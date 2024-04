Změny v povinném ručení. Co vše se od dubna změnilo pro motoristy i všechna vozítka

Letošní duben přináší řadu změn v povinném ručení, které definuje nový zákon. Změny se přitom týkají nejen rozšíření povinnosti platit povinné ručení pro další vozidla, ale i minimálních limitů pojistného plnění, a dokonce i provozu samotných vozidel. Samotné pojistné se ale zatím nijak dramaticky měnit nemá. Většina změn nicméně už platí od dubna a týká se prakticky všech provozovatelů vozidel. Přinášíme proto přehled hlavních změn.

Reklama

Redefinice pojmu, co je to vozidlo i jeho použití, rozšíření povinnosti mít povinné ručení pro další typy vozidel i speciálních vozítek a zlepšení situace poškozených, ať už na zdraví či majetku. To jsou všechno oblasti, které nově upravuje Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který nyní platí od dubna místo původního Zákona o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou provozem vozidla z roku 1999. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který byl schválen našimi zákonodárci a na konci ledna podepsán prezidentem, vyšel ve Sbírce zákonů 13. února. 2024 pod číslem 30/2024 Sb. Jeho znění naleznete například v Elektronické Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo na webu Zákony pro lidi.

Nový zákon zvedl limity pro škody

Vzhledem k nárůstu výše škod z pojistného plnění zvedá se nově i horní limit pro pojistné plnění. Zatímco doposud byla hranice 35 milionů korun pro škody na majetku a 35 milionů korun pro škody na zdraví, nově jsou zákonem stanoveny povinné vyšší limity a to na 50 milionů korun, a to jak pro majetkové škody, tak pro škody na zdraví. Tato novinka platí pro nově sjednané smlouvy a současně i pro ty stávající. Limity plnění u stávajících smluv by přitom měly být od začátku platnosti změn navýšeny pojišťovnami automaticky. „Od 1.dubna jsme přistoupili k automatickému navýšení limitů u těch smluv, kde je to potřeba, a klient nemusí zařizovat vůbec nic. A jeho cena pojištění se tímto krokem nezmění,“ potvrzuje například mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Mezi vozidla se už nepočítá jen auto

Nový zákon také redefinoval pojem vozidlo a jeho užívání. Tím se proto také rozšířila skupina dopravních prostředků, u kterých nově platí povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinné ručení. „Tato povinnost se nově týká všech motorových vozidel poháněných výhradně mechanickým pohonem s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu nebo s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů,“ shrnuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Platí přitom, že všechna vozidla, která mají vyšší parametry, musí být pojištěná, a to i pokud nejsou povinně registrovaná, protože v těchto případech se do pojistné smlouvy uvádí výrobní či jiné identifikační číslo vozidla.

Povinné ručení už musí mít leckteré vozítko vyjma elektrokol

Nová povinnost s povinným pojištěním se ovšem dotýká například i těch, kdo mají určité typy elektrokoloběžek či sekaček, segwaye, zahradní traktory, pracovní stroje s pojezdem, sněžné skútry, rolby nebo i golfová vozítka. Novela tímto reaguje na škody, které v minulosti udělaly na majetku či zdraví právě i tato menší vozítka, u kterých následovaly zdlouhavé a složité spory o úhradu škod. Třeba u elektrokoloběžek si ale stačí překontrolovat, jakou má maximální rychlost a váhu, protože na ty malé s nízkou rychlostí se povinnost pojištění v současnosti nevztahuje.

Kdo povinné ručení mít nemusí

Pokud vlastníte elektrokolo, nemusíte řešit naštěstí nic, protože povinné ručení platí jen pro vozidla, která mají jako hlavní pohon motor, což v případě elektrokol neplatí, tam přece jen musíte šlapat do pedálů, abyste jeli. Majitelé elektrokola tedy sice nemusí povinné ručení v Česku řešit, za hranicemi to ale už nemusí platit. „V sousedním Německu elektrokola pojištění podléhají. Plánujete-li tam vyjížďku, pro řadu strojů je nutné pořídit na hranicích takzvané hraniční pojištění,“ upozorňuje Svobodová.

Další výjimka se týká všech invalidních vozíků užívaných osobami se zdravotním handicapem a dále i malotraktorů. V případě, že budete se svým zahradním traktůrkem jezdit jen na vlastní zahradě, pojištění sjednávat nemusíte. To teoreticky platí i pro další vozítka bez registrované státní poznávací značky (SPZ) pokud se pohybují na soukromém pozemku či třeba ve skladu nebo jiném uzavřeném objektu bez přístupu veřejnosti. V případě, že ale vyrazíte na silnici, třeba při přejezdu z jednoho pole na druhé vzdálenější, už byste povinné ručení mít měli.

Povinné ručení je na tom, kdo vozidlem jezdí

Novela zákona přináší změnu i ohledně toho, kdo je zodpovědný za sjednání pojištění. Tedy například v případech, kdy vozidlem jeho majitel dlouhodobě nejezdí. Osobou odpovědnou za uzavření pojištění totiž nově je ten, kdo vozidlo skutečně využívá. Nejvíce se tato legislativní úprava dotkne tedy těch, kteří mají auto či jiné vozidlo na leasing. Na krátkodobé zápůjčky se tato nová legislativní úprava nevztahuje.

Provozovatel navíc odpovídá ale i za vozidlo, které nechá odstavené na veřejné komunikaci a stane se kvůli této překážce nehoda. V případech, kdy není možné provozovatele určit je jím podle zákona automaticky vlastník vozidla.

Změny týkající se zelené karty

Pravděpodobně už od letošního podzimu by mělo odpadnout také prokazování se takzvanou zelenou kartou v papírové podobě. Zatím si ji totiž řidiči musí sami ke smlouvě o povinném ručení tisknout, a to už nebudou muset. Policie si jejich údaje prověří na místě elektronicky prostřednictvím online evidence vedené ČKP. Až tato povinnost prokazovat se papírovou kartou nebude platit, experti i tak doporučují si zelenou kartu naskenovat alespoň do mobilu pro případ drobných nehod bez přítomnosti policie, u kterých by se účastníci střetu měli navzájem prokazovat právě zelenou kartou. To jde případně i zelenou kartou přímo v aplikaci pojišťovny.

Kdo jezdí autem i do zahraničí, bude zatím potřebovat vytištěnou kartu i nadále jako mezinárodní doklad, protože v EU začne centrální on-line evidence fungovat nejdříve až příští rok.

Nový zákon rozšíří povinné ručení i na elektrokoloběžky Money Povinné ručení bude zřejmě nutné platit za víc druhů vozidel. Nově se má vztahovat třeba na některé elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka. Počítá s tím návrh nového zákona, který v pátek schválila sněmovna. Zákon ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Zákon má nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po zveřejnění ve sbírce. ČTK Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Rozšíření povinného ručení je terno pro pojišťovny. Je však sporné Názory Povinné ručení se od přelomu roku bude nově vztahovat také na elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry, zahradní traktory, a dokonce na motorová golfová vozítka. Prostě na všechna „pohybovadla“, jejichž konstrukční rychlost převyšuje 25 kilometrů v hodině. Jestliže ovšem mají hmotnost nad 25 kilogramů, bude se na ně povinnost ručení vztahovat už od konstrukční rychlosti vyšší než 14 kilometrů v hodině. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Bez povinného ručení si s traktůrkem nebo čtyřkolkou zajezdíte jen na své zahradě. Platit budou i koloběžkáři Money Rok 2024 přináší řadu legislativních změn a ty se nevyhnuly ani dopravě. Novela zákona o provozu na silničních komunikacích přináší dobré i méně příjemné novinky. Asi největší diskuse vyvolává nástup povinného ručení pro elektrokoloběžky, čtyřkolky či zahradní traktůrky. Michal Nosek Přečíst článek