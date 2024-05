Pasti na cestě autem do Itálie. Pozor na hasičský přístroj, ale i komplikace s dálničními poplatky

Itálie láká stovky tisíc Čechů díky svým horám, jezerům, mořským plážím i historickým městům. Zároveň restaurace i stánky nabízejí neopakovatelné gastronomické zážitky. Itálie tak je třetí nejpopulárnější destinaci pro české turisty, hned po Chorvatsku a Slovensku. V textu vám nabídneme několik rad, jak se při cestě vyhnout zbytečným komplikacím.

Před odjezdem autem na dovolenou je důležité zajistit několik klíčových věcí, jako je cestovní pojištění, povinná výbava, zelená karta a další doklady, které musíte mít u sebe fyzicky. Rovněž je dobré se seznámit se systémem dálničního mýtného a omezeními pro řidiče, kteří mají průkaz méně než tři roky.

Dálniční poplatky

Při cestě do Itálie projíždíte několika zeměmi. Záleží na konkrétní cílové destinaci, většina cest ale prochází přes Rakousko a Německo. V Německu jsou dálnice bezplatné, v Rakousku se bez dálniční známky neobejdete. Pokud si nechcete komplikovat cestu po jiných silnicích. Navíc jsou v Rakousku zpoplatněné i některé z alpských tunelů. Další variantou je trasa přes Švýcarsko, kde je dálniční známka také nutná.

Cesta přes Švýcarsko se však většinou nevyplatí, protože je třeba na hranicích koupit roční dálniční známku. Ta letos vychází na 40 švýcarských franků, v přepočtu tedy něco málo přes tisícovku. Ovšem, pokud zariskujete a nenalepíte si jí na okno, tak se dá po návratu se slevou přeprodat na internetu. V případě policejní kotroly to ale představuje velké riziko. Proto se tato podvodná alternativa doporučit nedá.

V porovnání s českými dálničními známkami to sice není moc, je to ale pořád položka, kterou můžete poměrně snadno ušetřit. Rakouskou dálniční známku lze koupit na hraničních přechodech, čerpacích stanicích nebo online, ideálí je využívat oficiální web Asfinag.at. Letos stojí jednodenní známka 8,60 eur, desetidenní známka 11,50 eur, dvouměsíční známka 28,90 eur a roční známka pak 96,40 eur.

Italské mýtné se neplatí všude stejně

V Itálii už dálniční známku potřebovat nebudete, to ale neznamená, že se tu po dálnicích jezdí zadarmo. Italové využívají systém mýtného, kdy platíte za ujeté kilometry. Při vjezdu na dálnici si u mýtné brány vezmete lístek, při sjezdu zaplatíte kartou nebo hotově hodnotu vypočtenou podle délky vašeho úseku. K dispozici jsou samoobslužné terminály i přepážky se zaměstnanci. Dejte si jen pozor, abyste nevjeli do pruhu určeného pro majitele elektronických jednotek Telepass. Řidiči osobních aut mohou počítat s cenou kolem 8 euro za 100 kilometrů dálnice.

Na některých úsecích dálnic (nejznámější je dálnice A36 severně od Milána) se neplatí mýtné v klasických branách, ale využívá se tu takzvaný free flow systém. „Údaje o vašem průjezdu se do systému načtou pomocí kamer, následně je nutné nejpozději do 15 dnů uhradit mýtné online na webu www.pedemontana.com. Této povinnosti se určitě nezkoušejte vyhnout, brzy by vám domů dorazila nejen výzva k zaplacení, ale spolu s ní i pokuta. I v Itálii jsou pak kromě dálnic zpoplatněny i některé tunely,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Pozor na rychlost, pokud máte řidičák méně než tři roky

Pokud jde o rychlostní limity, základní hodnoty jsou v Itálii stejné jako u nás. Platí tu ovšem výjimky pro řidiče bez praxe, tedy pro ty, kteří mají řidičák méně než tři roky. Jejich maximální rychlost na dálnicích klesá na 110 kilometrů v hodině. Denní svícení je povinné mimo zastavěné oblasti, na dálnicích a v tunelech. V obcích to nutné není.

Nezapomeňte na zelenou kartu

„V Česku si pomalu zvykáme, že u sebe nemusíme vozit zelenou kartu, techničák ani řidičák. Při cestě do zahraničí si však dejte pozor. V případě kontroly zde všechny zmíněné doklady budete potřebovat. Nezapomeňte si je proto zabalit s sebou, zelenou kartu raději rovnou vytiskněte. Pokud cestujete s domácím mazlíčkem, přidejte si k dokladům i evropský petpass,“ upozorňuje Thienel.

Povinná výbava

Ještě před cestou si pečlivě zkontroluje, že v autě vezete všechno, co je potřeba. V Itálii je povinná reflexní vesta pro všechny pasažéry vozu a výstražný trojúhelník. Lékárnička tu sice povinná není, přesto je lepší vozit ji vždy s sebou. Stejně jako hasicí přístroj.

Cestovní pojištění

„Abyste si svou dovolenou užili skutečně naplno a bez starostí, nezapomeňte určitě na cestovní pojištění. S evropskou kartičkou pojištěnce sice máte v členských zemí EU nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, ne vždy je to ale výhodné či pohodlné. Někdy bude nejblíže soukromý lékař či ambulance, kde si budete muset sice vyšetření zaplatit, ale následně vám jej proplatí vaše pojišťovna,” dodává k pojištění.

Kvalitní cestovní pojištění proto zahrnuje i pojištění odpovědnosti, ochranu osobních věcí a další položky, které se na dovolené mohou hodit. Ideální je si nabídky, šíři a výši krytí porovnat na některém z internetovým srovnávačů.

