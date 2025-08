Erewhon je kult, který dobývá Los Angeles. A pronikl i do Česka

Značka, která z obyčejného smoothie udělala instagramový status a z bio zeleniny náboženství, má za sebou úspěšný byznysový příběh.

Luxusní bio supermarket Erewhon letos v Los Angeles otevírá tři nové pobočky. Značka, která z obyčejného smoothie udělala instagramový status a z bio zeleniny náboženství, má za sebou úspěšný byznysový příběh. A pokud jste si mysleli, že virální šílenství kolem wellness potravin se Česku vyhne, pletete se.

Od makrobiotiky k miliardové značce

Erewhon vznikl už v roce 1969 jako malý obchod se zdravou výživou inspirovaný makrobiotikou. Skromné začátky v bostonské čtvrti vystřídala v 70. letech expanze do Kalifornie – jenže značka spala. Až do chvíle, kdy ji v roce 2011 koupili manželé Tony a Josephine Antoci.

Ti proměnili zaprášený obchod se zdravím v luxusní supermarket s image módního chrámu pro mileniály, Gen Z, bio nadšence a celebrity. Interiéry jako z galerie, produkty s příběhem a ceny, které dělají z nákupu zážitek – a taky výsadu. Zdejší ceny opravdu nejsou pro každého.

Smoothie jako vstupenka mezi lepší lidi

Zásadním bodem zlomu se stala spolupráce se celebritami a influencery. Každý, kdo v LA něco znamená – od Hailey Bieberové po Emmu Chamberlainovou – už měl v Erewhonu „své“ smoothie. A když máte v ruce kelímek za 20 dolarů (430 korun) s kolagenem, růžovou solí, mořskými řasami a matchou, vysíláte světu jasný signál: patřím mezi ně.

Co bylo dřív jen zdravou stravou, se tak změnilo na statusový symbol. A značka si toho byla dobře vědoma.

Investice, růst a expanze

V roce 2019 do firmy vstoupila newyorská investiční společnost Stripes Group, která dříve podpořila značky jako Blue Apron, Reformation nebo Stella & Chewy’s. Výsledky se dostavily. V roce 2023 už Erewhon provozoval deset poboček a letos otevře další tři.

Podle některých odhadů by mohl mít řetězec tržby přes 350 milionů dolarů ročně. A to s minimální sítí obchodů. Síla značky a marže na produktech – například voda za 26 dolarů nebo jedna jahoda za 19 – dělají své. Vedle toho je půl litr džusu za 15 dolarů či „obyčejný“ salát za 20 skoro zadarmo.

Česko se nevyhnulo

Autor tohoto článku má s Erewhonem dost zkušeností – když pobývá v Los Angeles, rád zajde do pobočky na Beverly Drive, hned vedle slavnější Rodeo Drive v Los Angeles. Stylové prostředí, perfektní branding, personál s neformálním „cool“ přístupem. Naposledy tu seděla česká rodina s dvěma teenagerkami, které své rodiče přemluvily, že musí do „toho slavného obchodu, kde mají to smoothie od Hailey“. Nešlo si nevšimnout, jak pečlivě si fotily každý kelímek. A když odcházely, zaznělo spokojené: „Stálo to za to.“

Je to možná trochu úsměvné. Ale zároveň působivé. Erewhon se podařilo to, co se daří málokomu: udělat z běžného produktu virál a z obchodu destinaci. A pokud si někdo myslí, že dvacet dolarů za smoothie je přehnané, fronty před prodejnou i uvnitř tvrdí něco jiného. Lidé si nekupují jen nápoj. Kupují si příslušnost.

Bohatství z TikToku. Papírové tašky s logem drahých značek se proměnily v trofeje za tisíce Enjoy Luxusní značkové zboží má mnoho podob. Tou nejpokleslejší jsou fejky. Drahých kousků chtiví zákazníci, kteří si nemohou dovolit kabelku od Diora či Prady, přišli na celkem levný způsob, jak hrdě nosit značkovou tašku, a přitom se nesnížit ke koupi její napodobeniny. Novým hitem jsou teď papírové nákupní tašky – od těch, do nichž luxusní butiky ukládají pečlivě zabalené drahé zboží, až po taštičky, v nichž se dříve ocitla krabička s cenově dostupným, ale značkovým krémem či parfémem. Denisa Holajová Přečíst článek