Kultovní fotoaparáty Leica jdou do boje s umělou inteligencí. Nabízejí doklad o pravosti fotek

Jde o pravou fotku, nebo výtvor umělé inteligence? Tuto otázku si již nyní klade spousta lidí a s tím, jak se vylepšují modely AI pro tvorbu syntetických dat, budou tyto otázky přibývat. Vědomi si toho jsou výrobci kultovních fotoaparátů Leica, kteří do fotoaparátu M11-P přidali důležitou funkci, která vedle autorství fotky potvrdí také pravost toho, co na snímku je. A možnost potvrdit autenticitu nabízí také společnost Adobe.

Výrobce fotoaparátů Leica nabízí model M11-P. Digitální aparát poskytuje možnost fotit snímky s rozlišením až 60 megapixelů, což je opravdu hodně. Nicméně kvůli tomu o něm netřeba psát jinde než na specializovaných serverech. Zajímavější je jeho jiná funkcionalita, kterou Leica nazývá Content Credentials.

Díky ní Leica umí garantovat, že to, co na dané fotografii je, skutečně zachytil fotograf a nejedná se například o výtvor umělé inteligence.

„Fotožurnalistika hraje podstatnou roli ve světě, kde je důležité podávat důkazy o různých událostech. Funkce Leica Content Credentials navrací fotografii důvěryhodnost a totéž činí i pro obsah zachycený na fotografii či kontext, v němž vznikla,“ uvedla fotografka Sarah M. Lee, která spolupracuje s prestižními médii, jako jsou Guardian nebo Observer.

V současnosti tuto funkci Leica nabízí jen ve své nejvyšší M řadě, lze však očekávat, že podobné funkce se postupně stanou vyhledávanými nejprve u profesionálních fotografů, postupně i u amatérů.

Proti umělé inteligenci

Inovace, s níž přišla Leica, je součástí širších aktivit, které se mezi profesionály a tvůrci zejména mediálních obsahů objevují stále častěji. I proto vznikla Content Authenticity Initiative (CAI), která se snaží vytvářet technologická řešení pro potvrzení pravosti a autenticity v éře umělé inteligence.

S touto iniciativou přišla společnost Adobe již v roce 2019 a v současnosti jsou jejími podporovateli dva tisíce technologických či mediálních společností z celého světa. Vedle Leicy k významným členům této iniciativy patří také Nikon, Microsoft či marketingová síť Publicis Groupe.

„CAI vytváří open-source nástroje pro verifikaci a zachovávání původu všech digitálních médií, a to včetně těch vytvořených modely AI. Cílem iniciativy je podporovat co nejširší používání těchto nástrojů, díky čemuž bude potvrzení autenticity jednotlivých souborů dostupnější,“ uvádí iniciativa.

