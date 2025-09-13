Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy OBRAZEM: Fantastické jídlo v unikátním domě. Hliněná bašta dá zapomenout, že jste kousek za Prahou

OBRAZEM: Fantastické jídlo v unikátním domě. Hliněná bašta dá zapomenout, že jste kousek za Prahou

Hliněná bašta
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Na okraji Průhonic jsem před téměř dvaceti lety objevil rodinnou restauraci, která zaujme nejen svou kuchyní, ale i samotnou stavbou. Hliněná bašta je prvním moderním domem v Česku postaveným z nepálené hlíny. Architekt Zdeněk Rajniš a studio SEA dokázali vytvořit místo, jež přirozeně zapadá do okolní zeleně a k rybníkům.

Hned po vstupu na nás čeká velké akvárium s humry. Děti ho okukovaly s velkým zájmem, zatímco my jsme zamířili na terasu nad rybníkem. Tamní posezení má opravdu kouzlo – voda pod nohama, klid a prostor, který působí jako malý únik z města. Restaurace má kolem 120 míst, půlku uvnitř, půlku venku.

FOTOGALERIE: Nahlédněte do Hliněné bašty

Japonské Wagyu A5 Steak ze svíčkové Farmářský cheeseburger 13 fotografií v galerii

Naše degustace: od prosecca po Wagyu

Večer jsme začali skleničkou kvalitního prosecca, která příjemně naladila atmosféru. K jídlu jsme si nejprve dali variaci předkrmů pro dva – talíř, který nám dovolil ochutnat hned několik specialit najednou. K tomu dorazil i hovězí tatarák s kapary a dijonskou majonézou a čerstvým pečivem. Na první pohled klasika, ale pokrm byl chuťově krásně vyvážený.

Na hlavní chody jsme se rozdělili. Dopřál jsem si japonskou hovězí roštěnou Wagyu A5 s chimichurri a bramborovými dugátky – maso, které se doslova rozplývalo na jazyku. Druhý talíř patřil bifteku ze svíčkové s demi glace a mačkaným bramborem, připravenému přesně na medium rare. A děti vsadily na farmářský cheeseburger se sázeným vejcem, pikantní majonézou a coleslawem – poctivý burger, který potěšil velikostí i chutí. K oběma steakům jsme si nechali doporučit Merlot z vinařství Súkal – plné červené víno, které maso krásně doplnilo.

Dinner in the Sky: Oběd padesát metrů nad zemí

OBRAZEM: Adrenalin a skvělá gastronomie v padesáti metrech nad Prahou. Levné to není

Enjoy

Vidět Prahu z padesátimetrové výšky je zážitek sám o sobě. Když se k tomu přidá tříchodové menu od šéfkuchaře, vznikne kombinace, která spojuje adrenalin, výhledy a gastronomii v jedinečný celek.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Sladká tečka

Bohužel na dezerty jsme si počkali déle, než bychom chtěli, ale alespoň to stálo za to. Jeden talíř nesl čokoládový fondant s vanilkovou zmrzlinou, horký, s tekutým středem, jak má být. Druhý nabídl lehčí kontrast – plátky čerstvého ananasu plněné mascarpone krémem a jahodami. Fondant potěšil děti, ananas s mascarpone byl ideální zakončení pro nás dospělé.

Verdikt

Rodinná večeře vyšla zhruba na pět tisíc korun, ale čerství humři by udělali větší „škodu“ – kilogram vyjde na 3300 korun. Náš večer v Hliněné baště se vydařil i přes čekání na dezerty. Od akvária s humry, přes Wagyu steak doplněný sklenkou merlotu až po lehký ananas s mascarpone – vše doplnilo prostředí u rybníka, kde se dá snadno zapomenout, že jsme jen pár kilometrů od Prahy.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Steak ze svíčkové

Skvělé jídlo i pití. Restaurace Seasons sází na cenově dostupný fine dining

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Dinner in the Sky: Oběd padesát metrů nad zemí

OBRAZEM: Adrenalin a skvělá gastronomie v padesáti metrech nad Prahou. Levné to není

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

OBRAZEM: Z ruiny se má stát lákadlo pro turisty. Nadšenci ve Vilémově opravují unikátní podstávkový dům

Na Děčínsku opravují podstávkový dům, architektura má v kraji lákat turisty
ČTK
ČTK
ČTK

Nadšenci ve Vilémově opravují podstávkový dům, jenž byl podle památkářů na prahu své životnosti. Opravy trvají několik let, a to za odborného dozoru. Jde totiž o kulturní památku. Majitelé očekávají, že ještě další roky rekonstrukce potrvá, uvedl jeden z vlastníků pro region typického objektu Jakub Cimr. Ústecký kraj se podílel na projektu, jenž měl za cíl podstávkové domy v regionu nabídnout pěším i cyklistům jako další turistický cíl. Na projekt navazuje další, je více zaměřený na spolupráci s německou stranou.

Podstávkové domy se v Čechách začaly stavět v 15. a 16. století. Většina domů stojících dnes na pomezí severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska ale pochází z 18. a 19. století. Pro tento typ lidové architektury je charakteristická podstávka. Jde o dřevěnou sloupovou konstrukci, která stojí před roubenými stěnami přízemí. Podpůrná konstrukce nese zatížení střechy a u dvoupodlažních domů také patro.

Majitel podstávkového domu ve Vilémově se věnuje opravě památek a na dům z konce 18. století narazil náhodou. Zakoupil ho s dalšími členy rodiny v roce 2018, kdy už byla budova v havarijním stavu. „Stav byl tristní. Po odsunu německého obyvatelstva začal chátrat,“ vysvětlil Cimr. Po přípravě projektové dokumentace se za dozoru Národního památkového ústavu pustili v roce 2020 do postupné rekonstrukce.

FOTOGALERIE: Podívejte se na průběh oprav

17 fotografií v galerii

„Musíme využívat technologie, které odpovídají konstrukci domu. Jedná se třeba o práci s hlínou,“ nastínil postupy Cimr. Domy jsou z velké části dřevěné a je potřeba tesařských prací. I ty se však liší od dnešních moderních postupů. Cimr upozornil, že není žádoucí, aby bylo na domě vidět, které části bylo nutné nahradit. Dům se opravuje pátým rokem. Letos v něm poprvé rodina strávila několik dní. O jeho využití do budoucna teprve přemýšlí. Jednou z možností je tradiční stavbu nabídnout turistům k rekreaci.

Patrová budova má půdorys ve tvaru písmene T. Přízemí objektu je zčásti roubené s podstávkami, a zčásti zděné. Patro je pak hrázděné. Střecha je sedlová krytá břidlicí. „Je příkladem menšího, pro region typického podstávkového domu, který neměl přežít rok 2025. Naštěstí získal majitele, který jej jako soukromá osoba opravuje a zachránil ho před zánikem,“ podotkla Lucie Radová, ředitelka pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem.

Nový cíl pro turisty

Zástupci Ústeckého a Libereckého kraje v roce 2022 představili podstávkové domy jako nový cíl pro turisty. „Vznikla brožura v české, anglické a německé verzi s tipy na přeshraniční výlety na kole i pěšky kolem podstávek včetně mapy,“ informovala mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Turistický produkt je v nabídce na cestovních veletrzích v tuzemsku i zahraničí. Pro návštěvníky může jít o alternativu pro přeplněné České Švýcarsko. Na pěti okruzích se mohou vydat po stopách nejen lidové architektury.

Dřevěný ateliér si pro sebe postavil architekt Jan Tyrpekl.

Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem

Reality

Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Různé trasy vedou přes Šluknovský výběžek, Lužické hory i přírodním parkem Žitavské hory. Trasy jsou vedené mezi česko-německými hranicemi. Na německé straně navazují všechny trasy na trasu Saským středohořím. Náklady pro Ústecký kraj činily 3,6 milionu korun, 80 procent přispěla Evropská unie a pětiprocentní příspěvek přišel ze státního rozpočtu.

Další navazující projekt takzvané Podstávky 2.0 má za cíl zhodnotit turistický potenciál roubených podstávkových domů v Sasku a na severu ČR, nabízet podstávkové domy turistům v obou zemích jednotně a cílit je na konkrétní skupiny. Ústecký kraj se již na projektu nepodílí, zástupcem je místní akční skupina Český sever se sídlem ve Varnsdorfu.

Související

Pražské planetárium vstupuje do nové éry s unikátní LED technologií.

Praha se pyšní světovým unikátem. Planetárium má jednu z největších LED obrazovek

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nová knížka Dana Browna se odehrává v Praze. Přitáhne nám to turisty, věří stát

Nová knížka Dana Browna se odehrává v Praze. Přitáhne nám to turisty, věří stát
ČTK
nst
nst

Očekávaná kniha amerického bestselleristy Dana Browna Tajemství všech tajemství má být hit. Státní agentura CzechTourism si slibuje, že to přitáhne zájem o Prahu. Ne, že by všichni byli takoví čtenáři - podle knihy se bude natáčet seriál na Netflixu.

Státní agentura pro propagaci Česka jako turistické destinace CzechTourism se na nový knižní počin Dana Browna připravuje i v kampani. „Novinka Dana Browna je významnou událostí s obrovským potenciálem pro cestovní ruch a posouvá Prahu mezi přední kulturní metropole, které lákají zahraniční turisty. Naše hlavní město se dostalo na stránky světového bestselleru a čtenáři budou chtít zažít jeho unikátní a tajemnou atmosféru také ve skutečnosti. My jim ukážeme cestu i dál – do regionů, které nabízejí srovnatelně silné příběhy a zážitky. Metropole zůstává branou do Česka, ale chceme, aby nebyla cílem jediným,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „S tímto potenciálem budeme systematicky pracovat i v budoucnu. Stejně jako v zahraničním marketingu představujeme místa spojená s Franzem Kafkou, Bohumilem Hrabalem nebo Václavem Havlem – ne jako památníky, ale jako lokality s atmosférou, kam návštěvníky přitahuje silný příběh.“

FOTOGALERIE: Lidé na novou knihu stáli dlouhou frontu

9 fotografií v galerii

CzechTourism na vydání knihy reaguje v předstihu. Propaguje bestseller na portálu Kudy z nudy, který cílí zejména na domácí publikum. Zahraniční návštěvníci zase najdou pravidelně aktualizované informace v poutavé podobě na webu VisitCzechia, kde jsou mimo jiné odkazy na akce spojené s vydáním knihy a tematické okruhy Prague City Tourism. Od 9. září zde milovníci Brownových románů najdou i speciální stránku s místy z románu. Komunikace probíhá také na oficiálních profilech agentury na sociálních sítích.

Detektivka z Prahy

Nové dílko Dana Browna začíná v Praze – hlavní postava Robert Langdon přijíždí na přednášku své partnerky Katherine Solomon, vědkyně v oblasti noetické vědy (studium vědomí). Ta přináší průlomové objevy, které mohou zásadně změnit naše chápání lidské mysli. Přednáška se ale změní v chaos – dojde k brutálnímu vražednému útoku, a Katherine spolu se svým rukopisem zmizí. Langdon se octne v čele pátrání – prchá před tajemnou organizací, čelí pronásledovanému vycházejícímu z pražské mytologie a klade si otázku, jak daleko sahá tajný projekt o lidském vědomí. Zřejmě odhalí něco, co může navždy změnit naše myšlení. Autor označuje tuto knihu za nejambicióznější, plnou intrik a nejlépe strukturovanou, kterou napsal – a zároveň jako „nejzábavnější“.

Barbara Gӧttling vede Mandarin Oriental Prague

Praha jako luxusní destinace? Ještě zdaleka ne, říká šéfka hotelu Mandarin Oriental

Leaders

Praha má co nabídnout, ale v očích zahraničních turistů zatím zůstává pod radarem luxusních destinací. Jak to změnit? Barbara Gӧttling, která vede pětihvězdičkový hotel Mandarin Oriental Prague, by měla pár receptů. V rozhovoru pro Newstream dále vysvětluje, proč se úspěch v hotelnictví dnes měří jinak než dřív.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Kingdom Come

CzechTourism má za to, že knihy dokážou  přivést lidi k objevování míst, do kterých by jinak vůbec nezamířili. Nejde jen o Brownovy bestsellery, které dodneška inspirují čtenáře k cestám po stopách profesora Langdona od Paříže přes Řím a Florencii až po Barcelonu. V Česku vyvolala stejný efekt trilogie Karin Lednické Šikmý kostel, která nastartovala cestovní ruch v Karviné a jejím okolí a také otevřela debatu o historii tohoto regionu. Podobně zaúčinkoval román Habermannův mlýn, jenž zvýšil zájem o Jeseníky. Za zmínku stojí také detektivní série Trujkunt Petra Sagitariuse, která zavede čtenáře do nejvýchodnějšího koutu naší země – trojmezí Česka, Polska a Slovenska. 

Podobný účinek mají i jiné formáty. Výrazný nárůst zájmu a návštěvnosti přinesla videohra Kingdom Come: Deliverance. Po spuštění druhého dílu tohoto herního fenoménu zavítalo podle datových modelů Centra pro umělou inteligenci O2 Dataclair.ai. do Kutné Hory jen v dubnu o 30 procent více domácích turistů než ve stejnou dobu loni, tedy o zhruba 22 tisíc lidí navíc. Městys Suchdol zaznamenal nárůst návštěvnosti dokonce o 45 procent a Státní hrad Trosky o 22 procent.

Pozitivní na těchto datech je, že hra měla zásadní dopad na zvýšení návštěvnosti mladých lidí z generace Z, tedy okolo 25 let. Ta se po vydání hry stala ve všech sledovaných lokalitách jednoznačně nejvíce zastoupenou skupinou návštěvníků. A jejich počty meziročně vzrostly v některých lokalitách až o 300 procent.

Související

Doporučujeme