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newstream.cz Enjoy Pojišťováci i klimatologové se shodují, že dosud přehlížená krupobití budou dražší. Je dobré se připravit

Pojišťováci i klimatologové se shodují, že dosud přehlížená krupobití budou dražší. Je dobré se připravit

Krupobití
Profimedia.cz
Josef Tuček
Josef Tuček

Ve vědeckých publikacích i v komerčních analýzách se v posledních týdnech objevily nové údaje o tom, že dosud relativně přehlížené krupobití má ve světě stále nepříjemnější dopady. V souhrnu dokonce způsobuje větší materiální škody než hurikány.

Matematici na straně přírodních věd stejně jako matematici z oblasti hodnocení ekonomických rizik se shodli, že padající kroupy začínají být pro lidi stále dražší, protože způsobují větší škody nebo vyžadují platit za nová bezpečnostní opatření. Proč se tak děje?

ilustrační foto

Klidnější rok jen na první pohled. Počasí dál tlačí zemědělce ke zdi

Zprávy z firem

Škod v zemědělství v loňském roce ubylo, neznamená to ale obrat trendu extrémních výkyvu počasí. Vyplývá to z vyjádření pojišťoven. Zatímco největší škody způsobily v roce 2024 zemědělcům jarní mrazy, loni představovaly největší problém srážky a krupobití, uvedly pojišťovny. Více než v předchozích letech se loni pojišťovny zabývaly také nákazami hospodářských zvířat, což zvýšilo zájem o jejich pojišťování.

ČTK

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Změna klimatu mění srážky

Začněme u vědců, kteří zkoumají příčiny. Konstatují, že změna klimatu, a tedy celkově teplejší atmosféra, vytváří silnější vzestupné proudy vzduchu, které současně obsahují víc vodní páry. To je potenciál pro vznik většího množství krup. Ale to není všechno.

Propočty mezinárodního vědeckého týmu publikované na konci května ve špičkovém vědeckém časopisu Nature k tomu dodávají, že kroupy držené silným vzestupným proudem vzduchu mají šanci v mracích déle vydržet a narůst do větších rozměrů. Při pádu na zem pak nadělají větší škodu.

Minulý týden členové jiného mezinárodního týmu informovali v odborném periodiku Nature Climate Change, že podle jejich propočtů se vhodné podmínky pro vznik krupobití mohou posunout směrem k pólům. To by mohlo vést k častějším krupobitím v oblastech, jako je severní Evropa, Kanada, jihovýchodní Austrálie a Jižní ostrov Nového Zélandu.

kolostrum se nejčastěji získává z kravského mléka

Zemědělci přestali podceňovat klimatickou změnu a začali se proti ní více pojišťovat

Zprávy z firem

Kvůli klimatickým změnám a stále častějším výkyvům počasí zemědělci oproti minulosti více pojišťují plodiny i hospodářská zvířata. Vyplývá to z dat pojišťoven. Například Agra pojišťovně, která zajišťuje pojištění na přibližně půl milionu hektarů zemědělské půdy, vzrostl počet pojištěných zemědělců a podniků mezi roky 2020 a 2024 z 1675 na 1725. ČSOB Pojišťovna uvedla, že za stejné období zemědělského pojištění narostlo o 50 procent. Někteří farmáři se ale podle pojišťoven z důvodu nepříznivé ekonomické situaci v sektoru snaží na pojištění šetřit.

ČTK

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Kroupa veliká 19 centimetrů

Také analýzy matematiků pracujících v pojišťovnictví konstatují, že s probíhající změnou klimatu se vzorce vývoje počasí mění a stávají se nepředvídatelnějšími.

Pojišťovací společnost Allianz Commercial, což je součást Allianz Group zaměřená na pojišťování byznysu od středních firem po mohutné korporace, zveřejnila zprávu o dopadech silných bouřek. Zpráva uvádí, že v posledních třech letech úhrnné ztráty způsobené silnými bouřkami (celkově 208 miliard dolarů v nynější hodnotě) převyšují ztráty zaviněné hurikány.

Přitom za 50 až 80 procent pojištěných ztrát způsobených silnými bouřkami je zodpovědné krupobití, zbytek zaviní vítr, déšť či údery blesku. Například jedno krupobití v Itálii v roce 2023 napáchalo na pojištěném majetku škody ve výši 6,3 miliardy dolarů a zanechalo po sobě rekordní změřenou ledovou kroupu o průměru 19 cm.

Největší globální ztráty zaviněné krupobitím jsou vyčísleny poškozením letadel (16 procent hodnoty škod), budov, zejména jejich střech (14 proecnt) a solárních panelů (8 proent).

Podle zprávy Allianz Commercial roste v Evropě četnost silných krupobití rychleji než kdekoli jinde na světě. Nejohroženější jsou oblasti u pohoří, jako severní Itálie, jihozápadní Francie či severovýchodní Španělsko.

Jak se bránit

Odpovědí pojišťoven na vyšší riziko škod je samozřejmě zvyšování pojistného. Jenomže to není udržitelné řešení. Příliš vysoké pojistné by současný fungující systém rozvrátilo. A tak Allianz Commercial doporučuje investovat do technických opatření. Zejména do zpevňování střech díky používání materiálů odolných proti nárazu a také do instalace ochranných mřížek nad venkovními technickými jednotkami, jako jsou klimatizace či tepelná čerpadla, ale i světla. Jejich poškození totiž vede k dalším ztrátám, pokud musí být kvůli nim uzavřen komerční provoz.

Pro ochranu zaparkovaných dopravních prostředků doporučuje pojišťovna speciální sítě proti kroupám. A podporuje i vývoj předpovědních modelů založených na umělé inteligenci, které umožní lépe modelovat rizika a předpovídat vznik velkých krup.

Horké počasí vadí i letadlům, prodlužuje vzlet a snižuje nosnost stroje

Enjoy

Opravdu horké počasí, jaké jsme zažili toto léto, má i nečekané souvislosti. Klade vyšší nároky také na letadla – potřebují o něco delší ranvej pro start, mají vyšší spotřebu paliva a unesou trochu nižší náklad. A to všechno stojí peníze, píše ve svém příspěvku pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Lesy ČR pokračují v přípravě nového sídla. Dřevostavba má stát téměř dvě miliardy

Lesy v lese. Lesy ČR dostanou novou centrálu
CHYBIK + KRISTOF/Plomp, užito se svolením
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Státní podnik Lesy České republiky bude pokračovat v projektu nového sídla v Hradci Králové. Administrativní dřevostavba za téměř dvě miliardy korun má nahradit dosavadní nevyhovující budovu ze 70. let. Podnik chce ještě letos získat stavební povolení, stavět by se mohlo začít v roce 2027.

Státní podnik Lesy České republiky bude i pod novým vedením pokračovat v přípravě výstavby nového sídla v Hradci Králové. Projekt za téměř dvě miliardy korun při středeční návštěvě podniku podpořili premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Uvedla to mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Jak má vypadat nové sídlo Lesů ČR

8 fotografií v galerii

Nová budova má vzniknout v sousedství současného sídla, které podnik označuje za technicky nevyhovující. Lesy ČR chtějí ještě letos získat stavební povolení. Samotná výstavba by mohla začít v roce 2027 a probíhat po etapách. Přestěhování zaměstnanců do nového sídla podnik plánuje do konce roku 2030, dokončení celého areálu v roce 2032.

Projekt se připravuje od roku 2015

Lesy ČR začaly nové sídlo chystat už v roce 2015, kdy podnik vedl Daniel Szórád. Tehdy se náklady odhadovaly na zhruba půl miliardy korun bez DPH. O tři roky později ale přípravy zastavila zhoršená ekonomická situace podniku spojená s kůrovcovou kalamitou. Podnik tehdy na stavbu získal stavební povolení, to však později propadlo.

Aktualizováno

Státní lesy znovu sypou miliardy. Zisk Lesů ČR vzrostl na 5,3 miliardy

Zprávy z firem

Lesy ČR se po kůrovcové kalamitě vrátily k silným ziskům. Loni vydělaly 5,3 miliardy korun. Státu pošlou 3,3 miliardy.

ČTK

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K projektu se Lesy ČR vrátily v roce 2023 za vedení Dalibora Šafaříka. Architekti následně návrh výrazně upravili. Původně plánované betonové nosné konstrukce má nahradit dřevo. Objekt, jehož půdorys má připomínat strom s pěti rameny, by se tak měl stát největší administrativní dřevostavbou v Česku.

Lesy v lese. Lesy ČR dostanou novou centrálu

Lesy v lese. Chystá se největší dřevostavba v Česku

Reality

Státní podnik Lesy ČR by se již za dva roky mohl pyšnit novou centrálou. Navrhlo ji architektonické studio CHYBIK + KRISTOF ve spolupráci s Janem Stolkem a projekční kanceláří K4. Projekt, který je nazvaný „Lesy v lese“, se stane největší dřevěnou stavbou v Česku.

fry

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Od letošního února Lesy ČR znovu vede Josef Vojáček, který byl generálním ředitelem podniku už v letech 2018 až 2021. V dubnu uvedl, že podnik s ministerstvem zemědělství diskutuje, zda v projektu pokračovat.

Stavbu podpořili premiér i ministr zemědělství

Podle premiéra Babiše by nové sídlo mělo odpovídat charakteru podniku. „Konečně budou mít novou administrativní budovu a samozřejmě bude ze dřeva,“ uvedl po návštěvě Lesů ČR na facebooku. Projekt podporoval také předchozí ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Do přípravy stavby podnik zatím vložil téměř 80 milionů korun. Žádost o stavební povolení podal na konci loňského roku a nyní připravuje soutěž na stavební firmu.

Financování má jít z vlastních zdrojů

Lesy ČR chtějí výstavbu financovat z vlastních peněz. V minulosti si podnik pro projekt zřídil zvláštní fond, z něhož však loni odvedl 200 milionů korun do státního rozpočtu. Letos jej chce začít znovu plnit a z loňského zisku do něj převést 300 milionů korun.

Podnik loni vytvořil zisk 5,3 miliardy korun. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku.

Nové sídlo má pojmout 300 pracovníků

Administrativní část nového areálu má nabídnout zázemí pro zhruba 300 zaměstnanců. Sídlit v ní mají také podniková Správa toků Labe a Oblastní ředitelství Lesů ČR pro východní Čechy.

Součástí komplexu má být víceúčelový sál pro 130 lidí, centrální archiv, sklady, výstrojní sklad i další provozní zázemí. Projekt počítá také s parkovištěm pro 300 aut, z toho 50 míst má sloužit rezidentům a návštěvníkům sousedních městských lesů.

Současné ředitelství Lesů ČR sídlí v panelové budově ze 70. let minulého století. Podle podniku je objekt staticky problematický, není zateplený a nemá vzduchotechniku. Varianta rekonstrukce a dostavby by podle Lesů ČR vyšla asi na 1,5 miliardy korun. Stávající sídlo má být po vybudování nového areálu zdemolováno.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Léky na hubnutí dětem zaplatí pojišťovny? Vojtěch čeká verdikt do konce roku

Adam Vojtěch, ministr zdravotnitví
ČTK
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Obézní děti od 12 let by mohly mít moderní léky na hubnutí hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch očekává rozhodnutí o podmínkách do konce roku. Návrh přichází v době, kdy podle dat ministerstva roste počet českých dospívajících s nadváhou či obezitou a léčba obezity se stává jedním z nejrychleji rostoucích témat zdravotnictví.

Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl při otevření závodu společnosti Novo Nordisk ve středních Čechách, že rozhodnutí o podmínkách úhrad očekává do konce roku. Podle dnešní zprávy ČTK má jít o možnost pro děti od 12 let, přičemž ředitel SÚKL Tomáš Boráň mluví o standardní úhradě pro věkovou skupinu 12 až 18 let. Konkrétní kritéria, například hranice BMI, zatím ministerstvo ani SÚKL neupřesnily.

Farmaceutická společnost Novo Nordisk investovala do výrobního závodu v Bohumili, osadě spadající pod středočeské Jevany, více než osm miliard korun

Novo Nordisk otevřel modernizovaný závod u Prahy. Do výroby léků na cukrovku a obezitu dal přes osm miliard

Zprávy z firem

Dánská farmaceutická skupina v Bohumili u Jevan zahájila výrobu součástí moderních léků. Část produkce má nejprve směřovat do klinických studií, následně chce firma výrobu navyšovat.

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Vojtěch označil případné hrazení léčby za investici do veřejného zdraví. Premiér Andrej Babiš uvedl, že v Česku je podle jeho údajů 245 tisíc obézních dětí.

Moderní léky zatím pacienti většinou platí sami

Léky ze skupiny GLP-1, mezi které patří například přípravky s účinnými látkami semaglutid nebo liraglutid, se v posledních letech staly významnou součástí léčby obezity i diabetu 2. typu. V Česku jsou dostupné na lékařský předpis, pro samotnou léčbu obezity však podle ČT24 dosud nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a pacienty stojí měsíčně několik tisíc korun. Léčba navíc bývá dlouhodobá.

Evropská léková agentura uvádí, že přípravek Wegovy se používá spolu s dietou a pohybem u dospělých s obezitou nebo nadváhou s přidruženými zdravotními komplikacemi. U dospívajících od 12 let je určen pro pacienty s BMI na 95. percentilu nebo výše a s hmotností nad 60 kilogramů.

Nově se řeší i tablety, pro děti ale zatím ne

SÚKL v květnu informoval, že EMA doporučila rozšíření registrace přípravku Wegovy o perorální formu. Tablety mají být první perorální léčbou úpravy tělesné hmotnosti založenou na analogu GLP-1. SÚKL ale zároveň upozornil, že zatímco injekční Wegovy je indikován i pro dospívající od 12 let, tabletová forma je určena pouze pro dospělé.

Dalším lékem používaným v léčbě obezity je Saxenda s účinnou látkou liraglutid. Podle EMA se může použít u dospívajících od 12 let s obezitou a hmotností nad 60 kilogramů jako doplněk zdravé výživy a vyšší fyzické aktivity.

Dětí s nadváhou přibývá

Debata o úhradách přichází v době, kdy se nadváha a obezita u dětí řadí mezi rostoucí zdravotní problémy. Ministerstvo zdravotnictví loni upozornilo na data studie HBSC, podle nichž má nadváhu nebo obezitu více než pětina českých dospívajících. U chlapců se s vyšší hmotností potýká téměř každý třetí, u dívek každá šestá. Studie zároveň upozorňuje na souvislost mezi hmotností, vnímáním vlastního těla a duševním zdravím dětí.

Podle Státního zdravotního ústavu se v Česku nad zdravou váhou pohybuje více než 60 procent lidí a náklady na léčbu komplikací spojených s obezitou dosahují zhruba 30 miliard korun ročně. U mladých lidí SZÚ upozorňuje mimo jiné na růst nadváhy u věkové skupiny 13 až 17 let.

Novo Nordisk posiluje výrobu v Česku

Téma úhrad zaznělo při otevření závodu firmy Novo Nordisk v Bohumili u Jevan. Dánská společnost zde chce vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Firma areál koupila v roce 2024 od společnosti Novavax za 200 milionů dolarů, tedy téměř pět miliard korun. Léky na obezitu patří podle odborníků k nejlukrativnějším segmentům současného farmaceutického trhu.

Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy

Zprávy z firem

Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.

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Případná úhrada pro děti by proto znamenala významný posun: léčba by se z režimu drahé individuální terapie mohla stát standardní součástí péče o část dospívajících s těžkou obezitou. Otevřené ale zůstává, jak přísná budou kritéria, kdo bude moci léky předepisovat a zda bude úhrada navázána na specializovaná obezitologická centra, změnu jídelníčku, pohybový režim a pravidelné kontroly.

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Glosa Michala Noska: Hubnutí na recept? Ano. Ale stát nesmí dětem místo hřišť ordinovat akcie Novo Nordisku

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Michal Nosek

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