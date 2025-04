REPORTÁŽ: Na lovu lanýžů v Istrii aneb I houbaření může být životní zážitek

Istrie. Malebný poloostrov vybíhající do Jaderského moře je známý pro svou bohatou historii, pláže i lesy. A také vynikajícími lanýži. Tento kulinářský poklad proměnil Istrii v oblíbenou destinaci pro gurmány z celého světa.

Dva poklady istrijských lesů

Istrie je domovem jak černých, tak bílých lanýžů. Mírné středomořské klima, bohatá vápenatá půda a husté lesy, zejména pak v okolí řeky Mirny, poskytují ideální podmínky pro jejich růst.

Sezóna lanýžů je na Istrii na podzim a trvá až do zimy. Černé lanýže jsou v gastronomii oblíbené pro svoji zemitou a intenzivní chuť. Bílý lanýž, pro svou bohatou chuť a silnou vůni gurmány označovaný za krále lanýžů, je vzácný a vysoce ceněný. A tomu také odpovídají ceny.

Kilo černých lanýžů vyjde na 600 eur (zhruba 15 tisíc korun). Za kilo těch bílých si ale gurmáni připlatí, běžně stojí kolem 3 tisíc eur, ty nekvalitnější pak i 10 tisíc eur (čtvrt milionu korun).

„Za rozdíl v ceně může i fakt, že černý lanýž se dá kultivovat a ‚pěstovat‘, zatímco bílý se dá najít pouze v divoké přírodě,“ říká pěstitelka lanýžů Ivana Karlić z rodinné firmy Karlić Tartufi.

Firma Karlić Tartufi patří mezi významné hráče, která se v Istrii věnuje propagaci, hledání a také pěstování lanýžů. A jednoho z jejich lanýžových lovů jsme nedávno zúčastnili.

Umění lovu lanýžů

Lov lanýžů na Istrii je tradiční řemeslo, které se dědí z generace na generaci. Lovci lanýžů, známí jako „tartufari“, k tomu využívají speciálně vycvičené psy, kteří dokážou ucítit lanýž ukrytý hluboko pod zemí. Dnes je lov lanýžů na Istrii regulován, aby se zajistila udržitelnost tohoto cenného přírodního bohatství. Existují pravidla pro období lovu, velikost nalezených lanýžů a ochranu lesního prostředí.

Náš lovec Ben nakládá do auta dva psy, labradora a dalmatina. Vyrážíme do nedalekého lesíka „na procházku“, s tím rozdílem, že pokud bude naše dnešní houbaření úspěšné, budeme odcházet o pár set eur bohatší.

Po chvíli jeden ze psů něco zacítil, začíná hrabat. Ben dává pozor, aby pes místo příliš nerozryl. „Je potřeba rýt opatrně okolo, aby se lanýž nepoškrábal,“ upozorňuje Ben. I drobné rýhy na povrchu lanýže mu totiž ubírají na ceně. Slavíme úspěch. Černý lanýž menší velikosti na nás už vykukuje. Ben používá speciální malou motyčku, tzv. palettu, aby lanýž jemně vyjmul ze země.

Náš první úlovek. Menší černý lanýž Zdeněk Pečený / Newstream

Po další hodině, kdy proces ještě několikrát zopakujeme, se vracíme do sídla firmy Karlić, kde se podávají delikatesy s lanýžem. Na menu jsou jednohubky, míchaná vejce s parmazánem a jako dezert místní smažené mini koblížky plněné čokoládovým krémem, jak jinak než s lanýžem.

Istrijská kuchyně

Lov lanýžů na Istrii není jen o hledání cenných hub, ale je to také hluboce zakořeněná tradice, která formovala kulturu a gastronomii regionu.

Místní kuchaři dovedně začleňují lanýže do klasických a moderních receptů, jako jsou rizota, omáčky a těstoviny. Lanýže se zde přidávají také do místních olivových olejů, sýrů a uzenin.

Všechny tyto lanýžové delikatesy nejlépe chutnají v doprovodu místních vín Malvasia nebo Teran. Ověřeno. Až tehdy byla chuť lanýže opravdu komplexní.

