. Vyplývá to z dat pojišťoven. Například Agra pojišťovně, která zajišťuje pojištění na přibližně půl milionu hektarů zemědělské půdy, vzrostl počet pojištěných zemědělců a podniků mezi roky 2020 a 2024 z 1675 na 1725. ČSOB Pojišťovna uvedla, že za stejné období zemědělského pojištění narostlo o 50 procent. Někteří farmáři se ale podle pojišťoven z důvodu nepříznivé ekonomické situaci v sektoru snaží na pojištění šetřit.
Kroupa veliká 19 centimetrů
Také analýzy matematiků pracujících v pojišťovnictví konstatují, že s probíhající změnou klimatu se vzorce vývoje počasí mění a stávají se nepředvídatelnějšími.
Pojišťovací společnost Allianz Commercial, což je součást Allianz Group zaměřená na pojišťování byznysu od středních firem po mohutné korporace, zveřejnila zprávu o dopadech silných bouřek. Zpráva uvádí, že v posledních třech letech úhrnné ztráty způsobené silnými bouřkami (celkově 208 miliard dolarů v nynější hodnotě) převyšují ztráty zaviněné hurikány.
Přitom za 50 až 80 procent pojištěných ztrát způsobených silnými bouřkami je zodpovědné krupobití, zbytek zaviní vítr, déšť či údery blesku. Například jedno krupobití v Itálii v roce 2023 napáchalo na pojištěném majetku škody ve výši 6,3 miliardy dolarů a zanechalo po sobě rekordní změřenou ledovou kroupu o průměru 19 cm.
Největší globální ztráty zaviněné krupobitím jsou vyčísleny poškozením letadel (16 procent hodnoty škod), budov, zejména jejich střech (14 proecnt) a solárních panelů (8 proent).
Podle zprávy Allianz Commercial roste v Evropě četnost silných krupobití rychleji než kdekoli jinde na světě. Nejohroženější jsou oblasti u pohoří, jako severní Itálie, jihozápadní Francie či severovýchodní Španělsko.
Jak se bránit
Odpovědí pojišťoven na vyšší riziko škod je samozřejmě zvyšování pojistného. Jenomže to není udržitelné řešení. Příliš vysoké pojistné by současný fungující systém rozvrátilo. A tak Allianz Commercial doporučuje investovat do technických opatření. Zejména do zpevňování střech díky používání materiálů odolných proti nárazu a také do instalace ochranných mřížek nad venkovními technickými jednotkami, jako jsou klimatizace či tepelná čerpadla, ale i světla. Jejich poškození totiž vede k dalším ztrátám, pokud musí být kvůli nim uzavřen komerční provoz.
Pro ochranu zaparkovaných dopravních prostředků doporučuje pojišťovna speciální sítě proti kroupám. A podporuje i vývoj předpovědních modelů založených na umělé inteligenci, které umožní lépe modelovat rizika a předpovídat vznik velkých krup.
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Opravdu horké počasí, jaké jsme zažili toto léto, má i nečekané souvislosti. Klade vyšší nároky také na letadla – potřebují o něco delší ranvej pro start, mají vyšší spotřebu paliva a unesou trochu nižší náklad. A to všechno stojí peníze, píše ve svém příspěvku pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.
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