Italové se konečně rozhoupali. Po 160 letech plánů postaví nejdelší visutý most na světě

Italská vláda znovu rozdmýchala myšlenku, o které politici diskutovali 160 let: vybudování visutého mostu o jednom poli mezi Sicílií a italskou pevninou. Stavba se svými 3292 metry délky přes Messinskou úžinu by byla o polovinu delší než aktuálně nejdelší visutý most na světě Çanakkale v Turecku a konstrukci by držely dvě věže, každá vyšší než nejvyšší patro Empire State Building, napsal deník The Wall Street Journal.

Parlament schválil plán v květnu. Zastánci, mezi nimi i ministr infrastruktury Matteo Salvini, tvrdí, že to přinese pracovní místa a hospodářský růst na jihu Itálie, který trpí ekonomickou depresí, a bude zaroveň zdrojem „národní hrdosti“. Ale projekt, který byl poprvé představen již v 60. letech 19. století jako symbol podpory národní jednoty tehdy sjednocované Itálie, se nakonec stal symbolem neschopnosti země proměnit řeči v činy, napsal The Wall Street Journal.

Salvini slíbil, že stavba začne do poloviny příštího roku a most bude zprovozněn na začátku příštího desetiletí. Obavy z nákladů se snaží rozptýlit tím, že i italští umělci Michelangelo, Raphael a Leonardo da Vinci nikdy nenechali své projekty podrobit politické analýze nákladů a přínosů.

Odhadované náklady se totiž zvýšily z pěti miliard eur na začátku století na současných 13,5 miliardy eur, přičemž částka nezahrnuje náklady na infrastrukturu nutnou pro připojení mostu ke stávajícím silnicím. A vláda zatím mlží, kde vezme peníze na financování mostu, podotkl WSJ.

Zakázku rozkrade mafie, tvrdí kritici

Kromě nákladů poukazují kritici včetně ekologů na dopad na životní prostředí, seismické riziko v regionu sužovaném zemětřeseními a možnost, že některé stavební zakázky skončí v rukách mafie. Také říkají, že peníze by bylo lepší vynaložit na modernizaci zchátralé stávající infrastruktury na Sicílii a Kalábrii, v regionu na špičce „italské boty".

Při výšce 399 metrů by dvě věže mostu přes Messinskou úžinu byly o třetinu vyšší než věže mostu Golden Gate Bridge v San Francisku. Výška umožňuje stavitelům vyhnout se umístění věží uprostřed průlivu, kde jsou silné mořské proudy.

Italské ministerstvo infrastruktury tvrdí, že most by byl schopen odolat větru o rychlosti 270 kilometrů za hodinu, což je více než nejsilnější vítr, jaký byl kdy v této oblasti zaznamenán, a zemětřesení o síle 7,1 stupně, což se rovná síle zemětřesení v roce 1908, které tehdy srovnalo Messinu se zemí. Most by měl tři jízdní pruhy pro dopravu v každém směru, dvě železniční tratě a byl by široký asi 61 metrů. Stejnou výšku by měla i silnice nad mořem, což by umožnilo velkým lodím proplouvat pod ním.

Za vším hledej Berlusconiho

Pokus o vybudování mostu se odehrál i na počátku 50. let, kdy vláda založila firmu, která měla zkoumat, jak spojit Sicílii s pevninou. O čtvrt století později ale stále jen zvažovala možnosti, které sahaly od visutého mostu po tunel a zavěšený podvodní tubus.

Na visutém mostě se nakonec politici dohodli v roce 2001, kdy tehdejší premiér Silvio Berlusconi vybral i dodavatele. Jenže před zahájením prací prohrál volby a za jeho nástupce parlament projekt zrušil. Berlusconi, který zemřel letos v červnu, se v roce 2011 po návratu do čela vlády pokusil plán oživit. V následujícím roce jej ale znovu zrušila nová vláda, která prohlásila, že je finančně neudržitelný, neboť Itálie čelí dluhové krizi.