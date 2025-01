Soumrak francouzského červeného vína. Mladí ho nepijí, jeho spotřeba klesla o 90 procent

Francouzské červené víno čelí existenční krizi. Mladší generace totiž stále častěji volí jiné nápoje, případně se alkoholu zcela vyhýbá. Napsal to server listu Financial Times. Podle vinařského sdružení Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) klesla spotřeba červeného vína ve Francii od 70. let minulého století přibližně o 90 procent.

„Problémy s vínem - zejména s červeným vínem - se stávají existenčními, a to už více než deset let,“ sdělil Financial Times analytik odvětví nápojů Spiros Malandrakis ze společnosti Euromonitor International.

Celková konzumace vína, včetně bílého a růžového, se ve Francii od konce druhé světové války snížila o více než 80 procent. Generace Z, do které spadají dospělí narození v roce 1997 a později, nakupuje pouze polovinu objemu vína ve srovnání se staršími mileniály narozenými v 80. letech.

Malandrakis upozorňuje, že odvětví doplácí na „nedostatečné spojení s mladšími generacemi“ a že dříve propadlo pocitu sebeuspokojení kvůli popularitě vína u takzvané generace baby boomers narozené po druhé světové válce.

Sestupný trend trvá desetiletí

„Nemůžeme pokračovat v produkci vín, která nikdo nepije. Pokud je model vadný, musíme se přizpůsobit,“ uvedl člen rady CIVB Jean-Pierre Durand. Sestupný trend podle něj trvá několik desetiletí, „jestliže dědeček vypil 300 litrů červeného vína ročně, otec vypije 180 litrů a syn 30 litrů“.

Někteří producenti reagují na měnící se vkus mladých spotřebitelů přechodem k výrobě bílých, oranžových nebo nízkoalkoholických vín. Brigitte Tribaudeauová z vinařství Château Mauvinon například rozšířila produkci o bílé a oranžové víno a experimentuje s nízkoalkoholickými variantami. Vinařství také získalo certifikát ekologického hospodaření, což oslovuje mladší zákazníky.

Část vinařů s inovacemi váhá kvůli vysokým nákladům na přechod k jiným odrůdám nebo moderním technologiím. Malandrakis poukazuje na pomalé přijímání produktů, jako jsou míchaná vína nebo konzervované varianty, které by mohly přilákat nové konzumenty.

Vedle změny spotřebitelského chování čelí vinařství poklesu poptávky z Číny, jednoho z klíčových exportních trhů, a dopadům klimatických změn.

Produkce ve Francii, která byla předloni největším producentem vína, se podle odhadu Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) loni snížila o 23 procent. Jde o nejvyšší pokles v odvětví. Produkce v Itálii se ale mírně zotavila, země tak znovu předstihla Francii a loni se opět stala největším producentem. V Itálii produkce podle tohoto odhadu loni činila zhruba 41 milionů hektolitrů, ve Francii pak 36,9 milionu hektolitrů.

