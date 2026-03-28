Od pálení whiskey k lepšímu ukládání elektrické energie
Alkohol přináší nejen nekonvenční, ale někdy i užitečné nápady. Dva američtí výzkumníci nyní informovali, že ze zbytků po výrobě bourbonu dokážou vytvořit výkonné kondenzátory pro uložení energie. Tím samozřejmě nevyřeší všechny světové energetické problémy. Ale připomínají, že invence se dá uplatnit všude.
Alkoholický nápoj, o němž je řeč, má dvě podoby pravopisu. Když pochází z Irska nebo USA, píše se „whiskey“. Nápoj ze Skotska a z Kanady se označuje jako „whisky“, stejně jako z jiných, méně tradičních regionů (třeba i z Japonska).
Základ výroby je stejný: Zrna obilovin se rozemelou na jemný prášek, smíchají s vodou a s pomocí kvasinek se nechají kvasit. Výsledná kapalina se destiluje a dozrává v sudech. Zatímco klasická skotská whisky bývá z ječmene, který se suší v kouři z rašelinového ohně, americká bourbon whiskey musí být přinejmenším z 51 procent vyráběna z kukuřice, doplňkovými surovinami obvykle bývají žito a ječmen.
Pálenka od prezidenta
Historická odbočka: Pálení alkoholu se věnoval i první americký prezident George Washington. V 18. století provozoval na svém panství velkou, možná úplně největší palírnu té doby. Pracovali v ní černí otroci, stejně jako na jeho plantážích a rybářských lodích. Z palírny pocházela zejména whiskey vyrobená ze 60 procent z žita, 35 procent z kukuřice a pěti procent ze sladovaného ječmene. Dnešní požadavky na bourbon by tedy nesplnila.
I při výrobě takto starého nápoje však chytré hlavy dokážou najít uplatnění pro moderní technologie.
Kondenzátor z odpadu
Protože kukuřice obsahuje víc sacharidů, má bourbon sladší chuť. Stejně však tento nápoj zhořkl v ústech Josielu Barriosu Cossiovi, postgraduálnímu studentovi chemie na Kentucké univerzitě. Všiml si totiž, že na každý vyrobený sud legendárního zlatavého moku připadá šest až deset sudů odpadů z kukuřice a dalších obilovin, které zbyly po vypálení.
Většina tohoto odpadu končí jako krmivo pro dobytek nebo jako hnojivo. Jenže v mokrém stavu se směs špatně převáží a její sušení je energeticky náročné a drahé. Dalo by se s tím něco dělat? Cossio oslovil svého učitele z univerzity Marcela Guzmana. A přišli na myšlenku, že by mohli přeměnit vodnaté výpalky na užitečné uhlíkové materiály pomocí techniky vysokotlakého tepelného zpracování známé jako hydrotermální karbonizace.
Výzkumníci o tom informovali na zasedání Americké chemické společnosti v Atlantě, které se uskutečnilo tento týden. Popsali, že pomocí tepla a tlaku vytvořili z odpadu podle různého postupu buď tvrdý uhlík, nebo pórovité aktivní uhlí. Každou tuto formu použili v jiné elektrodě pro kondenzátor o velikosti mince vhodný pro malou elektroniku.
Tvrdý uhlík umožňuje navázání velkého množství lithiových iontů, aktivní uhlí je velmi porézní, což obojí vylepšuje možnosti ukládání energie. Prototypy jejich kondenzátorů – tedy zařízení, která na rozdíl od běžných baterií dokážou energii uvolnit velmi rychle – uchovají v přepočtu na hmotnost až pětadvacetkrát víc energie než kvalitní klasický kondenzátor.
Budoucnost na dně kádě
Nyní výzkumníci zjišťují, zda půjde jejich nápad uvést do komerční praxe. Chtěli by také vyvinout podstatně větší verzi svých kondenzátorů, které by jednou mohly pomoci stabilizovat elektrickou síť rozkývanou začleněním obnovitelných zdrojů energie.
Příběh z Kentucky připomíná, že cesta k udržitelnější budoucnosti nemusí vést jenom přes nové složité hi-tech materiály. Někdy stačí lépe využít to, co zbylo na dně kádě v palírně.
