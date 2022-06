Hollywood se spojil s Asií v boji proti filmovým pirátům. Ve hře jsou desítky miliard dolarů

Nelegální kopírování a streamování filmů a hudby během pandemie covidu ve světě vzrostlo, a tak pověstný Hollywood vyráží do dalšího boje s nimi. K protipirátské americké asociaci se nyní připojili i dva významní asijští hráči – hongkongská streamovací služba Viu a přední thajský poskytovatel placené televize True Visions. Ve hře je až 71 miliard dolarů (asi 1,66 bilionu korun), o které producenti hollywoodských trháků ročně přicházejí, uvedla agentura Bloomberg.

Reklama

Hollywoodská studia, která urputně bojují s online pirátstvím, získala první asijské členy průmyslové koalice vytvořené za účelem vyhledávat a zavírat nelegální streamovací stránky. Hongkongská streamovací služba Viu a přední thajský poskytovatel placené televize True Visions se připojí k Alliance for Creativity and Entertainment, jejímiž členy jsou Netflix, Walt Disney a další významná média, uvedl Bloomberg.

Srovnání streamovacích služeb. Co nabízí Netflix, Disney+, HBO Max, Apple a Amazon Enjoy Čeští diváci mají od poloviny června k dispozici téměř všechny hlavní streamovací služby světa. Co mohou na jednotlivých videotékách zhlédnout? A jak se jednotlivé služby profilují? Zde je stručný přehled v Česku dostupných videoték, jejich profilace, ceny a hlavní lákadla. Letos by pak měla přibýt ještě SkyShowtime, která nabídne zároveň obsah několika služeb včetně Paramount+ a Peacock. Stanislav Šulc Přečíst článek

Aliance je součástí americké Motion Picture Association (MPA) hájící zájmy zejména pěti hlavních hollywoodských studií a Netflixu a celkem má 39 členů. MPA má také mezinárodní partnery – BBC Worldwide a Canal+ Vivendi jsou dva z jejích největších evropských členů. Poplatky od mediálních organizací slouží k financování právních bojů proti krádežím obsahu.

„Již dlouho se snažíme rozšířit působení skupiny v Asii a Tichomoří, kde provozují některé z největších nelegálních streamovacích webů,“ řekl Charles Rivkin, předseda Motion Picture Association.

Stranger Things jako záchrana Netflixu? Seriál má stále úspěch, rozhodne konec čtvrté řady Enjoy Očekávaná čtvrtá série kultovního seriálu Stranger Things se na Netflixu objeví na dvě části. Prvních sedm epizod se krátce po květnové premiéře okamžitě zařadilo mezi nejúspěšnější seriály Netflixu všech dob. Rozuzlení čtvrté řady se objeví na začátku července. Netflix nyní prožívá zásadní období, protože ztrácí předplatitele. Stranger Things se mohou stát důležitým zachráncem, píše v analýze Stanislav Šulc. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama

„Nyní máme partnery, kteří bojují proti tamnímu pirátství a mohou spolupracovat s tamními vyšetřovacími orgány,” uvedl. „Je mnohem efektivnější, když spolupracujete s tamním hráčem, který jde do boje s podporou MPA, než když se asociace vynoří v nějakém městě a snaží se prosadit sama,” dodal.

Pirátství na vzestupu

Pirátství je během pandemie na vzestupu a podle organizace stojí americké zábavní společnosti odhadem 29 až 71 miliard dolarů ušlých příjmů ročně. A mediální společnosti si obvykle všimnou krádeže autorských práv a duševního vlastnictví a obracejí se na policii.

Viu je podle společnosti jednou z největších streamovacích platforem v Asii s 58,6 miliony aktivních uživatelů měsíčně. True Visions je provozovatel kabelové a satelitní televize se sídlem v Thajsku a minulý měsíc pomohl alianci a místní policii zatknout údajného piráta obsahu a uzavřít jeho webové stránky.

Netflix začíná šetřit, chystá se propouštět. A možná ne jednou Zprávy z firem Po oznámení největší světové videotéky Netflix minulý měsíc, že ​​poprvé za deset let ztratil předplatitele, streamovací společnost uvedla, že propustí asi 150 lidí v celé společnosti, především ve Spojených státech. To představuje asi dvě procenta její celkové pracovní síly. A zřejmě nezůstane jen u jedné vlny, napsal deník The New York Times. Dušan Kütner Přečíst článek

„Uvědomujeme si, že je třeba řešit pirátství, které je na našich trzích rozšířené,“ uvedla v prohlášení Marianne Lee, vedoucí oddělení akvizice a vývoje obsahu ve společnosti Viu. „Jsme odhodláni zajistit, aby spotřebitelé přešli z nelegálních pirátských stránek na legální možnosti,” dodala.

Hollywood roky bojuje s filmovým pirátstvím. To se stalo obzvláště problematické poté, co velká studia zpřístupnila svůj obsah online během pandemických omezení. Šéf americké Národní asociace vlastníků kin (National Association of Theatre Owners) John Fithian v dubnu uvedl, že pirátství bylo v roce 2021 tak rozšířené, že studia zrušila plány na uvedení svých velkých nových filmů online.