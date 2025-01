OBRAZEM: Přírodní výzva. Na ledopád do Labského dolu míří desítky horolezců týdně

Na ledopád do Labského dolu v Krkonoších míří v těchto dnech desítky lezců týdně. Jedná se o jediný přírodní ledopád v Krkonoších, který lze legálně zlézat. V úterý na něj bylo přihlášených v rezervačním systému Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) 16 lezců, tedy maximální denní počet, řekl mluvčí správy Radek Drahný. Správa KRNAP povoluje lezení na ledopádu v Labském dole v závislosti na podmínkách, aby nevedlo k poškození přírody.

„Lezení na ledopádu v Labském dole umožňuje dostatečná vrstva ledu na skalním podloží, která snižuje riziko poškození vzácných lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin. Cílem Správy KRNAP je nabídnout lezcům možnost legálního vyžití a zabránit ničení přírody,“ řekl Drahný.

Stovky přihlášených

Sezona na ledopádu začala v současné zimní sezoně 9. ledna a dosud nemusel být kvůli klimatickým podmínkám uzavřený jediný den. V některých sezonách se stává, že je na něj několik dní vstup zakázán kvůli oblevě. Správa KRNAP v nynější zimní sezoně eviduje do začátku února více než 310 přihlášek pro lezení po ledu v Labském dole. "Dokazuje to, že o lezení na ledopádu je velký zájem," řekl Drahný.

Led je kompaktní

Na ledopádu byl dnes také profesionální horský vůdce z Krkonoš Vojtěch Dvořák. „Je inverzní počasí, dole větší zima než tady na horách. Nezlobil bych se, kdyby tady malinko přituhlo. Vlastně to ale není vůbec špatné, led je kompaktní, štípe se minimálně. A jak my lezci říkáme, cepíny jdou do ledu jako do másla,“ řekl Dvořák.

Teplota vzduchu byla přes den v Labském dole mírně nad nulou. „Jistí se bez rukavic, říkáme tomu tropické ledy. Nefouká a je relativně teplo,“ řekl Dvořák.

K vybavení lezců na ledu patří zpravidla helma, mačky, cepíny, lana, šrouby do ledu a další věci. „Maximální výška ledopádu je každoročně stejná, liší se mocnost ledu. Nejdelší směr má asi 30 metrů. Lezci by měli mít alespoň šedesátimetrové lano,“ řekl Dvořák.

Aby lezci mohli na ledopád, musí se předem registrovat v rezervačním systému na webu Správy KRNAP. Ledopád v Labském dole jim KRNAP poprvé zpřístupnil v prosinci 2010 a od té doby se tak děje každou zimu.

V Krkonoších v lavinových lokalitách nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech Krkonoš je 80 až 150 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích, odtrhových zónách a žlabech. „Teploty se na hřebenech Krkonoš dnes pohybují těsně nad nulou,“ uvedl ráno v lavinové předpovědi Robert Dlouhý z krkonošské horské služby. Druhý lavinový stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné.

Například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 byl ráno jeden stupeň nad nulou, zataženo a 90 centimetrů vlhkého sněhu, uvedla na webu Horská služba Krkonoše.

Labský důl je spolu s Obřím a Dlouhým dolem lokalitou s nejvyšším počtem lavinových drah v celé ČR. Přístupný ledopád lavinami ohrožen není, je mimo lavinové dráhy.