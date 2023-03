Nový trend, vinylové desky poprvé po desetiletích předběhly v prodeji CD

Ve Spojených státech loni prodej vinylových desek překonal CD nosiče s hudbou. Stalo se tak poprvé od roku 1987. V roce 2022 se prodalo něco málo přes 41 milionů vinylových desek v hodnotě 1,2 miliardy dolarů (asi 26,6 miliardy korun), naproti tomu CD s hudbou pouze 33 milionů v hodnotě 483 milionů dolarů, píše BBC.

Reklama

Samozřejmě v 21 . století jednoznačně dominují trhu platformy se streamovanou hudbou, ale ani zájem o pevné nosiče nepolevuje. Je to i tím, že tržby z nahrané hudby v USA rostly sedmý rok v řadě a dosáhly rekordní výše 15,9 miliardy dolarů (streamování se na tom podílelo 84 procenty).

Prodej starší popmusic v USA loni i díky vinylům rozdrtil novinky Money Ani nové album fenomenální zpěvačky Adele označené číslovkou 30, které se dostalo do čela americké hitparády, ani celkově nejprodávanější deska Morgana Wallena s názvem Dangerous: The Double Album loni nezachránily celkové prodeje nových nahrávek v USA. Prodej fyzických a digitálních nosičů a streamování starších, takzvaných katalogových nahrávek loni ve Spojených státech podle analýzy MRC Data dosáhl podílu 74,5 procenta, o 11 procentních bodů více oproti roku 2020, zatímco u novinek ne starších 18 měsíců to loni byla čtvrtina. Dušan Kütner Přečíst článek

Podle Asociace amerického nahrávacího průmyslu (RIAA), kterou cituje BBC, se příjmy z nahrané hudby v roce 2022 zvýšily o šest procent. Loňský prodej vinylových desek ukazuje, že vinyl „upevňuje svou roli stálice na trhu s moderní hudbou,” uvedl předseda a generální ředitel RIAA Mitch Glazier. Vinylové desky jsou opět u posluchačů v kurzu a vydavatelství se novému trendu ochotně přizpůsobují.

Streaming táhne. Akcie Universal Music vystřelily o desítky procent Zprávy z firem Vstup UMG na burzu je dalším vítězstvím pro amsterodamskou burzu Euronext, která se po odchodu Británie z Evropské unie stává finančním centrem. Štěpán Křeček, ČTK Přečíst článek

Vinyl poráží CD

Podle asociace příjmy z prodeje pevných nosičů v průběhu let setrvale rostou, například loni celkově o čtyři procenta. Jen a čistě vinylové desky ale zaznamenaly nárůst 17 procent, zatímco prodej CD poklesl o 18 procent.

Reklama

Cédéčka slaví čtyřicátiny. A možná je čeká návrat na výsluní Enjoy V srpnu 1982 bylo vyrobeno první hudební CD na světě. Za revolučním nosičem digitálních dat stály společnosti Philips a Sony. A nastala revoluce v hudebním, filmovém a posléze i počítačovém světě. Na vrcholu jejich popularity se jen v USA prodala za jediný rok miliarda CD. Loni to bylo jen necelých 47 milionů, tedy sotva pět procent onoho rekordu. Přesto jde o známku možného návratu na výsluní „cédéček“, který navíc mohou podpořit největší umělci světa jako třeba Beyoncé. Stanislav Šulc Přečíst článek

„Milovníci hudby se zjevně nemohou nabažit vysoce kvalitního zvuku, které vinyl přináší,“ řekl Glazier. „A vydavatelství tuto poptávku uspokojila neustálým přísunem exkluzivit, speciálních reedic a různých balíčků,” dodal.

Fakt, že vinyl je opět v kurzu, potvrzuje i dění v Česku. Dva drobné příklady z poslední doby: Dan Bárta a skupina Illustratosphere vydávají po více než dvaceti letech své debutové album v remasterované reedici. A ano, kromě CD, vyjde i na vinylu. Ke stejnému kroku se odhodlal i písničkář Vlastimil Třešňák, jenž před týdnem představil vinylovou limitovanou edici loňského alba Kiks.