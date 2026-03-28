newstream.cz Enjoy Od pálení whiskey k lepšímu ukládání elektrické energie

Od pálení whiskey k lepšímu ukládání elektrické energie

Od pálení whiskey k lepšímu ukládání elektrické energie
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Alkohol přináší nejen nekonvenční, ale někdy i užitečné nápady. Dva američtí výzkumníci nyní informovali, že ze zbytků po výrobě bourbonu dokážou vytvořit výkonné kondenzátory pro uložení energie. Tím samozřejmě nevyřeší všechny světové energetické problémy. Ale připomínají, že invence se dá uplatnit všude.

Alkoholický nápoj, o němž je řeč, má dvě podoby pravopisu. Když pochází z Irska nebo USA, píše se „whiskey“. Nápoj ze Skotska a z Kanady se označuje jako „whisky“, stejně jako z jiných, méně tradičních regionů (třeba i z Japonska).

Základ výroby je stejný: Zrna obilovin se rozemelou na jemný prášek, smíchají s vodou a s pomocí kvasinek se nechají kvasit. Výsledná kapalina se destiluje a dozrává v sudech. Zatímco klasická skotská whisky bývá z ječmene, který se suší v kouři z rašelinového ohně, americká bourbon whiskey musí být přinejmenším z 51 procent vyráběna z kukuřice, doplňkovými surovinami obvykle bývají žito a ječmen.

Enjoy

Pálenka od prezidenta

Historická odbočka: Pálení alkoholu se věnoval i první americký prezident George Washington. V 18. století provozoval na svém panství velkou, možná úplně největší palírnu té doby. Pracovali v ní černí otroci, stejně jako na jeho plantážích a rybářských lodích. Z palírny pocházela zejména whiskey vyrobená ze 60 procent z žita, 35 procent z kukuřice a pěti procent ze sladovaného ječmene. Dnešní požadavky na bourbon by tedy nesplnila.

I při výrobě takto starého nápoje však chytré hlavy dokážou najít uplatnění pro moderní technologie.

Enjoy

Kondenzátor z odpadu

Protože kukuřice obsahuje víc sacharidů, má bourbon sladší chuť. Stejně však tento nápoj zhořkl v ústech Josielu Barriosu Cossiovi, postgraduálnímu studentovi chemie na Kentucké univerzitě. Všiml si totiž, že na každý vyrobený sud legendárního zlatavého moku připadá šest až deset sudů odpadů z kukuřice a dalších obilovin, které zbyly po vypálení.

Většina tohoto odpadu končí jako krmivo pro dobytek nebo jako hnojivo. Jenže v mokrém stavu se směs špatně převáží a její sušení je energeticky náročné a drahé. Dalo by se s tím něco dělat? Cossio oslovil svého učitele z univerzity Marcela Guzmana. A přišli na myšlenku, že by mohli přeměnit vodnaté výpalky na užitečné uhlíkové materiály pomocí techniky vysokotlakého tepelného zpracování známé jako hydrotermální karbonizace.

Výzkumníci o tom informovali na zasedání Americké chemické společnosti v Atlantě, které se uskutečnilo tento týden. Popsali, že pomocí tepla a tlaku vytvořili z odpadu podle různého postupu buď tvrdý uhlík, nebo pórovité aktivní uhlí. Každou tuto formu použili v jiné elektrodě pro kondenzátor o velikosti mince vhodný pro malou elektroniku.

Tvrdý uhlík umožňuje navázání velkého množství lithiových iontů, aktivní uhlí je velmi porézní, což obojí vylepšuje možnosti ukládání energie. Prototypy jejich kondenzátorů – tedy zařízení, která na rozdíl od běžných baterií dokážou energii uvolnit velmi rychle – uchovají v přepočtu na hmotnost až pětadvacetkrát víc energie než kvalitní klasický kondenzátor.

Zprávy z firem

Budoucnost na dně kádě

Nyní výzkumníci zjišťují, zda půjde jejich nápad uvést do komerční praxe. Chtěli by také vyvinout podstatně větší verzi svých kondenzátorů, které by jednou mohly pomoci stabilizovat elektrickou síť rozkývanou začleněním obnovitelných zdrojů energie.

Příběh z Kentucky připomíná, že cesta k udržitelnější budoucnosti nemusí vést jenom přes nové složité hi-tech materiály. Někdy stačí lépe využít to, co zbylo na dně kádě v palírně.

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

Enjoy

Enjoy

Vendula Pizingerová: Mladí si kvůli sítím o nás starších musejí myslet, že jsme úplně mimo

Vendula Pizingerová
Michael Tomeš pro Newstream CLUB
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Patří k nejviditelnějším tvářím českých sociálních sítí a byla influencerkou dávno předtím, než toto slovo vůbec vzniklo. Vendula Pizingerová je již více než čtvrtstoletí tváří Kapky naděje, kterou založila a jež pomohla tisícům dětí a rodinám. A nijak nepolevuje.

Když se dnes řekne Vendula Pizingerová, většina lidí si vás spojí především s Kapkou naděje a s pomocí onkologicky nemocným dětem. Vnímáte to stejně?

Ano, i když formálně nejsem ředitelkou nadace. Ale jsem její tváří a s Kapkou naděje jsem spojená od samého začátku.

22 fotografií v galerii

Myslíte, že se pohled lidí na vás v posledních letech změnil? Nebo vám stále připomínají věci z minulosti?

Spousta lidí se mi omluvila. Takže ano, změnilo se to. Ale jak říkávala moje babička, a byla to velmi moudrá žena, časem se vždycky ukáže, jak věci opravdu jsou. A měla pravdu.

Když na chvíli odhlédneme od všech rolí, které v životě máte, kdo je dnes Vendula Pizingerová sama pro sebe? V jakém období života se právě nacházíte?

Mám teď takové zajímavé období. Vlastně dobré. Je mi dobře. Mám ráda ten pocit, když si večer lehnete do postele nebo se ráno probudíte, protáhnete se a cítíte takový klid. Ten slastný pocit, že je vám prostě dobře. Není to žádná euforie nebo obrovské štěstí. Spíš pocit, že je všechno dlouho v rovnováze. Že tam nejsou žádné velké výkyvy nahoru ani dolů. A to je vlastně strašně příjemné. Samozřejmě i mně se v životě dějí věci, které nejsou jednoduché. Jsou období, kdy to dobré není. Snažím se to příliš nerozebírat a jít dál. Jenže lidské tělo je v tomhle trochu prevít. Má totiž paměť. Stačí někdy jen malý psychický impulz a najednou vás začnou bolet záda, přijde úzkost nebo takový nepříjemný pocit, který dobře znáte z minulosti. Každý člověk si v životě projde svými těžkými chvílemi. A když se tyhle věci v člověku dlouho drží, tělo si je pamatuje. Život je vlastně trochu umění. Naučit se s tím vším zacházet. A to podle mě nikdo z nás nemá úplně jednoduché.

Rozhovor vyšel v magazínu Newstream CLUB s tématem Soukromí je nový luxus

Obálka jarního vydání magazínu Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou Newstream

Na sociálních sítích máte široké publikum. Přemýšlíte nad tím, jaký vliv může mít vaše tvorba na ostatní?

To mě samozřejmě těší. Myslím, že je přirozené, že se lidé navzájem inspirují. Já jsem to tak osobně nikdy úplně nevnímala, ale je pravda, že dnes mnoho lidí sociální sítě používá právě tímto způsobem. Když se vrátím k Instagramu, což je podle mě prostředí, které lidi hodně ovlivňuje, mám někdy pocit, že už to není úplně dobré místo. Já sama už tam vlastně nic moc nehledám ani bezcílně neprocházím. Sleduji jen pár lidí, které mám ráda, a občas se na jejich obsah podívám. Teď někdy jsem ale čekala někde v čekárně, neměla jsem u sebe knížku, jen telefon, a začala jsem scrollovat. A to, co se na mě začalo vyskakovat, mi přišlo až zvláštní. Říkala jsem si. Proč se třeba sedmdesátiletá paní musí svlékat? Proč se tam objevují takové podivné věci? Ten obsah na vás vlastně jen útočí. A pak si říkám, že když tohle sledují mladí lidé, mohou si o nás starších někdy myslet, že jsme úplně mimo.

Máte při tvorbě na Instagramu nějaké hranice? Stává se vám, že něco raději nezveřejníte, protože už je to za vaší komfortní zónou?

Ano, určitě. V telefonu mám docela dost videí nebo nápadů, které jsem nakonec nikdy nepoužila. Někdy proto, že mezitím ztratily aktuálnost, jindy proto, že jsem si řekla, že už je to možná příliš. Občas mám chuť říct úplně otevřeně, co si myslím. Ale většinou si to nakonec rozmyslím. Platí totiž jedno staré rčení: „psi štěkají, karavana jde dál“. Člověk by se ve svém životě neměl příliš zabývat negativními věcmi a k nim patří i negativní komentáře od lidí, kteří jsou často anonymní. Samozřejmě se to občas stane i mně, ale není toho mnoho. Často je v tom podle mě spíš skrytá závist. Navíc si mnohdy ani nemůžete zjistit, kdo ten člověk vlastně je jeho profil je prázdný nebo anonymní. O to zvláštnější pak je, co si někteří lidé na internetu dovolí. A neplatí to jen pro mě. Je to obecný problém sociálních sítí. Způsob, jakým se někdy mluví o ostatních lidech, o životě nebo o světě vůbec.

Daří se Vendule Pizingerové propojovat svůj úspěch na sociálních sítích s podporou Kapky naděje? Jak vůbec funguje charitativní obsah na Instagramu? Jak se podle ní proměňuje prostředí sociální sítí? Celý rozhovor s Vendulou Pizingerovou najdete v tištěném magazínu Newstream CLUB s tématem Soukromí je nový luxus, který právě vychází.

Vendula Pizingerová

Celebrita, influencerka, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje. Za svou činnost byla několikrát oceněna titulem Žena roku, v roce 2014 získala ocenění Řád Vavřínů. Jejím prvním manželem byl zesnulý hudební skladatel Karel Svoboda.

Filantropie

Majitel Jack Daniel’s jedná o fúzi s Pernod Ricard. Může vzniknout globální lídr v alkoholu

Jack Daniels
Profimedia.cz
nst
nst

Francouzský výrobce lihovin Pernod Ricard SA a americká společnost Brown-Forman Corp., známá především díky whisky Jack Daniel's, potvrdily jednání o možném spojení. Firmy reagují na zpomalující poptávku po alkoholu i změny spotřebitelského chování. Případná „fúze rovných“ by spojila ikonické značky a vytvořila jednoho z největších hráčů v odvětví.

Obří transakce na trhu s alkoholem by dle informací agentury Bloomberg měla mít výraznou akciovou složku, což by umožnilo rodinným akcionářům na obou stranách zachovat významné podíly i vliv v nové společnosti. Rodina Ricardů zůstává klíčovým akcionářem Pernod Ricard, zatímco Brown-Forman je dodnes z velké části kontrolován potomky zakladatele George Garvina Browna.

Spojení by propojilo silná portfolia obou firem. Pernod Ricard přináší značky jako Jameson, Absolut či Martell, zatímco Brown-Forman vedle Jack Daniel’s vlastní například tequilu Herradura nebo bourbon Woodford Reserve. Vzniklá skupina by tak významně posílila pozici zejména na trhu americké whiskey a tequily.

Jednání přichází v době, kdy celé odvětví čelí tlaku. Spotřebitelé v řadě zemí omezují konzumaci alkoholu, častěji sahají po levnějších produktech a do popředí se dostávají i alternativy, jako je konopí. Významnou roli hrají také léky na hubnutí typu GLP-1, které podle firem negativně ovlivňují poptávku. Slabší prodeje jsou patrné zejména ve Spojených státech.

K situaci přispívají i obchodní spory. Brown-Forman upozornil na dopad cel mezi USA a Kanadou, kvůli nimž se prodeje v Kanadě propadly až o desítky procent. Pernod Ricard se zase potýká s nižší poptávkou v Číně, kde dopady cel zasáhly především prodej koňaku.

Analytici upozorňují, že plánovaná transakce dává strategický smysl – Pernod by posílil svou pozici v USA, zatímco Brown-Forman by získal lepší přístup na mezinárodní trhy, například do Indie či Číny. Zároveň ale může jít o signál, že odvětví vstupuje do období pomalejšího růstu, které nutí velké hráče hledat úspory a nové zdroje expanze.

Reakce investorů naznačuje opatrný optimismus. Akcie Brown-Forman po zprávách o jednání výrazně posílily, zatímco akcie Pernod Ricard zaznamenaly mírný růst po předchozím poklesu.

Dohoda zatím není uzavřená a podle zdrojů může její finalizace trvat ještě několik týdnů. Pokud by se ji podařilo dotáhnout, vznikl by nový globální gigant, který by výrazně proměnil konkurenční mapu trhu s lihovinami.

Enjoy

