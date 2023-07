FOTOGALERIE: Walkman slaví 44 let. V dětství dnešních padesátníků jej chtěl každý

Měl postavení legendy, byl dnešními slovy řečeno „cool“, toužil po něm v osmdesátých letech snad každý. Řeč je o walkmanu, který 1. července slaví 44 let. Tolik uplynulo od chvíle, kdy jej v roce 1979 v Tokiu veřejnosti představil skateboardista se sluchátky na uších, aby dokázal, jak praktický vynález to je a jaké prudké pohyby vydrží.

Sony byla první firmou, která kazetový přenosný přehrávač vyvinula a uvedla na trh. O průlomovosti vynálezu svědčí to, že z původního názvu modelu Walkman se stalo všeobecné označení pro všechny kazetové přehrávače všech dalších firem.

Jak vypadaly první modely walkmanů Sony? Podívejte se do fotogalerie:

Prodej prvních walkmanů Sony s označením TPS-L2 začal 1. července 1979 (ve Spojených státech až o téměř rok později) a jeho cena tehdy činila v přepočtu 150 dolarů (podle aktuálního kurzu asi 3300 korun). A firmu samotnou překvapil zájem – očekávala prodeje kolem pěti tisíc kusů měsíčně, ale prodávalo se jich třikrát tolik.

Přispěl k trendu aerobiku a dalších

„Na rozdíl od lidí uvnitř i vně společnosti Sony, kteří tvrdili, že ´bez funkce nahrávání se to neprodá´, (walkman) dosáhl obrovského úspěchu a přispěl k vytvoření nových trendů životního stylu populárních po celém světě,“ píše Sony o historii modelu TPS-L2 na svých stránkách. K dotyčným trendům patřil i tehdejší boom aerobiku, u něhož se právě hudba z walkmanu dala výborně poslouchat.

A i walkmany postupně nabývaly technických zdatností – v osmdesátých letech postupně přibyla redukce šumu Dolby i možnost zpětného přetáčení, rádio, možnost dálkového ovládání či solární baterie. A samozřejmě časem i možnost nahrávání. V roce 1983 Sony pokročilo v oblíbeném japonském trendu miniaturizace a poslalo na trh walkman WM-20, který byl jen o málo větší než samotná magnetofonová kazeta.

Walkmany byly pohřbeny cédéčky a empétrojkami

Sláva walkmanů ale netrvala zase tak dlouho, pouze 31 let. Sony jich podle odhadu vyrobilo asi 200 milionů kusů, než v roce 2010 výrobu – stejně jako postupně všichni další výrobci – zastavilo. Nicméně samotná značka a další producenti v tradici pokračovali, ovšem na digitální mp3 bázi, která s diskmany a „cédéčky“ walkmany společně s magnetofonovými kazetami pohřbily – na rozdíl od LP desek zdá se nenávratně.

Samotná magnetofonová kazeta je o deset let starší a přišel s ní nizozemský koncern Philips. Ale deset let trvalo, než bylo možné kazety poslouchat i jinde než doma či v autě, tedy za chůze na ulici či kdekoliv.

Za otce walkmanu je považován Akio Morita, spoluzakladatel a od roku 1971 prezident Sony. Morita patřil mezi nejúspěšnější marketinkové „mozky" firmy Sony a svým novátorským zaměřením se lvím podílem zasloužil o jejím zakotvení na celosvětovém trhu. Mimo jiné také stál za přenosnou barevnou devítipalcovou televizí Sony, kterou firma představila v roce 1967. Morita zemřel 3. října 1999 v Tokiu ve věku 78 let.

