Přístroj nahradí degustátora, měl by pomoci bránit padělání vína a uchovat jeho chuť i do budoucna

Nová strojová metoda určí u vína z oblasti Bordeaux, ze kterého vinařství pochází a s vysokou pravděpodobností i jeho ročník. Nejsou k tomu zapotřebí citlivé chuťové pohárky v ústech. Stačí chemický rozbor a umělá inteligence.

Stará anekdota popisuje, jak se špičkový degustátor vsadí, že přesně pozná vzorky vína, které mu nabídnou. A skutečně, po ochutnání každé skleničky správně určí místo původu vína i ročník sklizně. Až před něj postaví poslední vzorek. Degustátor přičichne a znechuceně skleničku odstrčí. „Fuj, to je přece petrolej!“ zvolá. „Ano, správně,“ říkají ostatní, „ale odkud a který ročník?“

U vína degustátoři skutečně dokážou rozpoznat místo původu i dobu jeho sklizně. Ale jen z té oblasti či několika oblastí, které dobře znají a jejichž vína – samozřejmě ze studijních důvodů – stále pijí. Ale postup, který toto úterý představila v odborném periodiku Communications Chemistry mezinárodní skupina vědců, ukazuje, že degustátora může nahradit i přístroj. A ten by vlastně, kdyby na to přišlo, mohl navíc určit i původ petroleje.

Objektivnější než člověk

Zmíněnou skupinku vědců vedl Alex Pouget, profesor Ženevské univerzity. A zaměřili se pouze na vína z jedné jediné oblasti – z Bordeaux. Pouget připouští, že pochází z pařížské rodiny, kde se pilo pouze víno z Bordeaux, jako by třeba Burgundsko, jiná proslulá francouzská vinná oblast, ani neexistovalo. Nicméně princip metody je takový, že se po úpravách měl dát použít i pro produkty jiných vinařských oblastí.

Popsaný postup analýzy vína vychází z levné metody zvané plynová chromatografie, při níž se jednotlivé chemické složky ve zkoumaném vzorku převádějí do plynné fáze a pak je přístroj analyzuje. Metoda dále využívá umělé inteligence: program „krmený“ údaji o chemickém složení bordeauxských vín se metodou strojového učení sám naučil rozpoznat, ze kterého château (což v tomto případě znamená vinařství) vzorek pochází. A s přesností asi na 50 procent určí i ročník sklizně.

Tím se vyrovná velmi dobrým degustátorům a může je případně nahradit a dodávat objektivnější výsledky, než dokáže člověk, který je přece jen ovlivňován subjektivními pocity.

Klasifikace od Napoleona III.

Vinice v oblasti Bordeaux v jihozápadní Francii, z nichž pocházejí proslulá, ve velké většině červená vína, zaujímají plochu 120 000 hektarů a každoročně vydají 700 milionů lahví vína. Pěstování vinné révy tu zavedli po přelomu letopočtu Římané. Od té doby vznikala neformální i formální pravidla – oficiální klasifikaci bordeauxských vín zavedl už v roce 1855 císař Napoleon III. I dnes pro tamní vinice platí zákony, jež regulují, které odrůdy smějí vinaři v oblasti používat, vytvářet z nich směsi (pardon, cuvées) a kolik vína smějí z vinice získat.

Cena nejuznávanějších vín, až desetitisíce či přes sto tisíc korun za láhev, povzbuzuje podvodníky, aby na trh pustili v padělané lahvi s padělanou vinětou nepravé víno. Nová metoda, která dokáže bordeauxské víno rozpoznat a určit jeho přesný původ, by měla přispět k odhalení případných padělků.

Udržení kvality při změně klimatu

Důležitým cílem je však také lepší poznání toho, na čem chuť vína závisí, aby se poznatky daly použít pro udržení kvality. A to je teď docela důležité.

I do bordeauxské oblasti proniká teplejší podnebí. Vyšší teploty způsobují, že víno má ovocnější chuť, míň kyselin a víc alkoholu. Prostě, není to tradiční bordeauxské. Připusťme, většina pijáků vína to asi nepozná. Ale znalci ano, a když se jejich mínění rozšíří, přijde zdejší víno o reputaci a vinaři o zákazníky ochotné za ně dobře platit. Zatím to vinaři řeší tak, že v teplejším roce sklízejí dříve, ještě než se hrozny stanou příliš cukernatými.

Ale také spolupracují s vědci nad tím, jak odrůdy schválené ještě za Napoleona III. vylepšit tak, aby teplotám odolávaly a chuť a kvalita jejich vína se neměnila. A při tomto výzkumu by právě měla pomoci i metoda profesora Alexe Pougeta.