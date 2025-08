Rozvažte nám ruce, potraviny zlevní, vzkazují agrárníci vládě

Pokud budou čeští farmáři méně zatíženi regulacemi a kontrolami, budou moci více investovat do rozvoje, produkovat víc potravin, a tím vytvoří prostředí s větší konkurencí, které by mohlo nastartoval pokles cen, tvrdí šéf Agrární komory.

Aby byly v Česku dostupné levnější a tuzemské potraviny, je nejprve nutné rozvázat zemědělcům ruce. Pokud budou čeští farmáři méně zatíženi regulacemi a kontrolami, budou moci více investovat do rozvoje, produkovat víc potravin, a tím vytvoří prostředí s větší konkurencí, které by mohlo nastartoval pokles cen. Řekl to prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Právě deregulaci zmínil jako jeden z hlavních bodů, na který by se příští vláda měla v zemědělství zaměřit. Politici by podle něj měli také intenzivněji tlačit na obchodní řetězce, aby bylo na pultech více českých potravin.

„Pokud budeme mít větší nabídku a poptávka nám zůstane víceméně stejná, tak by se nám mohlo podařit, že to opravdu půjde s cenami dolů. Pokud budeme tlačit na to, že zemědělce, kteří něco produkují, budeme ještě více omezovat, ať už to bude environmentálně nebo na základě dotací, tak si myslím, že naopak budou ceny potravin dále růst,“ uvedl Doležal. Důvody pro zdražování podle něj nepocházejí od českých zemědělců.

Vedle podpory prvovýroby považuje Doležal za nutné zaměřit se i na zpracování, aby méně komodit končilo v zahraničí, kde se zpracují, a následně dovezou zpět v podobě hotového výrobku. Také upozornil na to, že v minulém období zanikl dotační titul pro potravináře a ocenil by, kdyby příští vláda měla jasnou vizi jak dostat na české pulty české potraviny.

Do české nemocnice české jídlo

Jednou z cest, jak zvýšit podíl českých potravin, je podle něj větší důraz na stravovací zařízení, jako jsou nemocnice a školy. „V české nemocnici se probudíte a ráno tam na vás čeká polské jablko a německý jogurt, ne vždycky dobré kvality, takže tam si myslím, že by stát mohl sehrát do budoucna lepší roli,“ uvedl.

Pokud by se v ČR podařilo dostat víc českých zpracovatelů na pulty obchodních řetězců, mohla by následně klesnout i závislost farmářů na dotacích, podotkl Doležal. „My jsme se dostali do situace, kdy ten trh nefunguje, a v podstatě jsme tlačení do toho, že produkujeme primární suroviny, což je ale vlastně to samé, co dělají naši kolegové třeba na Ukrajině nebo někde v Jižní Americe, ale ti to dělají na farmách, které jsou několikanásobně větší, takže jsou samozřejmě velmi efektivní, navíc nemají žádná omezení v přípravcích, používají genetickou modifikaci, a my jim těžko můžeme konkurovat. Ale bohužel jim konkurovat musíme, protože se velmi těžko dostáváme na ty pulty obchodních řetězců,“ řekl.

Od příští vlády by zemědělci podle Doležala chtěli, aby pomohla vytvořit konkurenční prostředí, které umožní zpracovávat domácí potraviny a nabízet je na českém trhu.

Máme čísla i studie

Mnohé strany už zemědělské nevládní organizace se svou vizí oslovily, zásadní ale bude povolební vyjednávání, dodal Doležal. „S kýmkoliv, kdo vyhraje volby, jsme připraveni hovořit a máme k dispozici mnoho čísel a studií, které by mohly posloužit jako dobrý základ pro to, aby se tady ty negativní trendy zvrátily,“ uzavřel.

Dotační podporu zaměřenou na podporu zpracování zemědělské produkce přímo zemědělci a na podporu subjektů dodávajících lokální produkci má ve svém programu například hnutí STAN. Podporovat rozvoj malých a středních zpracovatelů chce také strana Motoristé sobě, slibuje zjednodušení administrativy a investice do modernizace potravinářských provozů, aby mohly konkurovat velkým zahraničním výrobcům.

Piráti v programu tvrdí, že za drahé potraviny může nefunkční soutěžní úřad a v programu se zavazují k jeho reformě. SPD deklaruje, že vláda musí stanovit koncepci potravinové bezpečnosti země a nesouhlasí s otevřením českého trhu geneticky modifikovaným potravinám. Hnutí ANO představí svůj program v září, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se chystá zveřejňovat svůj volební program od poloviny srpna.

