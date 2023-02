Komárkova nadace pošle do lidušek piana za 10 milionů

Už druhé kolo sbírky Piana do škol Nadace Karel Komárek Family Foundation, které odstartovalo v prosinci loňského roku, má podpořit i pětice benefičních koncertů. Sérii odstartuje koncert slovenské kapely No Name na Bořislavce.

Podpořit projekt mají i další koncerty série Piana do škol na Bořislavce, které se odehrají v sídle nadace a skupiny KKCG. Kromě slovenské skupiny tam v atriu moderní budovy na Praze 6 zahrají například ikony českého jazzu, Emil Viklický trio nebo Jaroslav Uhlíř.

První nástroje (osm pianin a tři klavíry) zakoupila rodinná nadace Karla Komárka v září 2020 v reakci na to, že je po návštěvě předsedy českého senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odmítl čínský klient. Nástroje se tehdy nadace rozhodla věnovat českým školám. Ze 152 žádostí obdržených v grantové výzvě vybrala odborná komise 56 žadatelů.

„Průměrný věk klavíru nebo pianina na tuzemských uměleckých základních školách je 45 let, vzhledem k růstu jejich cen a nízkým rozpočtům Základních uměleckých škol (ZUŠ) je velmi obtížné si nový nástroj ušetřit,“ říká Luboš Veselý, ředitel Nadace KKFF.

Vzhledem k vysoké zájmu o projekt ze strany ZUŠ se letos jejich počet rozhodla nadace mimořádně zvýšit na 21. Vybraná zařízená získají pět klavírů a 16 pianin v hodnotě 10 279 000 korun. Společnost Petrof se bude podílet nepeněžitým darem v hodnotě 50 tisíc korun u pianin, v případě klavírů pak půjde o částku 100 tisíc korun.

Prostřednictvím projektu by se do českých ZUŠ mohlo dostat celkem 80 nástrojů. „Tím ale nekončíme. Díky tomuto programu se uvnitř nadace vytvořil další pilíř, který se v budoucnu bude i nadále věnovat mimoškolskému vzdělávání dětí,“ dodává Veselý. Kromě nástrojů chce podporovat i talentované děti.

