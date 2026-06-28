Špatně nastavená klimatizace umí v létě zvýšit účty za elektřinu. Pět rad, jak chladit levněji
Češi ve vedrech ve velkém nakupují klimatizace a ventilátory. Jenže špatné nastavení může zbytečně zvyšovat účty za elektřinu. Odborníci radí nechladit byt na 20 stupňů, více stínit a u vyšší spotřeby prověřit i distribuční sazbu.
Tropické teploty mění energetické návyky českých domácností. Zatímco dříve se největší spotřeba elektřiny spojovala hlavně se zimním vytápěním, stále větší část zátěže se přesouvá do léta. Klimatizace se postupně stává běžnou výbavou bytů, domů i kanceláří. Podle odborníků ji ale řada lidí používá zbytečně draze.
Současná vlna veder se okamžitě promítla i do nákupního chování. Podle dat Heureky se zájem o mobilní klimatizace proti předchozímu týdnu zvýšil čtyřnásobně. Ochlazovače vzduchu rostly o 260 procent, domácí ventilátory o 150 procent a klasické klimatizace o 67 procent.
„Současná vlna veder se v našich datech projevila okamžitě. Češi nezaváhali ani den a ochlazení domácnosti se pro ně během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit,“ uvedl datový analytik Heureka Group Andy Werner.
Rekordní vedra v západní Evropě nejsou jen zdravotní hrozbou. Podle CNBC začínají měnit i investiční sázky: v kurzu mohou být klimatizace, modernizace elektrických sítí, pojišťovny nebo firmy pomáhající Evropě přizpůsobit se horkým létům.
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Rekordní vedra v západní Evropě nejsou jen zdravotní hrozbou. Podle CNBC začínají měnit i investiční sázky: v kurzu mohou být klimatizace, modernizace elektrických sítí, pojišťovny nebo firmy pomáhající Evropě přizpůsobit se horkým létům.
S rostoucím počtem klimatizací ale roste i spotřeba elektřiny. Nejčastější chybou je podle analytičky společnosti Revido Kristýny Bajer příliš nízké nastavení teploty.
„Řada lidí se domnívá, že pokud nastaví 20 stupňů, místnost se ochladí rychleji. Ve skutečnosti má klimatizace svůj maximální chladicí výkon a extrémně nízké nastavení obvykle znamená jen delší provoz, vyšší spotřebu elektřiny a větší opotřebení zařízení,“ říká Bajer.
Základní pravidla
Základní pravidlo podle odborníků zní: nenechat byt přes den rozpálit. Pokud se interiér vyhřeje na 30 stupňů a více, klimatizace musí na jeho ochlazení spotřebovat výrazně více energie. Efektivnější je chladit průběžně, větrat brzy ráno nebo pozdě večer a přes den okna zavírat.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Důležité je také stínění. Zatažené žaluzie, závěsy nebo venkovní rolety mohou výrazně snížit množství tepla, které se do bytu dostane. Největší efekt mají venkovní prvky, protože zastaví slunce ještě před sklem. Pomoci může i omezení činností, které v bytě vytvářejí další teplo, například vaření, pečení nebo dlouhý provoz některých spotřebičů.
Odborníci doporučují držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou zhruba na šesti až osmi stupních. Pokud je venku 33 stupňů, vhodné nastavení klimatizace je přibližně 25 až 27 stupňů. V domácnostech se doporučuje ideálně 25 až 26 stupňů, v kancelářích a firmách zhruba 23 až 26 stupňů. Centrální chlazení by podle doporučení nemělo klesat pod 24 stupňů.
Úsporu může přinést i ventilátor. Sám sice vzduch nechladí, ale díky proudění zlepšuje pocitový komfort. V kombinaci s klimatizací může umožnit nastavit vyšší teplotu, a tím snížit spotřebu elektřiny.
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Domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny by se podle Revido měly podívat také na distribuční sazbu. Samotná mobilní klimatizace nebo zařízení určené pouze pro chlazení obvykle nestačí, ale pokud distributor uzná klimatizaci jako zařízení pro elektrické vytápění, podobně jako tepelné čerpadlo vzduch–vzduch, může být výhodná dvoutarifní sazba.
„Změna sazby se řeší s distributorem, nikoli s dodavatelem elektřiny. Sazba D57d bývá zajímavá zejména u domácností s vyšší spotřebou elektřiny. U odběrů kolem 4 MWh ročně může změna sazby přinést úsporu zhruba okolo 2000 korun ročně,“ uvedla Bajer.
Letní účty za elektřinu tak nemusí růst jen kvůli tomu, že si domácnost pořídí klimatizaci. Rozhoduje hlavně způsob používání. Kdo chladí průběžně, nestahuje teplotu zbytečně nízko, přes den stíní, využívá ventilátor a ověří si vhodnou sazbu, může mít doma příjemněji a zároveň neutratit zbytečně víc.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.