OBRAZEM: Vinařství Kabola na Istrii obnovilo výrobu vín v hliněných amforách

Chorvaté většinu svých vín spotřebují doma. I proto jsou v zahraniční o něco méně známá. Ale co by to bylo za výlet do vinařské země bez návštěvy nějakého vinařství. A Kabola není tak nějaké vinařství.

Doporučili mi jej v hotelu Hilton Rijeka Costabella, kde jsme byli ubytovaní. Jde butikové rodinné vinařství na chorvatské na Istrii, které kvalitní vína. O tom svědčí několik zlatých medailí Decanter. Vinařství ležící v nadmořské výšce 275 metrů nad mořem a nabízí výhledy na Alpy a Dolomity na jedné straně a na bujnou zeleň nedotčené přírody a krásné mořské panorama na straně druhé.

Hlavními a původními odrůdami jsou zde na Istrii Malvazija Istarska, Teran a Momjanski Muskat. Půda se skládá převážně z jílu a je bohatá na opuku, což dává vínům jejich zvláštní vlastnosti.

Tradiční vinařství s historií

Rodinný podnik navazuje na dlouhou tradici výroby vína v rodině Markežićů. „Počátky sahají do roku 1891 v malé vesničce poblíž Momjan, kde jsme měli dům a připojili jsme malý sklep,“ říká mi dcera majitele vinařství a jeho obchodní ředitelka Ana Markežić. Rok 1891 má ještě jeden význam. Z tohoto roku totiž pochází i nejstarší dochovaná láhev vína, kterou vinařství vlastní.

Moderní část rodinného příběhu začala v roce 2000, kdy odstartovala rekonstrukce současného sídla firmy včetně vybudování nového, většího vinného sklepa. Oficiálně bylo nové vinařství otevřeno v roce 2005. Název Kabola prý pochází ze staré rodinné přezdívky.

Víno v hliněných amforách i na dně moře

Hlava rodiny Marino Markežić před časem obdivoval výrobu vín v hliněných amforách v Gruzii, kde se jim říká kvevri. Zalíbil se mu natolik, že se tuto techniku pro výrobu vína, kterou na Istrii používali Římané před dvěma tisíci lety, rozhodl obnovit.

V Kabole s nekontrolovaným kvašením vína v hliněných nádobách začali v roce 2000 a prý byli prvními v Chorvatsku a třetími v Evropě. „Dlouhé kvašení v amforách a zrání bez odstranění matolin a kalu až do pozdního jara umocňují jeho ušlechtilost,“ říká šéf vinařství Markežić. Aktuálně se za pomoci evropských dotací rozšiřuje kapacita na výrobu vín v amforách a měla by se v nich vyrábět až čtvrtina místní produkce. Další místní specialitou je víno, které rok zraje na dně moře.

Malebnost vinařství neunikla ani hollywoodským filmařům. V dubnu 2019 tu Salma Hayek, Samuel L. Jackson a Ryan Reynolds natočili záběry hollywoodského velkofilmu Hitman's Wife Bodyguard, v české distribuci Zabijákova žena & bodyguard.

