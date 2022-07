David Ondráčka: Vary, filmy a dotace. Bez nich to nejde

Skončily Vary, největší filmová (a lobbistická) událost roku. Rozdali se ceny, unavení hosté odjeli domů plní zážitků. A filmů, české produkce nevyjímaje! Jak v Česku funguje financování české kinematografie pro Newstream popsal protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. V tuzemské filmové branži se podle něj ročně protočí 12 miliard korun.

Ani tak skvělý a zavedený festival jako jsou Vary, není možný bez dotací. Je to určitý základ, od kterého se pořadatelé odpíchnou pro shánění dalších firemních sponzorů. Jen festival má od státu, kraje a města minimálně 40 milionů ročně, plus Karlovy Vary dávají k dispozici město a infrastrukturu. Je to v pořádku, protože ta akce nabaluje spoustu čistě komerčních a reklamních aktivit, které logicky rozvíjí byznys.

Podobně to funguje s celou kinematografií, kde producenti a filmaři začínají u veřejné podpory a od ní se odráží k oslovení sponzorů a mecenášů pro své záměry. Skoro vždy je jedním z prvních kroků na Fond kinematografie. Ten se postupně stal slušně fungující institucí (zažil i své roky sporů a tahanic), ale teď funguje nenápadně a hladce, administruje žádosti a standardně točí dokola dotační výzvy.

Fond podporuje filmovou tvorbu od scénářů po výrobu a distribuci, festivaly, přehlídky, filmové školy a kluby, časopisy, malé kinaře (chceme, aby přežili a tím udržoval kulturu i v menších městech), digitalizaci a modernizaci starých filmových klenotů, dokumenty, animované filmy a celou infrastrukturu kolem filmu. Filmový průmysl jsou dnes reálně stovky firem a živnostníků zapojených do natáčení a distribuce filmů k divákovi, protočí ročně 12 miliard.

Odkud tečou peníze

Část peněz má Fond ze státního rozpočtu, a vede se nekonečná politická diskuse, aby tyto peníze byly garantovány každoročně (v určitém procentu) a byla tak zajištěna kontinuita financování.

Druhou částí příjmů Fondu jsou výnosy z vysílání televizní reklamy. Systém byl před pár lety nastaven tak, že veřejnoprávní Česká televize postupně snižuje reklamu na svých kanálech (a tím komerčním televizím přenechává reklamní koláč). Sazba poplatku z vysílání reklamy činí dvě procenta, ty musí odvést hlavně Nova, Prima, Barrandov výměnou za to, že jim ČT vyklízí reklamní prostor. Za to mají komerční televize své zástupce v Dozorčím výboru Fondu. A taky z každého lístku do kina odejde koruna do tohoto Fondu.

Filmové pobídky

Samostatnou kapitolou jsou tzv. filmové pobídky. Státy (nejen ČR) podporují filmový průmysl přes systém pobídek, kterým lákají zahraniční štáby natáčet právě u nich. Chápou je jako jistou formu investice. A přetahují se, kdo nabídne víc, naláká víc štábů a porazí tak sousední země. Česko tak ročně alokuje na 800 milionů korun. Letošní natáčecí boom ale způsobil, že jsou pro letošek peníze již vyčerpané. Nabírání žádostí bylo pozastaveno a uvidí se dál na podzim. Soutěž mezi státy je tvrdá. Pokud štáby nedostanou pobídku u nás, zkusí Maďarsko nebo Polsko. Tak jednoduše to funguje.

Rozdělování balíku peněz na pobídky běží poměrně automatizovaně, jsou definovaná měřitelná kritéria, když projekt splní zákonné podmínky a podá žádost včas, pobídku dostane.

Projekt musí prokázat reálně utracené peníze na filmovou výrobu v Česku, ty mu Fond zaudituje a z uznatelných nákladů, mu následně vrátí 20 procent. Čili producent může počítat, že zhruba pětina utracených peněz je ona veřejná podpora a shání zbytek. Úplně se neví, že pobídky nejdou jen zahraničním štábům (onen Holywood a Netflix), ale také českým produkcím, které dělají domácí filmy nebo koprodukční projekty.

Někteří lidé si myslí, že dotace jsou automaticky zlo a mají se zrušit. Diskuse nad filmovou branží však ukazuje, že bez nich by tento systém nejel vůbec, tradiční profese by skončily, ani ty Vary by nebyly. Nevznikaly by kvalitní nové filmy. Třeba film Světlonoc mladé režisérky Terezy Nvotové, který teď míří na prestižní festival do Locarnu. O nové talenty není v Česku nouze, jen je třeba jejich rozvoj podpořit.