OBRAZEM: Fantastické jídlo v unikátním domě. Hliněná bašta dá zapomenout, že jste kousek za Prahou
Na okraji Průhonic jsem před téměř dvaceti lety objevil rodinnou restauraci, která zaujme nejen svou kuchyní, ale i samotnou stavbou. Hliněná bašta je prvním moderním domem v Česku postaveným z nepálené hlíny. Architekt Zdeněk Rajniš a studio SEA dokázali vytvořit místo, jež přirozeně zapadá do okolní zeleně a k rybníkům.
Hned po vstupu na nás čeká velké akvárium s humry. Děti ho okukovaly s velkým zájmem, zatímco my jsme zamířili na terasu nad rybníkem. Tamní posezení má opravdu kouzlo – voda pod nohama, klid a prostor, který působí jako malý únik z města. Restaurace má kolem 120 míst, půlku uvnitř, půlku venku.
FOTOGALERIE: Nahlédněte do Hliněné bašty
Naše degustace: od prosecca po Wagyu
Večer jsme začali skleničkou kvalitního prosecca, která příjemně naladila atmosféru. K jídlu jsme si nejprve dali variaci předkrmů pro dva – talíř, který nám dovolil ochutnat hned několik specialit najednou. K tomu dorazil i hovězí tatarák s kapary a dijonskou majonézou a čerstvým pečivem. Na první pohled klasika, ale pokrm byl chuťově krásně vyvážený.
Na hlavní chody jsme se rozdělili. Dopřál jsem si japonskou hovězí roštěnou Wagyu A5 s chimichurri a bramborovými dugátky – maso, které se doslova rozplývalo na jazyku. Druhý talíř patřil bifteku ze svíčkové s demi glace a mačkaným bramborem, připravenému přesně na medium rare. A děti vsadily na farmářský cheeseburger se sázeným vejcem, pikantní majonézou a coleslawem – poctivý burger, který potěšil velikostí i chutí. K oběma steakům jsme si nechali doporučit Merlot z vinařství Súkal – plné červené víno, které maso krásně doplnilo.
Vidět Prahu z padesátimetrové výšky je zážitek sám o sobě. Když se k tomu přidá tříchodové menu od šéfkuchaře, vznikne kombinace, která spojuje adrenalin, výhledy a gastronomii v jedinečný celek.
OBRAZEM: Adrenalin a skvělá gastronomie v padesáti metrech nad Prahou. Levné to není
Enjoy
Vidět Prahu z padesátimetrové výšky je zážitek sám o sobě. Když se k tomu přidá tříchodové menu od šéfkuchaře, vznikne kombinace, která spojuje adrenalin, výhledy a gastronomii v jedinečný celek.
Sladká tečka
Bohužel na dezerty jsme si počkali déle, než bychom chtěli, ale alespoň to stálo za to. Jeden talíř nesl čokoládový fondant s vanilkovou zmrzlinou, horký, s tekutým středem, jak má být. Druhý nabídl lehčí kontrast – plátky čerstvého ananasu plněné mascarpone krémem a jahodami. Fondant potěšil děti, ananas s mascarpone byl ideální zakončení pro nás dospělé.
Verdikt
Rodinná večeře vyšla zhruba na pět tisíc korun, ale čerství humři by udělali větší „škodu“ – kilogram vyjde na 3300 korun. Náš večer v Hliněné baště se vydařil i přes čekání na dezerty. Od akvária s humry, přes Wagyu steak doplněný sklenkou merlotu až po lehký ananas s mascarpone – vše doplnilo prostředí u rybníka, kde se dá snadno zapomenout, že jsme jen pár kilometrů od Prahy.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.