GZ Media expanduje v Americe, sídlem nové lisovny vinylů je mekka country Nashville

Česká společnost GZ Media otevřela třetí lisovnu vinylových desek na severoamerickém kontinentě. Do výrobního závodu v Nashvillu v americkém státě Tennessee investovala zhruba 13,3 milionu dolarů (přes 300 milionů korun). Největší výrobce gramofonových desek na světě to uvedl s tím, že chce v továrně do dvou let vytvořit 255 nových pracovních míst.

Reklama

„Investice do výrobního závodu Nashville Record Pressing má v první řadě uspokojit hlad po vinylových deskách našich zákazníků v USA. Poptávka tam roste nejrychleji na světě a my chceme být našim zákazníkům co možná nejblíže,” řekl generální ředitel GZ Media Michal Štěrba. Kolik činila investice do nového závodu neuvedl.

Severoamerický kontinent byl pro GZ Media významný už v době, kdy se gramofonové desky začaly vracet do módy. Dodnes je hlavním odbytištěm vinylů, po kterých stále roste poptávka. Každá čtvrtá gramofonová deska, která se v současnosti na světě prodá, pochází od GZ Media, uvedla firma.

Prodejci klavírů Petrof se loni i přes covid dařilo. Letos to kvůli Rusku bude horší Zprávy z firem Rodinná společnost Petrof Hradec Králové, která je předním evropským výrobcem pian a klavírů, loni zvedla tržby o čtvrtinu na 318 milionů korun. Šlo tak o největší prodej za posledních 13 let. Zisk podnik znásobil na 34,5 miliony korun z předloňských 9,9 miliony korun. Letos podnik očekává tržby i zisk nižší, řekla prezidentka a majitelka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová. ČTK Přečíst článek

Kromě nové továrny v Nashvillu má podnik ještě lisovnu Memphis Record Pressing v Memphisu a Precision Record Pressing v Burlingtonu v kanadské provincii Ontario. Obě továrny průběžně zvyšují kapacitu. Stejnou ambici má i nová lisovna Nashville Record Pressing, která v prvním roce plánuje vyrábět 85 tisíc desek denně.

Společnost GZ Media má více než sedmdesátiletou tradici. Kromě výroby gramofonových desek dodává řadě klientů z celého světa polygrafické služby a produkty v rámci mediálního, tiskového a balicího průmyslu.