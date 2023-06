Renesance vinylů nebere konce. Česká jednička na světovém trhu letos vyrobí o pětinu víc LP desek

Společnost GZ Media plánuje letos vyrobit zhruba 80 milionů gramofonových desek, meziročně o pětinu více. Za růstem produkce je hlavně zvýšená výrobní kapacita v amerických závodech, uvedl generální ředitel Michal Štěrba. V Česku má firma, která je světovou jedničkou ve výrobě vinylů, hlavní výrobní závod v Loděnici na Berounsku

„Situace na trhu s gramofonovými deskami se postupně stabilizuje a dochází k vyrovnání nabídky s poptávkou. Na trhu je dostatečná kapacita a více se projevuje konkurenční boj,” uvedl Štěrba.

Společnost má kroměLoděnice další provozy v Soběslavi, Hýskově a Příbrami. Dceřiné společnosti má i v Kanadě, Francii a ve Spojených státech, kde zažívá velký růst. „V USA se nám daří, postupně navyšujeme kapacitu. Už nyní jsme největším výrobcem desek v severní Americe,” řekl Štěrba. Poptávka po deskách v USA je však podle něj slabší, než firma očekávala, a musela míru růstu korigovat. Zároveň ale zvýšila svůj tržní podíl rychleji, než plánovala.

Vinyly vytlačily cédéčka

Gramofonová deska je nejdéle fungujícím médiem nesoucím hudbu. Jehlu do její drážky pokládají lidé od konce devatenáctého století, opravdový rozmach ale zaznamenala až s příchodem vinylových elpíček. Za jejich vznikem stojí společnost Columbia Records, která před 75 lety, 21. června 1948, v New Yorku představila formát vinylového LP alba (Long Play).

Výroba vinylů se sice na začátku 90. let minulého století zhroutila, později ale začaly být opět populární a dnes na nich GZ Media staví své podnikání. Naopak výrobu CD a DVD předloni zastavila, lisuje je jen ve své továrně ve Francii. Důvodem bylo mimo jiné to, že potřebovala víc místa pro výrobu gramodesek.

Tržby GZ Media stouply loni na rekordních 332 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 7,9 miliardy korun. Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se zvýšil na 77 milionů eur, tedy asi 1,8 miliardy korun. V roce 2021 dosáhly tržby 3,48 miliardy korun, zisk před zdaněním 736 milionů korun a po zdanění 658 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné v obchodním rejstříku. Celkově skupina zaměstnává kolem 3200 lidí a vedle vinylů vyrábí třeba obaly na francouzské parfémy, whisky nebo mobilní telefony.

Na GZ Media podobně jako na jiné firmy v Česku loni dopadla energetická krize. Hlavní majitel GZ Media Zdeněk Pelc na podzim řekl, že pokud by nepříznivá situace přetrvávala, bylo by řešením převést energeticky náročnou část výroby z loděnického závodu mimo Česko. Ostatní provozy by v Loděnici zůstaly a pomohly udržet plnou zaměstnanost. Podle Štěrby však firma s touto možností už nepočítá. „V souvislosti s energetickou situací neuvažujeme o relokaci výroby mimo Českou republiku nebo Evropu,” dodal Štěrba.

