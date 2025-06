Majitel GZ Media Zdeněk Pelc je po nehodě v umělém spánku. Firmu povede jeho syn

Společnost GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, čeká změna v jejím vedení. Místo hlavního majitele Zdeňka Pelce, který měl vážnou nehodu, bude předsedou představenstva jeho dosavadní člen Zdeněk Pelc mladší. Informaci serveru Seznam Zprávy potvrdil generální ředitel GZ Media Michal Štěrba. Jiná změna ve vedení společnosti se podle něj neplánuje.

Změnu projedná valná hromada, která je svolána na 26. června. „Samozřejmě s ohledem na současnou situaci dojde k úpravě programu. Ale jediná personální změna, která se v téhle souvislosti chystá, je právě změna na postu předsedy představenstva. Nemám zprávu, že by měla nastat jakákoliv jiná změna,“ uvedl Štěrba.

Pelc se těžce zranil 4. června při nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Jeho vůz se čelně střetl s protijedoucím autem, jehož řidič následkům zranění podlehl. Štěrba potvrdil informaci, že Pelc byl účastníkem této nehody. Policie to dosud nepotvrdila. „To je informace, která je ve veřejném prostoru k dispozici a je pravdivá,“ uvedl Štěrba. Podle médií je Pelc v umělém spánku.

Skupina GZ Media loni utržila 7,3 miliardy korun, meziročně zhruba o miliardu méně. Přes pokles tržeb dosáhla třetích nejlepších výsledků. Ukazatel EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, klesl téměř na 1,5 miliardy korun z předloňských 1,8 miliardy korun. Firma celosvětově prodala 70 milionů gramofonových desek.

Skupina zaměstnává téměř 3000 lidí, z toho přes 2000 v Česku. Hlavní výrobní závod má v Loděnici na Berounsku a další provozy v Soběslavi, Hýskově a Příbrami. Dceřiné společnosti jsou i v Kanadě, Francii a ve Spojených státech, kde firma zažívá velký růst.

GZ Media má více než sedmdesátiletou tradici. Kromě výroby gramofonových desek dodává klientům z celého světa polygrafické služby a produkty v mediálním, tiskovém a balicím průmyslu. Výroba vinylů se sice na začátku 90. let minulého století zhroutila, později ale začaly být opět populární a dnes na nich GZ Media staví své podnikání. Naopak výrobu CD a DVD v Česku již zastavila. Důvodem bylo mimo jiné to, že potřebovala víc místa pro výrobu gramodesek.

Renesance vinylů nebere konce. Česká jednička na světovém trhu letos vyrobí o pětinu víc LP desek Zprávy z firem Společnost GZ Media plánuje letos vyrobit zhruba 80 milionů gramofonových desek, meziročně o pětinu více. Za růstem produkce je hlavně zvýšená výrobní kapacita v amerických závodech, uvedl generální ředitel Michal Štěrba. V Česku má firma, která je světovou jedničkou ve výrobě vinylů, hlavní výrobní závod v Loděnici na Berounsku ČTK Přečíst článek

Vinylová LP deska slaví 75 let. Před lety přežila klinickou smrt, slaví návrat ve velkém stylu Enjoy 21. června 1948 svolalo vydavatelství Columbia do newyorského hotelu Waldorf Astoria tiskovou konferenci. Na ní šéf firmy Edward Wallerstein představil novou technologii nahrávání zvuku na dlouhohrající (long play neboli LP) desku z vinylu. Firma rovnou představila katalog se 135 nahrávkami vylisovanými v desítkách tisíc kusů a směle prohlásila, že je schopna je ihned prodat. Stalo se - a vinylová “elpíčka” se prodávají dodnes. Dušan Kütner Přečíst článek

GZ Media expanduje v Americe, sídlem nové lisovny vinylů je mekka country Nashville Zprávy z firem Česká společnost GZ Media otevřela třetí lisovnu vinylových desek na severoamerickém kontinentě. Do výrobního závodu v Nashvillu v americkém státě Tennessee investovala zhruba 13,3 milionu dolarů (přes 300 milionů korun). Největší výrobce gramofonových desek na světě to uvedl s tím, že chce v továrně do dvou let vytvořit 255 nových pracovních míst. ČTK Přečíst článek