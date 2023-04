Český výrobce vinylů trhá rekordy. Loni vyrobil přes třetinu světové produkce LP

Česká společnosti GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, má za sebou rekordní roku. Vyrobila na 70 milionů vinylů, což je víc než třetina celosvětové produkce. Pro tento rok chystá stamilionové investice v USA, kde chce mimo jiné vyrábět i hmotu na výrobu desek. Serveru Seznam Zprávy to řekl generální ředitel firmy Michal Štěrba.

Reklama

Tržby společnosti stouply loni na rekordních 332 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 7,77 miliardy korun. Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se zvýšil na 77 milionů eur, tedy asi 1,8 miliardy korun. Firma loni vyrobila 70 milionů desek. V roce 2021 dosáhly tržby 3,48 miliardy korun, zisk před zdaněním 736 milionů korun a po zdanění 658 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné v obchodním rejstříku.

Nový trend, vinylové desky poprvé po desetiletích předběhly v prodeji CD Enjoy Ve Spojených státech loni prodej vinylových desek překonal CD nosiče s hudbou. Stalo se tak poprvé od roku 1987. V roce 2022 se prodalo něco málo přes 41 milionů vinylových desek v hodnotě 1,2 miliardy dolarů (asi 26,6 miliardy korun), naproti tomu CD s hudbou pouze 33 milionů v hodnotě 483 milionů dolarů, píše BBC. obi Přečíst článek

Vedení firmy, která má sídlo a hlavní výrobní závod v Loděnici na Berounsku, počítá s dalším růstem i nadále. „I v tom letošním roce prodej desek stále roste o malé jednotky procent,“ řekl Serveru Seznam Zprávy Štěrba. Podle serveru se na celém světě vyrobí zhruba 200 milionů klasických vinylových desek a z toho 70 milionů má na kontě právě česká firma GZ Media. Letos chce překonat stotisícovou hranici. „Byli bychom zklamáni, kdyby to bylo méně než sto milionů kusů,“ podotkl generální ředitel.

Firma podle Štěrby posiluje svou výrobu v zahraničí, má osm výrobních závodů v Evropě a v Severní Americe. „Je to pro nás zásadní téma, v letošním roce bude výroba Česko versus svět 50 na 50 a v příštím roce už s velkou pravděpodobností Amerika vyrobí více desek než Evropa,“ podotkl Štěrba.

GZ Media expanduje v Americe, sídlem nové lisovny vinylů je mekka country Nashville Zprávy z firem Česká společnost GZ Media otevřela třetí lisovnu vinylových desek na severoamerickém kontinentě. Do výrobního závodu v Nashvillu v americkém státě Tennessee investovala zhruba 13,3 milionu dolarů (přes 300 milionů korun). Největší výrobce gramofonových desek na světě to uvedl s tím, že chce v továrně do dvou let vytvořit 255 nových pracovních míst. ČTK Přečíst článek

Stamilionové investice v USA

GZ Media za posledních osm let v USA investovala téměř miliardu korun a má další plány. Vedle dokončení expanze svých dvou závodů v Memphisu a Nashvillu se nově v Americe pustí také do vlastní výroby základní hmoty na výrobu gramofonových desek. „Odhad je okolo 300 milionů investic ve Spojených státech v letošním roce,“ dodal Štěrba.

V těchto dnech firma dokončuje akvizici americké společnosti, která je položena strategicky mezi Memphisem a Nashvillem. Česká společnost chce její budovy a areál využít pro výrobu suroviny na výrobu vinylů. „Je poměrně malá, má pouze deset zaměstnanců, ale má řadu prostor a pozemků pro další expanzi. Samotná investice je v řádech jednotek milionů dolarů, ale nás čeká řádově větší investice do technologií, výstavby skladů a recyklačního centra. Máme celkem ambiciózní, ale logický cíl lokalizovat výrobu blízko výrobním závodům tak, abychom nepřeváželi objemný materiál přes půl světa,“ nastínil plány ředitel. Nyní se hmota na výrobu vozí do USA z Česka.

Společnost GZ Media má více než sedmdesátiletou tradici, v současnosti má kolem 2500 zaměstnanců. Kromě výroby gramofonových desek dodává řadě klientů z celého světa polygrafické služby a produkty v mediálním, tiskovém a balicím průmyslu.

Prodej starší popmusic v USA loni i díky vinylům rozdrtil novinky Money Ani nové album fenomenální zpěvačky Adele označené číslovkou 30, které se dostalo do čela americké hitparády, ani celkově nejprodávanější deska Morgana Wallena s názvem Dangerous: The Double Album loni nezachránily celkové prodeje nových nahrávek v USA. Prodej fyzických a digitálních nosičů a streamování starších, takzvaných katalogových nahrávek loni ve Spojených státech podle analýzy MRC Data dosáhl podílu 74,5 procenta, o 11 procentních bodů více oproti roku 2020, zatímco u novinek ne starších 18 měsíců to loni byla čtvrtina. Dušan Kütner Přečíst článek