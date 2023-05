Obrazy s kůží a kostrou. Houser na Bořislavce osvobozuje malbu

Výstava Taxidermie brněnského umělce Milana Housera přináší nové a neotřelé přístupy k abstraktní malbě. Svými obřími barevnými objekty v prostoru Foyer KKCG na pražské Bořislavce bourá zavedené stereotypy a představuje fascinaci vybranými fyzikálními vlastnostmi materiálů i autorův zájem o vesmír a sci-fi. Výstava je přístupná do 11.června.

Obří barevné útvary s krápníkovitými okraji stojící na křehkých kovových trojnožkách, několikametrová barevná šachovnice s vystouplými žebry rámové konstrukce i jemné kruhové grafiky. To je jen pár příkladů z 24 fascinujících objektů z nejnovější výstavy brněnského postkonceptuálního umělce Milana Housera s názvem Taxidermie. Výstava ve Foyer KKCG je volně přístupná denně do 18 hodin a to až do 11.června. Při její návštěvě může dívák v prostoru centra shlédnout i další velkoformátové umělecké objekty jako je například Ledovec od Maxima Velčovského nebo unikátní instalace Epifyt.

Tvorba obrazů jako preparace

Název výstavy Taxidermie volně odkazuje na Houserův přístup k malbě a k tomu, jak ji osvobodit z jejích obvyklých konstrukčních i materiálových limitů. „Autor ve svých nejnovějších dílech prozkoumává materiálový charakter maleb s takovou důkladností, že lze připodobnit k preparaci neboli taxidermii. Jeho obraz je objektem – tělem, barvený lak je kůží a rám je kostrou,“ přibližuje umělecký koncept kurátorka výstavy Alžběta Horáčková.

Pár vizuálních postřehů z výstavy...

Nabourávání stereotypů, které se vztahují k tradičnímu pojetí obrazů, je možné vidět například už v samotném uspořádání výstavy, kdy Milan Houser místo klasického závěsného systému využívá prostorové instalace na křehkých kovových nožkách. Pozorovatel si tak může celý objekt prohlédnout ze vše stran a vnímat přitom i působení světla a odlesků na lesklých lakových plochách. Houserův vztah k tvorbě je podle kurátorky v podstatě „nemalířský“ a je možné jej označit za malířství v rozšířeném poli. Dlouhodobě tvoří s průmyslovými materiály a technologiemi a jeho aktuálně asi nejvíce používanými materiálem je barvený lak, který si pro svou tvorbu nechává speciálně vyrábět.

Výstava Milana Housera vznikla díky podpoře skupiny KKCG a Nadace Karel Komárek Family Foundation.

O autorovi

Milan Houser (1971) žije a pracuje v Brně. Vedle samostatné tvorby působí také jako pedagog Fakulty výtvarných umění VUT. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, GJK v Trnavě, Muzeu města Brna a v českých i zahraničních soukromých sbírkách.

