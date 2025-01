Leica slaví století od premiéry průlomového typu I. O luxusní fotoaparáty je zájem jako nikdy předtím

Událost, která pozměnila dějiny, se odehrála na jarním veletrhu v Lipsku. Právě zde společnost Leica představila fotoaparát Leica I, který nabídl revoluční možnosti lehkého a velmi kvalitního přístroje. Společnost letos chystá celou řadu oslav významného výročí. Navíc o luxusní fotoaparáty je v současnosti ohromný zájem, ačkoli jejich ceny jsou často srovnatelné přinejmenším s motorkou.

Reklama

Málokterý technický vynález měl takový dopad na globální společnost, jako Leica I. Jedná se totiž o první prakticky použitelný nositelný fotoaparát, který možnosti focení známé do té doby zcela převrátil. Do premiéry Leicy I totiž byly standardem jen z dnešního pohledu obří velkoformátové aparáty určené zejména pro ateliérové focení, které vedle náročné logistiky také trpěly dlouhými expozičními časy.

První prototypy fotoaparátu Leica na 35mm film zkonstruoval v roce 1913 Oskar Barnack ve firmě, která se tehdy ještě jmenovala Ernst Leitz Optische Werke sídlící ve Wetzlaru. Jedna verze příběhu vzniku prototypu uvádí, že původní Leica byla zamýšlena jako kompaktní fotoaparát pro fotografování krajiny, zejména při horských túrách, jiné zdroje však uvádějí, že fotoaparát byl určen pro zkušební expozice s 35mm kinofilmem. Jen namísto vertikálního řazení, které využívaly filmové kamery, Leica posouvala film horizontálně, jak to známe dodnes.

Sběratelský kousek

Leica měla několik modelových verzí a v roce 1923 Barnack přesvědčil svého šéfa Ernsta Leitze II., aby vyrobil sérii 31 prototypů pro továrnu a externí fotografy k testování. Prototypy se v současnosti občas objeví na aukcích, kde se prodávají za miliony liber.

Reklama

Přestože se prototypy setkaly se smíšeným přijetím, rozhodl se Ernst Leitz v roce 1924 fotoaparát vyrábět. Když byl fotoaparát představen na jarním veletrhu v Lipsku v roce 1925 jako Leica I, zaznamenal okamžitý úspěch.

Kultovní fotoaparáty Leica jdou do boje s umělou inteligencí. Nabízejí doklad o pravosti fotek Zprávy z firem Jde o pravou fotku, nebo výtvor umělé inteligence? Tuto otázku si již nyní klade spousta lidí a s tím, jak se vylepšují modely AI pro tvorbu syntetických dat, budou tyto otázky přibývat. Vědomi si toho jsou výrobci kultovních fotoaparátů Leica, kteří do fotoaparátu M11-P přidali důležitou funkci, která vedle autorství fotky potvrdí také pravost toho, co na snímku je. A možnost potvrdit autenticitu nabízí také společnost Adobe. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reportážní zázrak

Velké chvíle na Leicu čekaly v rušných dekádách krátce po svém uvedení. Díky možnostem, které její fotoaparáty nabízely profesionálním reportérům, vznikly slavné snímky ze Španělské války a posléze z druhé světové války.

Leicu používala většina slavných fotoreportérů, kteří se posléze stali členy renomované agentury Magnum.

A sláva fotoaparátů Leica neskončila s koncem války, ale spíše narostla. Protože díky nim umělci jako Henri Cartier-Bresson zachycovali život v jeho obyčejnosti i složitosti.

Musk zkoumá užívání blockchainu pro efektivnější práci amerických úřadů Zprávy z firem Elon Musk zkoumá, jak by se technologie blockchainu dala použít pro zefektivnění práce amerických úřadů. Muž, který vede nový úřad pro efektivitu státní správy (DOGE), o ní vede rozhovory s představiteli kryptoměnového odvětví, uvádí agentura Bloomberg, podle níž jde o nejnovější projev snahy administrativy prezidenta Donalda Trumpa podpořit odvětví digitálních aktiv. ČTK Přečíst článek

Leica v čele pokroku i tradice

Ačkoli německým fotoaparátům postupně vyrostla konkurence, dodnes je synonymem toho nejlepšího, co si lze v daném segmentu pořídit. I proto, že si Leica sice ponechává celou řadu klasických prvků, ale také výrazně inovuje. V současnosti tak lze pořídit Leicu na kinofilm, ale také celou škálu digitálních přístrojů. Nejnovější inovací je například možnost snímky doplňovat certifikátem autenticity, který bojuje jednak s přehnanými modifikacemi snímků, ale také proti výtvorům umělé inteligence.

Magazín The Economist pak připomíná, že v poslední době značně narůstá obliba high-endových fotoaparátů, tedy zejména produktů značky Leica. Důvodem je všudypřítomnost mobilních telefonů, vůči jejichž používání pro focení část trhu revoltuje. Vedle tržeb Leicy se to ukazuje také na tom, že při uvedení nového typu Leicy existují pořadníky lidí, kteří se k nim dostanou hned po premiéře. Přitom průměrná cena za novou leicu se pohybuje v řádu 6000 dolarů, tedy zhruba 140 tisíc korun, připomíná The Economist. Top modely řady M pak vyjdou v Česku až na částku 220 tisíc korun (pouze tělo).

Druhým důkazem rostoucí obliby těchto fotoaparátů je pak skutečnost, že konkurence v čele se společnostmi Nikon, Canon a Fuji se stále více zaměřují také na své nejluxusnější modely.

Do čeho Češi investují? Vedou nemovitosti Money Češi nadále preferují investice do nemovitostí, 77 procent považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku se 70 procenty, následuje spořicí účet s 53 procenty a investice do drahých kovů se 48 procenty. Vyplývá to z prosincového Barometru spoření agentury IBRS pro společnost Golden Gate. ČTK Přečíst článek

Oslavy sta let

Společnost Leica se rozhodla sté výročí svého průlomového modelu slavit po celý letošní rok, a to stylově – po celém světě.

„V různých fázích roku 2025 budeme pořádat oslavné akce s mottem ‚100 let společnosti Leica: Svědkem století‘ v Dubaji, Miláně, New Yorku, Šanghaji a Tokiu a vyvrcholí výročním týdnem ve Wetzlaru,“ uvádí Leica. „Hlavním lákadlem však bude možnost setkat se s podobně smýšlejícími lidmi, abyste společně poznali fascinující svět Leica a vytvořili inspirativní a smysluplné okamžiky,“ dodává společnost.

Týden tradera: Trump chce vrátit USA k masivní těžbě fosilních paliv. Ceny ropy v reakci klesly Trhy V týdnu, kdy proběhla dlouho očekávaná inaugurace Donalda Trumpa, nedošlo k výraznějším burzovním výkyvům. Nový americký prezident plánuje zavedení celé řady obchodních cel. Avšak zdá se, že jejich aktivace proběhne až v únoru. Naopak ropa utrpěla poměrně výrazný zásah po projevu, ve kterém Trump zmínil heslo „drill, baby, drill“, což je jasný signál o obnovení těžby v USA v co největší možné míře. Hlavní americký index S&P 500 se dostal na úroveň 6 100 bodů. Kryštof Míšek Přečíst článek