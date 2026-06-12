Novo Nordisk otevřel modernizovaný závod u Prahy. Do výroby léků na cukrovku a obezitu dal přes osm miliard
Dánská farmaceutická skupina v Bohumili u Jevan zahájila výrobu součástí moderních léků. Část produkce má nejprve směřovat do klinických studií, následně chce firma výrobu navyšovat.
Farmaceutická společnost Novo Nordisk investovala do výrobního závodu v Bohumili, osadě spadající pod středočeské Jevany, více než osm miliard korun. Z toho 3,5 miliardy korun směřovalo do modernizace areálu. Firma zde bude vyrábět součásti moderních léků na cukrovku a obezitu. Výroba podle prezidenta společnosti Mikea Doustdara začala tento měsíc.
Výroba začne pro klinický vývoj
„Nejprve začneme s klinickými studiemi a klinickým vývojem novějších generací produktů a poté samozřejmě budeme postupně navyšovat produkci,“ řekl Doustdar při slavnostním otevření závodu.
Podle něj dnes obezitou a nadváhou trpí zhruba dvě miliardy lidí. Obezita je navíc spojována s více než dvěma stovkami zdravotních komplikací a onemocnění.
Slavnostního otevření závodu se zúčastnili také premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr sportu Boris Šťastný.
Globální růst akcií firem působících v sektoru umělé inteligence se projevuje i v Evropě. Akcie evropského výrobce technologií pro výrobu čipů ASML ve středu posílily o téměř dvě procenta a dostaly se na svůj dosavadní strop. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti dosáhla částky 674 miliardy dolarů a ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob.
Nizozemská ASML je nejhodnotnější evropskou firmou všech dob
Trhy
Globální růst akcií firem působících v sektoru umělé inteligence se projevuje i v Evropě. Akcie evropského výrobce technologií pro výrobu čipů ASML ve středu posílily o téměř dvě procenta a dostaly se na svůj dosavadní strop. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti dosáhla částky 674 miliardy dolarů a ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob.
Továrnu koupil Novo Nordisk od Novavaxu
Novo Nordisk závod koupil v roce 2024 za 4,8 miliardy korun od společnosti Novavax. Dalších 3,5 miliardy korun následně investoval do jeho modernizace. V areálu nyní pracuje přibližně 300 lidí.
Novavax v Bohumili dříve vyráběl součásti své covidové vakcíny. V roce 2020 zde zaměstnával asi 450 lidí. Ještě předtím v areálu působila společnost Baxter, která zde produkovala mimo jiné vakcíny proti prasečí chřipce. Výroba léčiv a sér má v místě dlouhou tradici, sahající až do 20. let minulého století. Státu areál patřil do roku 2001.
Léky na obezitu patří k nejrychleji rostoucím segmentům
Novo Nordisk vznikl v roce 1923 a patří mezi nejvýznamnější světové farmaceutické firmy zaměřené na léčbu cukrovky, obezity a dalších závažných chronických onemocnění. Společnost působí v 80 zemích a zaměstnává více než 69 tisíc lidí.
Léčba obezity patří podle odborníků k nejlukrativnějším segmentům zdravotnictví. Injekční přípravky ze skupiny GLP-1, které vyrábí například Novo Nordisk nebo americká Eli Lilly, užívají podle odhadů po celém světě desítky milionů lidí.
Tyto léky jsou dostupné také v Česku. Při léčbě obezity však nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pacienty tak vycházejí na několik tisíc korun měsíčně, přičemž léčba bývá dlouhodobá, často i doživotní.
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